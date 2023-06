La députée blanchie de l’intimidation de Nadine Dorries après avoir aimé les tweets la qualifiant de « crétin vide de sens »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une députée du SNP a été blanchie pour avoir intimidé Nadine Dorries après avoir aimé des tweets la décrivant comme « grotesque » et une « idiote vide de sens ».

John Nicolson, député d’Ochil et du sud du Perthshire, avait fait appel d’une décision du commissaire aux normes parlementaires selon laquelle sa conduite sur Twitter équivalait à de l’intimidation après une plainte de l’ancien ministre.

Un panel indépendant s’est rangé du côté de M. Nicolson, affirmant que la politique d’intimidation du Parlement « devait être interprétée de manière à ne pas empêcher une opposition vigoureuse au gouvernement ou une défense vigoureuse de la politique et des actions du gouvernement. Tel est notre système politique ».

Plainte de Nadine Dorries liée à une série de tweets « dénigrants » M. Nicolson (Archives PA)

Le comité a ajouté que le commissaire aux normes avait eu tort d’ignorer le propre dossier de tweets de Mme Dorries et le fait qu’elle avait déjà déposé des plaintes « larges » qui avaient été rejetées.

La plainte de Mme Dorries concernait une série de tweets « désobligeants » que M. Nicolson, porte-parole de la culture du SNP, avait aimés et retweetés après sa comparution au Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee en novembre 2021.

L’ancien secrétaire à la culture a déposé une plainte officielle auprès du système indépendant de plaintes et de griefs du Parlement (ICGS) près d’un an plus tard, en octobre 2022, alléguant que le fait d’aimer ces tweets équivalait à de l’intimidation et du harcèlement.

Bien qu’une enquête initiale ait recommandé de disculper M. Nicolson, le commissaire aux normes Daniel Greenberg n’était pas d’accord, affirmant qu’il était « satisfait que Mme Dorries se sente vulnérable, bouleversée, minée, humiliée, dénigrée ou menacée » par la conduite de M. Nicolson « et avait donc été victime d’intimidation.

Faisant appel de la décision, M. Nicolson a déclaré au comité indépendant que la plainte était « politique et personnelle » plutôt qu’authentique, et découlait du fait qu’il avait été « efficace pour exposer la faiblesse de la plaignante en tant que ministre et exposer des problèmes avec son propre dossier, ce qui pourrait militer contre l’octroi d’une pairie ».

Le député du SNP, John Nicolson, a été innocenté de harcèlement (fil de sonorisation)

Le panel a conclu que M. Greenberg n’avait pas accordé suffisamment d’attention au « contexte politique très chargé » de la plainte ou au propre dossier de tweet de Mme Dorries, qui impliquait l’utilisation d’un « langage fort ».

Le panel a également noté que Mme Dorries n’avait déposé aucune plainte au moment où M. Nicolson a aimé les tweets désobligeants, ou même après avoir soulevé un rappel au Règlement à la Chambre des communes à la suite d’une comparution ultérieure en comité restreint au cours de laquelle elle a revendiqué à tort les sujets d’un Channel 4. documentaire avaient été acteurs.

Concluant que M. Nicolson n’avait pas intimidé Mme Dorries, le panel a déclaré: «La politique sur l’intimidation et le harcèlement doit avoir été voulue par le Parlement pour être interprétée de manière à ne pas entraver ou empêcher une opposition appropriée, ou une défense appropriée et vigoureuse de la politique gouvernementale.

« Le contexte de cette affaire est très éloigné d’un cas d’un député accusé d’avoir intimidé un membre du personnel, ou encore d’un cas de comportement entre députés en privé, ou simplement en tant que collègues. Comme dans de nombreux cas, le contexte est essentiel pour comprendre un cas et appliquer ces tests.

« Nous soulignons qu’il y a des limites au comportement même dans le contexte d’un débat houleux entre le gouvernement et l’opposition, mais le non-respect de ces limites doit être examiné de manière appropriée. »

Le panel a toutefois noté que le fait d’aimer et de retweeter des tweets n’était pas des actes « neutres » et que M. Nicolson avait été « imprudent » de le faire avec certains des tweets en question.

Mme Dorries a tweeté qu’elle était « déçue » par la décision du panel.

Elle a déclaré: «Dans tout lieu de travail autre que le Parlement où la primauté du droit, et non le privilège, s’applique, Nicholson (sic) aurait été immédiatement renvoyé.

« Je suis déçu que le verdict du commissaire aux normes ait été annulé de cette façon. Il me semble étrange que cela puisse être fait sur la base de « nouvelles preuves » auxquelles je n’ai pas vu ou auxquelles je n’ai pas eu l’occasion de répondre.

« Une fois de plus, une ombre de doute est jetée sur le processus parlementaire et la conduite des députés individuels. »