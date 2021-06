La députée de TMC Nusrat Jahan précise que son « mariage avec Nikhil Jain n’était pas légal, il n’est donc pas question de divorce » | Nouvelles des gens

New Delhi : la députée de Trinamool, Nusrat Jahan, a enfin parlé de sa vie personnelle en public. Au milieu des spéculations sur la discorde conjugale entre elle et son mari, l’homme d’affaires Nikhil Jain, l’actrice devenue politicienne a publié une nouvelle déclaration sur son mariage et sa séparation.

Hindustan Times l’a citée en disant : « Notre séparation remonte à longtemps, mais je n’en ai pas parlé car j’avais l’intention de garder ma vie privée pour moi.

Elle a ajouté que son mariage avec Nikhil Jain n’est pas valide car un mariage interreligieux en Inde nécessite une validation en vertu de la loi spéciale sur le mariage, ce qui ne s’est jamais produit. « Comme le mariage n’était pas légal, valide et tenable, il n’est pas question de divorce », a rapporté HT.

Nusrat Jahan s’est marié avec son homme d’affaires, Nikhil Jain dans la pittoresque ville turque de Bodrum le 19 juin 2019. La cérémonie de mariage a été célébrée conformément au règlement sur le mariage turc.

Les rapports ont été nombreux qu’il y a des dissensions conjugales entre le couple. Cependant, aucun d’entre eux n’en a parlé jusqu’à présent.

Au milieu de ces spéculations, l’intimité de Nusrat Jahan avec l’acteur du BJP devenu politicien Yash Dasgupta a également gagné du terrain. Yash et Nusrat ont travaillé ensemble dans le film bengali ‘SOS Kolkata’ en 2020.