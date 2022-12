La députée de l’UCP, Tracy Allard, nommée secrétaire parlementaire pour les « libertés civiles » par le gouvernement de l’Alberta

La députée Tracy Allard a été nommée secrétaire parlementaire pour les libertés civiles par le gouvernement de l’Alberta et se concentrera sur la propriété et les droits civils, selon les commentaires de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lors de son émission-débat hebdomadaire sur Corus.

“Au cours de la session d’automne, il nous a semblé qu’il y avait un certain nombre de domaines différents que nous devions examiner pour aborder la propriété et les droits civils”, a déclaré Smith au programme. Votre Province. Votre premier ministre Samedi.

Allard, député provincial de Grande Prairie, a été nommé au poste le 13 décembre.

Rebecca Polak, attachée de presse de Smith, a déclaré dans un communiqué à CBC News qu’Allard relèverait du ministre de la Justice Tyler Shandro.

Smith a déclaré qu’elle prévoyait de travailler avec Allard pour examiner des domaines tels que la protection accrue des droits de propriété privée, la liberté d’expression sur les campus, les réformes proposées à la Loi sur la police et les modifications proposées par Ottawa au projet de loi C-21, auxquelles la province s’est opposée à plusieurs reprises.

“Il me semblait qu’avoir un secrétaire parlementaire axé sur la propriété et les droits civils permettrait [Allard] pour nous donner des conseils sur la façon dont nous pourrions aborder ces questions dans la législation », a déclaré Smith.

“S’il y a des projets de loi que nous adoptons, avoir quelqu’un avec l’objectif de dire:” Est-ce que cela garantit que nous protégeons tous les droits protégés par la Charte des droits et libertés? “”

Smith n’a pas précisé si le rôle impliquerait de mettre en place des protections pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

Bilan politique

Allard est député provincial de Grande Prairie depuis 2019.

Elle a également été ministre des Affaires municipales, mais a démissionné en janvier 2021, après avoir découvert qu’elle avait passé du temps à Hawaï en vacances en famille, ce qui allait à l’encontre des restrictions fédérales et provinciales en cas de pandémie de COVID-19 pour éviter les voyages non essentiels à l’époque. .

Lori Williams, professeure agrégée d’études politiques à l’Université Mount Royal de Calgary, a déclaré qu’il y avait une signification symbolique à ce qu’Allard se voie confier un nouveau rôle.

“Je pense que le fait que Tracy Allard soit associée à quelqu’un qui a subi une sorte de conséquences professionnelles à la suite d’une violation des règles COVID, je pense que le symbolisme est assez évident”, a-t-elle déclaré.

Lori Williams est professeure agrégée d’études politiques à l’Université Mount Royal de Calgary. (Zoom)

Williams a également déclaré qu’il pourrait s’agir d’une décision stratégique dans la mesure où Allard est de Grand Prairie, compte tenu d’un récent sondage qui a indiqué un degré d’incertitude quant à la façon dont les Albertains voteront dans des centres à l’extérieur de Calgary et d’Edmonton.

Mais Williams a déclaré que la nomination avait le potentiel de se retourner contre le gouvernement en ce qui concerne la perception du public.

“C’est l’hypocrisie de Tracy Allard de faire quelque chose que la réglementation gouvernementale a empêché, donc je ne suis pas sûre que la faire entrer au Cabinet envoie le genre de message que, idéalement, le gouvernement voudrait envoyer”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que certaines des personnes qui reviennent au Cabinet ont vraiment irrité les Albertains.”

Un autre élément stratégique de la nomination d’Allard est de tirer parti de tout élargissement du cabinet, qui pourrait être utilisé lorsque des votes sont nécessaires en faveur d’une législation gouvernementale.

“Les secrétaires parlementaires ou les ministres du cabinet, d’ailleurs, ont autant ou aussi peu d’influence que le premier ministre et son entourage leur donnent”, a déclaré Williams.

“Il est possible que les premiers ministres et les premiers ministres offrent des postes comme celui-ci en récompense … pour que certains membres de leur caucus suivent la ligne du parti et soutiennent le premier ministre ou le gouvernement, mais aussi en leur donnant … la menace de les jeter du cabinet et de perdre à la fois le prestige associé à ce profil et l’argent associé.”

CBC News a demandé des commentaires à Allard au sujet de sa nomination, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.