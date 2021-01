La députée Marjorie Taylor Greene, soutenant QAnon, a refusé de porter un masque lors de la cérémonie d’assermentation de la Chambre des représentants dimanche, malgré les multiples demandes du personnel de la Chambre.

Greene et un autre républicain prêté serment dans le cadre de la classe entrante du Congrès ont été invités à mettre des masques, mais ont refusé de se conformer à Capitol Hill, PoliticoJake Sherman a rapporté dimanche.

Il a révélé que le personnel républicain et démocrate avait participé à « un match hurlant sur le sol », ajoutant: « Donc, ce Congrès va déjà très bien. »

Il a déclaré que le représentant du Texas, Louie Gohmert, qui est un allié de Trump qui soutient la tentative du président d’annuler les résultats des élections, s’est également tenu debout sans masque.

Greene a répondu sur Twitter, tweetant « Eh bien, j’ai un masque », publiant un selfie d’elle portant un masque noir qui disait « TRUMP WON ».

Elle a partagé cette photo en posant devant Capitol Hill dimanche

Elle est connue pour soutenir les théories du complot discréditées de QAnon qui dépeignent le président Donald Trump comme un guerrier secret contre un supposé réseau de trafic d’enfants dirigé par des célébrités et des responsables gouvernementaux de « l’État profond ».

Plusieurs membres de la Chambre ont été en quarantaine après avoir été exposés au virus et ont participé à la cérémonie et au vote pour le président depuis des enclos en plexiglas, a déclaré le médecin de Capitol Hill, Brian Monahan.

Greene a également tweeté: « @SpeakerPelosi a changé les règles du COVID parce qu’elle a désespérément envie de s’accrocher au marteau. Personne ne peut m’attaquer à propos des masques, lorsque Pelosi envoie des démocrates au sol avec des tests COVID positifs pour voter pour elle pour la présidence.

Elle a partagé une série de tweets dimanche, dont un disant qu’elle voterait contre Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre.

Greene a également tweeté: « @SpeakerPelosi a changé les règles du COVID parce qu’elle a désespérément envie de s’accrocher au marteau. Personne ne peut m’attaquer à propos des masques, lorsque Pelosi envoie des démocrates au sol avec des tests COVID positifs pour voter pour elle pour la présidence. Elle faisait référence à la députée démocrate Gwen Moore qui a annoncé le 28 décembre qu’elle avait été testée positive au COVID-19, mais a déclaré qu’elle s’était mise en quarantaine et qu’elle était en sécurité pour assister à la cérémonie.

Elle a également blâmé les démocrates pour les verrouillages COVID-19 et a critiqué Pelosi pour avoir parlé à des « membres positifs de COVID-19 de la Chambre »

Elle faisait référence à la députée démocrate Gwen Moore qui a annoncé le 28 décembre qu’elle avait été testée positive au COVID-19.

Elle a déclaré dimanche à un journaliste qu’elle avait été mise en quarantaine pendant deux semaines, ce qui a suscité des spéculations sur la date précise de son diagnostic, et a déclaré que son médecin avait déclaré qu’il était sûr pour elle d’assister à l’assermentation.

Luke Letlow, un républicain de 41 ans qui avait été élu au Congrès en Géorgie, est mort du virus le 29 décembre.

S’exprimant sur le Sunday Morning Futures de Fox News, Greene a déclaré qu’elle contesterait les résultats de l’élection présidentielle lors de la session conjointe du Congrès ce mercredi.

«Je l’ai dit depuis le début, j’ai rejoint Mo Brooks dans notre objection à l’élection volée. Je pense qu’il est de notre devoir en tant que membres du Congrès de faire respecter la Constitution et de défendre l’intégrité de nos élections et j’ai l’intention de le faire », a-t-elle déclaré.

« Les habitants de ce pays, les Américains, par millions, 75 millions de personnes ont réélu Donald J. Trump le 3 novembre et ils crient depuis les toits qu’ils savent que cette élection a été volée. Nous avons tellement de personnes qui ont signé des affidavits au risque de parjure racontant des fraudes électorales », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si elle présenterait de nouvelles preuves lors de la session conjointe, elle a répondu: «Je ne veux pas révéler notre plan complet parce que vous ne voulez jamais que l’ennemi sache ce que vous faites.

«Ce que nous allons faire le 6 janvier, c’est que nous avons plus de 100 membres du Congrès et cela augmente. J’entends de nouveaux membres tous les jours pendant que je suis au téléphone … nos sénateurs nous en avons une douzaine, mais devinez ce qu’il y aura de plus en plus de sénateurs qui mèneront l’objection. Nous souleverons nos objections et nous aurons des sponsors et des coparrainants dans chaque État », a-t-elle ajouté.