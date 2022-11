La dépression tropicale Nicole traverse la Géorgie

WILBUR-BY-THE-SEA, Floride (AP) – La dépression tropicale Nicole traversait la Géorgie vendredi matin après une journée de ravages alors qu’elle traversait la Floride sous la forme d’un ouragan puis d’une tempête tropicale.

Le rare ouragan de novembre pourrait déverser jusqu’à 15 centimètres de pluie sur les Blue Ridge Mountains d’ici vendredi, a déclaré le National Hurricane Center. Des inondations soudaines et urbaines seront possibles alors que la pluie se répandra dans l’est de la vallée de l’Ohio, le centre de l’Atlantique et la Nouvelle-Angleterre jusqu’à samedi.

Nicole avait passé jeudi à traverser le centre de la Floride après avoir touché terre sous forme d’ouragan tôt ce matin-là près de Vero Beach. Le gros des dégâts s’est produit le long de la côte Est, bien au nord de là, dans la région de Daytona Beach. La tempête a atteint le golfe du Mexique jeudi soir avant de virer vers le nord.

La tempête a fait au moins deux morts et a fait basculer des maisons le long de la côte de la Floride dans l’océan Atlantique et en a endommagé de nombreuses autres, notamment des hôtels et une rangée d’immeubles en copropriété. Ce fut un autre coup dévastateur quelques semaines seulement après que l’ouragan Ian s’est abattu sur la côte du Golfe, tuant plus de 130 personnes et détruisant des milliers de maisons.

Nicole a été le premier ouragan à frapper les Bahamas depuis l’ouragan Dorian, une tempête de catégorie 5 qui a dévasté l’archipel en 2019. Pour les Floridiens fatigués par la tempête, ce n’était que le premier ouragan de novembre à frapper leurs côtes depuis 1985 et seulement le troisième depuis le début de la tenue des registres. en 1853.

Nicole était tentaculaire, couvrant presque tout l’état fatigué de la Floride tout en atteignant la Géorgie et les Carolines avant l’aube jeudi. Des vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 450 milles (720 kilomètres) du centre dans certaines directions alors que Nicole tournait vers le nord au-dessus du centre de la Floride.

Bien que les vents de Nicole aient causé des dégâts minimes, son onde de tempête a été plus destructrice que par le passé car les mers montent à mesure que la glace de la planète fond en raison du changement climatique, a déclaré Michael Oppenheimer, climatologue à l’Université de Princeton. Cela s’ajoute à des inondations côtières plus importantes, qui s’écoulent plus profondément à l’intérieur des terres et à ce qui était autrefois des événements qui se produisaient une fois par siècle et qui se produisaient presque chaque année à certains endroits, a-t-il déclaré.

“Cela fait définitivement partie d’une image qui se passe”, a déclaré Oppenheimer. « Ça va se passer ailleurs. Cela va arriver partout dans le monde.”

Des responsables du comté de Volusia, au nord-est d’Orlando, ont déclaré jeudi soir que les inspecteurs en bâtiment avaient déclaré dangereux 24 hôtels et condos à Daytona Beach Shores et New Smyrna Beach et avaient ordonné leur évacuation. Au moins 25 maisons unifamiliales à Wilbur-by-the-Sea ont été déclarées structurellement dangereuses par les inspecteurs du bâtiment et ont également été évacuées, ont déclaré des responsables du comté.

« Les dommages structurels le long de notre littoral sont sans précédent. Nous n’avons jamais rien vécu de tel auparavant », a déclaré le directeur du comté, George Recktenwald, lors d’une conférence de presse plus tôt, notant qu’on ne savait pas quand les résidents évacués pourraient rentrer chez eux en toute sécurité.

Un homme et une femme ont été tués par électrocution lorsqu’ils ont touché des lignes électriques tombées dans la région d’Orlando, a déclaré le bureau du shérif du comté d’Orange. Nicole a également provoqué des inondations bien à l’intérieur des terres, car certaines parties de la rivière Saint-Jean étaient au niveau d’inondation ou au-dessus et certaines rivières de la région de Tampa Bay approchaient également les niveaux d’inondation, selon le National Weather Service.

Les 67 comtés de Floride étaient sous état d’urgence. Le président Joe Biden a également approuvé une déclaration d’urgence pour la tribu Seminole de Floride, ordonnant l’aide fédérale à la nation tribale. De nombreux Séminoles vivent dans six réserves à travers l’État.

Certaines parties de la Floride ont été dévastées par l’ouragan Ian, qui a frappé comme une tempête de catégorie 4. Ian a détruit des maisons et endommagé des cultures, y compris des orangeraies, dans tout l’État – des dommages auxquels beaucoup sont encore confrontés – et a envoyé une onde de tempête pouvant atteindre 13 pieds (4 mètres) à terre, provoquant des destructions généralisées.

