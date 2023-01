La députée conservatrice révèle qu’elle porte une veste anti-coups pour rencontrer les électeurs en raison des craintes d’attaque

Une députée conservatrice a révélé qu’elle portait une veste anti-coups pour rencontrer des électeurs par crainte d’une tentative d’assassinat.

Virginia Crosbie, qui représente Ynys Mon au Pays de Galles, a déclaré qu’elle avait également obtenu une protection de sécurité après le meurtre de son collègue conservateur Sir David Amess.

La députée d’arrière-ban, 56 ans, a déclaré qu’elle recevait des menaces sur les réseaux sociaux “avant le petit-déjeuner” et a exigé que les géants en ligne suppriment les comptes anonymes qui en faisaient.

Mme Crosbie a déclaré à GB News: «J’ai été dans des situations difficiles. J’ai des chirurgies, je fais des chirurgies en face à face où je porte une veste de couteau, évidemment suite au meurtre de David Amess.

“Et aussi, j’ai aussi une protection de sécurité. Je pense qu’il est important que j’aie un contact direct avec mes électeurs.

“Et, malheureusement, c’est l’une des choses que je dois faire pour m’assurer que je peux réellement faire le travail pour lequel j’ai été élu.”

Sir David a été mortellement poignardé par un extrémiste en 2021 alors qu’il effectuait une opération chirurgicale dans sa circonscription de Southend-on-Sea.

Mme Crosbie a déclaré que le niveau des menaces dirigées contre les députés ne s’était pas amélioré et a appelé les entreprises de médias sociaux à agir.

Elle a dit : « Si quoi que ce soit, c’est encore pire. Et ce n’est pas seulement moi – c’est beaucoup d’autres députés, en particulier des femmes. Avant même d’avoir déjeuné, beaucoup d’entre nous ont reçu une ou deux menaces.

“Je pense que nous pouvons faire beaucoup plus en termes de médias sociaux et d’abus. Je pense qu’il doit y avoir plus de responsabilité.

“La réalité est que les gens peuvent se tourner vers les réseaux sociaux en toute impunité. Je pense que les comptes Twitter doivent être vérifiés, et sur Facebook, il doit y avoir des amendes, et il doit y avoir des amendes à certaines de ces sociétés de réseaux sociaux pour avoir autorisé ce contenu.”