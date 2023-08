La députée absente Nadine Dorries « pourrait être évincée du Parlement par un changement de règle »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La députée absente Nadine Dorries pourrait être évincée du parlement dans le cadre d’un plan soutenu par le président du comité des normes de la Chambre des communes.

Le député travailliste Chris Bryant a déclaré qu’une règle de 1801 empêchant les députés de « sortir de la ville sans permission de la maison » devrait être rétablie.

Le changement de règle obligerait Mme Dorries à assister au parlement ou à faire face à une élection partielle, le Financial Times rapports.

Mme Dorries n’a pas pris la parole aux Communes depuis plus d’un an et a été invitée à se retirer – y compris par un conseil local de sa circonscription.

Le 9 juin, elle a déclaré qu’elle démissionnerait de son siège à la Chambre des communes « avec effet immédiat » pour protester contre le fait de ne pas obtenir de pairie dans les honneurs de démission de Boris Johnson.

Mais le député de Mid Bedfordshire, qui continue de percevoir le salaire d’un député, n’a pas encore donné suite.

Maintenant, Sir Chris dit que lorsque les députés reviendront en septembre, il serait « parfaitement légitime » de déposer une motion disant que les députés qui ne se présentent pas pendant six mois doivent assister à une date ou être suspendus pendant 10 jours de séance ou plus.

Une telle suspension déclencherait le seuil permettant aux électeurs de Mme Dorries de lancer une pétition de révocation contre elle, déclenchant finalement l’élection partielle qu’elle avait promise en juin.

Mme Dorries n’a pas encore tenu sa promesse de démissionner en tant que députée (fil de sonorisation)

Le plan est décrit dans le nouveau livre de Sir Chris, Code of Conduct: Why We Need to Fix Parliament – and How to Do It.

« Si la Chambre vous nommait, vous deviez y assister. Ainsi, lorsque William Smith O’Brien a refusé de siéger à un comité des chemins de fer en 1846, la Chambre l’a fait détenir toute la nuit dans la cellule de la tour de l’horloge », écrit-il.

« Une suspension de 10 jours des Communes déclencherait une pétition de révocation, donnant aux électeurs locaux de Dorries la possibilité de voter pour une élection partielle. »

Rishi Sunak a déclaré cette semaine que les électeurs de Mme Dorries n’étaient pas correctement représentés pendant qu’elle restait en poste.

Le Premier ministre a déclaré cette semaine à la radio LBC: « Je pense que les gens méritent d’avoir un député qui les représente, où qu’ils soient. »

« Pour le moment, les gens ne sont pas correctement représentés. »