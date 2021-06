Un homme se faisant passer pour un officier de l’IAS aurait organisé une « fausse » campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le quartier du nouveau marché de Kolkata, a été arrêté mercredi après que le chef du Congrès de Trinamool et la députée de Lok Sabha, Mimi Chakraborty, ont alerté la police après avoir reçu le coup au camp. Chakraborty a déclaré avoir reçu un message indiquant que la campagne de vaccination avait été lancée par le commissaire conjoint de la Commission municipale de Kolkata pour les personnes transgenres et handicapées. Pour tenter d’inciter les gens à se faire vacciner, elle est allée au camp et s’est même fait vacciner elle-même. Cependant, lorsqu’elle n’a reçu ni SMS ni certificat de vaccination, elle a ressenti un malaise dans la conduite.

« Cela m’a frappé quand je n’ai pas reçu le message que les bénéficiaires reçoivent après leur vaccination. J’ai également demandé mon certificat de vaccination qu’ils ont dit que je recevrais dans un certain temps. J’ai immédiatement demandé à mon bureau de demander si les personnes présentes sur le site avaient reçu des messages d’inscription, auxquels les personnes présentes ont dit qu’elles n’avaient reçu aucun message de ce type », a déclaré Chakraborty à Hindustan Times.

Suite à cela, l’acteur-politicien a arrêté la campagne de vaccination et a aidé la police à arrêter l’homme identifié Debanjan Deb. La police a pu récupérer une fausse carte d’identité ainsi que des désinfectants pour les mains et des masques portant le logo de l’autorité civique de Kolkata.

Alors que l’enquête se poursuit, la police essaie de découvrir comment l’homme a eu accès aux vaccins Covishield qui ont été utilisés au centre et essaie également de savoir si les vaccins étaient authentiques ou faux. L’ANI a cité la police de Kolkata disant : « Nous n’avons rencontré aucun flacon ayant une date de péremption. Les flacons saisis seront envoyés pour être testés afin de déterminer s’ils sont authentiques ou non. L’accusé sera interrogé à cet égard. »

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré mercredi que la couverture vaccinale cumulative de l’Inde contre le COVID-19 avait franchi la barre des 30 crores et que, selon le rapport provisoire, le chiffre total était de 30 09 69 538.

