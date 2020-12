Une députée conservatrice a admis avoir garé sa voiture dans l’allée de ses parents pour les forcer à se protéger et à ne pas quitter la maison pendant le verrouillage du coronavirus.

Caroline Nokes, 48 ​​ans, a déclaré qu’elle avait gardé ses parents « enfermés » depuis mars, afin qu’ils « n’alourdissent pas le fardeau » du NHS.

La députée conservatrice a également salué les restrictions de niveau 2 imposées à sa circonscription de Romsey et Southampton North, dans le Hampshire, affirmant que prendre des risques « me paraît imprudent ».

S’exprimant lundi sur Politics Live de la BBC, l’ancien ministre d’État à l’Immigration Nokes a déclaré: « Je garde mes parents enfermés depuis mars. Littéralement enfermé.

« J’ai fait tous leurs achats pour eux, j’ai fait toutes les courses et à un moment donné, j’ai garé ma voiture au-dessus de leur allée pour qu’ils ne puissent pas sortir, car je suis absolument déterminé qu’ils n’alourdiront pas le fardeau de notre brillant services de santé.’

Elle a ajouté: « Nos brillants travailleurs de première ligne ont travaillé incroyablement dur pendant des mois et sont épuisés, alors prendre des risques inutiles avec le NHS me semble maintenant extrêmement imprudent.

«C’est pourquoi j’ai soutenu les mesures la semaine dernière. J’ai vu ma région entrer dans le niveau 2, où il y a encore des restrictions sur la façon dont les gens peuvent vivre leur vie.

Interrogée après l’émission sur ses commentaires sur son régime strict de protection de ses parents, elle a déclaré qu’ils avaient été formulés comme un « commentaire léger », ajoutant: « Mais je veux que mes parents et les parents de tout le monde soient à l’abri de ce virus.

«Ils ont environ 70 ans et sont donc parmi les plus vulnérables».

Le père de Mme Nokes, Roy Perry, 77 ans, a été conseiller conservateur pendant près de 50 ans et chef du conseil du comté de Hampshire jusqu’en 2019, date à laquelle il a pris sa retraite.

Il a également été député européen entre 1994 et 2002.

On pense également que sa mère Veronica a environ 70 ans.

Dans le cadre des mesures de protection, les personnes les plus à risque sont invitées à rester chez elles pour éviter d’attraper le virus.

Les personnes dans le groupe à risque le plus élevé comprennent celles qui suivent un traitement contre le cancer, les personnes qui ont subi une greffe d’organe, celles qui souffrent de maladies pulmonaires graves comme la fibrose kystique ou la MPOC, les personnes atteintes d’une maladie rénale et les femmes enceintes souffrant d’une maladie cardiaque.

Les plus de 70 ans sont inclus dans un groupe à risque légèrement plus faible connu sous le nom de «cliniquement vulnérables» et font face à des conseils moins spécifiques pour «rester à la maison autant que possible, pour suivre attentivement les règles et minimiser les contacts avec les autres».

Les Shielders ont un accès prioritaire aux créneaux de livraison des supermarchés et reçoivent des appels de volontaires du NHS.

Il leur est conseillé de ne pas se rendre dans les magasins ou les pharmacies et de ne pas aller travailler s’ils ne peuvent pas faire leur travail à domicile.

Les chefs de la santé ont précédemment déclaré que les directives avaient «toujours été» consultatives, mais exhortaient les personnes vulnérables à «se protéger le plus possible».

Le blindage était en place pendant la majeure partie du premier verrouillage, avant de se terminer en été alors que le premier arrêt diminuait.

Une forme révisée de blindage a été réintroduite avant le deuxième verrouillage en novembre.

Bien que certains détails plus fins aient changé – les personnes vulnérables n’auront pas à se protéger des membres de leur propre foyer et peuvent aller faire de l’exercice ou consulter un médecin à l’extérieur – le message «Restez à la maison à tout moment» est globalement le même.