La députée du SNP Lisa Cameron démissionne et rejoint les conservateurs suite à un traitement « toxique »

Lisa Cameron, députée du SNP, a annoncé qu’elle quittait le parti et rejoignait les conservateurs en raison du traitement « toxique et intimidant » de ses collègues de Westminster.

La députée d’arrière-ban siégera désormais avec le parti conservateur aux Communes plutôt que de déclencher une élection partielle dans son siège d’East Kilbride, Strathaven et Lesmahagow, semble-t-il.

Mme Cameron a blâmé ses collègues du SNP au Parlement pour la « détérioration » de sa santé mentale et le fait qu’elle ait été mise sous antidépresseurs – révélant qu’elle avait reçu le soutien de Rishi Sunak.

La députée défection a déclaré qu’elle avait été maltraitée par ses collègues en raison de sa décision de soutenir la victime de harcèlement de son collègue député du SNP, Patrick Grady.

Quelques jours seulement avant la conférence du SNP, elle a également fustigé la « division » provoquée par la campagne pour l’indépendance de l’Écosse et a révélé qu’elle se concentrerait sur les politiques bénéficiant au syndicat.

Dans une déclaration révélant sa décision, elle a déclaré : « Les familles comme la mienne ont connu d’importantes divisions concernant la question de la [Scottish] indépendance. »

Mme Cameron a déclaré que cela avait « fait des ravages », ajoutant : « J’en suis venue à la conclusion qu’il est plus utile de concentrer mes énergies sur des politiques constructives qui profitent à tous dans les quatre nations du Royaume-Uni et d’avancer vers la guérison de ces divisions. pour le bien collectif. »

Elle s’était prononcée contre M. Grady et avait contesté la manière dont les dirigeants avaient traité les allégations de harcèlement sexuel contre son collègue. L’ancien leader du SNP à Westminster, Ian Blackford, aurait déclaré lors d’une réunion de groupe que le parti devrait offrir « un soutien total et absolu » à M. Grady.

Le commissaire aux normes a conclu l’année dernière que M. Grady avait enfreint la politique en matière d’inconduite sexuelle – faisant droit à une plainte selon laquelle il avait fait « une avance sexuelle non désirée » à un membre subalterne du personnel ».

Lisa Cameron s’est brouillée avec l’ancien chef du SNP Westminster, Ian Blackford (Fil PA)

Annonçant sa décision de démissionner jeudi, Mme Cameron a déclaré : « Je ne me sens pas capable de continuer dans ce que j’ai vécu en tant que groupe toxique et intimidant du SNP Westminster. »

Elle a déclaré que cela « m’a amené à avoir besoin de conseils pendant une période de 12 mois au Parlement et a provoqué une détérioration significative de ma santé et de mon bien-être, tels qu’évalués par mon médecin généraliste, y compris la nécessité de prendre des antidépresseurs ».

Mme Cameron a déclaré qu’elle « ne regretterait jamais mes actions en défendant une victime d’abus de la part d’un député du SNP l’année dernière » – mais qu’elle avait perdu confiance dans la direction du parti.

Mme Cameron devrait bientôt être contestée pour l’investiture du SNP dans sa circonscription d’East Kilbride lors des prochaines élections générales.

La députée a déclaré le mois dernier qu’elle « ne pouvait pas totalement exclure » la tenue immédiate d’élections partielles si elle n’était pas désignée pour se présenter à nouveau par le parti.

Mais on ne pense pas qu’elle soit disposée à convoquer une élection partielle après sa sortie du parti et siégera plutôt en tant que députée conservatrice jusqu’aux élections générales prévues en 2024.

Le député défensif a félicité M. Sunak de l’avoir contactée après avoir reçu « aucun contact de la direction du parti au cours des dernières semaines » malgré ses problèmes de santé mentale.

« Je suis particulièrement reconnaissante au Premier ministre d’avoir apprécié ma contribution continue au Parlement en tant que professionnel de la santé et d’avoir pris le temps de l’écouter », a-t-elle déclaré.

Le nouveau député conservateur a ajouté : « C’est la première fois que je me sens entendu et que je fais preuve d’un leadership positif et inclusif contrairement à celui que j’ai rencontré au sein du SNP à Westminster pendant de nombreuses années. »