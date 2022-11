La députée du Labrador Yvonne Jones se retire de la politique après un diagnostic de cancer

La députée du Labrador, Yvonne Jones, a annoncé qu’elle se retirait de la politique à la suite d’un diagnostic de cancer.

Dans une annonce jeudi, Jones a déclaré que son cancer du sein était revenu en septembre, 12 ans après avoir été diagnostiqué pour la première fois avec la maladie. Elle a été diagnostiquée tôt grâce à une mammographie régulière, a-t-elle déclaré, et a encouragé toutes les femmes majeures à se faire dépister pour le cancer.

Elle a dit qu’elle prendrait un congé autorisé pour subir une intervention chirurgicale et un traitement et qu’elle aiderait son personnel dans la mesure du possible.

Jones n’a pas précisé combien de temps durera le congé.

Jones, 54 ans, a eu une longue carrière en politique en tant que porte-parole du Labrador, d’abord en tant que maire de sa ville natale de Mary’s Harbour, puis en politique provinciale, étant élue députée de Cartwright-L’Anse au Clair en tant qu’indépendante en 1996.

À 27 ans, Jones était la plus jeune députée de l’histoire de la province lorsqu’elle a été élue pour la première fois, distinction qu’elle a détenue jusqu’à l’élection de Charlene Johnson en 2003.

“C’était comme si c’était hier quand je montais les marches de l’édifice de la Confédération pour la première fois”, a-t-elle déclaré plus tôt cette année.

“J’y repense maintenant et je dis : ‘Où est passé le temps ?'”

Elle s’est jointe au Parti libéral provincial en 1999 et, pendant son mandat de députée, a été ministre du cabinet et chef de l’opposition officielle.

En mars 2013, Jones a annoncé son intention de se présenter à une élection partielle pour la circonscription fédérale du Labrador après que le député Peter Penashue a démissionné au milieu d’un scandale concernant le financement de sa campagne électorale de 2011.

Elle a remporté l’élection partielle quelques mois plus tard, devançant alors le candidat conservateur Penashue, et occupe depuis le siège fédéral.

Lors d’un événement en mai, Jones a déclaré qu’elle s’était battue pour de nombreux problèmes au fil des ans et qu’elle avait été à la hauteur de ses électeurs du Labrador.

“La détermination et le fait de ne jamais abandonner un combat sur quelque chose en quoi vous croyez sont ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins et de retourner au travail et de vous attaquer au même problème encore et encore jusqu’à ce que vous réussissiez”, a-t-elle déclaré.

Diagnostic antérieur de cancer

Jones a traité le cancer dans le passé, ayant reçu un diagnostic de cancer du sein en juillet 2010 alors qu’elle était chef des libéraux provinciaux.

Alors qu’elle suivait un traitement en 2010, elle a fait pression pour que l’âge recommandé pour le dépistage du cancer du sein soit abaissé afin d’inclure les femmes dans la quarantaine, un changement qui a ensuite été apporté dans le budget provincial de 2012.

Mais la lutte contre le cancer de Jones a affaibli son système immunitaire et elle a démissionné de son poste de chef libéral provincial en août 2011, deux mois seulement avant les élections provinciales de cette année-là.

Elle a dit qu’elle n’était pas en assez bonne santé pour diriger le parti pendant une campagne électorale, mais il était clair qu’elle ne se retirait pas de la politique.

“Je suis triste et je suis un peu en colère. Je me sens trompée par le cancer de faire quelque chose que j’ai rêvé de faire toute ma vie politique”, avait-elle déclaré à l’époque.

Jones a été réélu député de Cartwright-L’Anse au Clair en 2011, obtenant plus de 71 % des voix.

En 2012, elle a établi le record de la députée la plus ancienne de Terre-Neuve-et-Labrador, un record qui tient toujours, avant de démissionner de son poste pour se présenter au niveau fédéral.

