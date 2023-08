La Dépression Tropicale Dix pourrait devenir un ouragan d’ici mardi

La dépression tropicale Ten s’est formée près de la péninsule du Yucatán, dans l’ouest des Caraïbes, selon le National Hurricane Center. Il pourrait se transformer en ouragan mardi après-midi et toucher terre en Floride dès mercredi.

Un avertissement de tempête tropicale a été émis pour le Yucatán au Mexique, de Tulum à Rio Lagartos, en passant par Cozumel. Une veille de tempête tropicale a également été émise pour la pointe ouest de Cuba, dans les provinces de Pinar Del Rio et de l’Île de la Jeunesse.

La dépression devrait se transformer en tempête tropicale dimanche alors qu’elle serpente dans le canal du Yucatán. D’ici lundi, le système commencera à se déplacer vers le nord, entrant dans le golfe du Mexique.

La tempête devrait encore se renforcer lundi et mardi à mesure que le système traverse le Golfe et se dirige vers la Floride. La dernière piste prévoit que la tempête se transformera en ouragan mardi après-midi dans l’est du golfe du Mexique et touchera terre le long de la côte ouest de la péninsule de Floride d’ici mercredi.

Le prochain nom de tempête sur la liste de l’Atlantique est Idalia.

Qui doit faire attention ? Toute personne vivant dans la péninsule mexicaine du Yucatán, à Cuba et sur la côte nord du Golfe et de la Floride devrait surveiller les prévisions dans les prochains jours. La direction et la force des vents directeurs en altitude autour de ce système dicteront où il se déplacera et à quelle vitesse.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a publié samedi un décret déclarant l’état d’urgence dans 33 comtés avant d’éventuelles intempéries. « Le gouverneur et la Division de gestion des urgences de Floride prennent des précautions en temps opportun pour garantir que les communautés, les infrastructures et les ressources de Floride soient prêtes, y compris les communautés qui se remettent encore de l’ouragan Ian », peut-on lire dans un communiqué de presse annonçant le décret.

Quand cela pourrait-il affecter les États-Unis ? La dépression devrait se transformer en tempête tropicale dimanche à mesure qu’elle traverse le canal du Yucatán. D’ici lundi, le système entrera probablement dans le golfe du Mexique et se dirigera vers la Floride. Il pourrait se transformer en ouragan mardi après-midi et toucher la côte ouest de la péninsule de Floride mercredi.

Jusqu’où pourrait-il devenir fort ? Il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure ce système pourrait se renforcer ou à quelle vitesse il pourrait se renforcer. Mais il traversera les eaux les plus chaudes de tout le bassin atlantique – une vaste source d’énergie pour une tempête en développement. Une eau exceptionnellement chaude peut fournir aux tempêtes le carburant nécessaire pour se renforcer et parfois subir une intensification rapide.

Les températures à la surface de la mer sont record dans le golfe du Mexique et extrêmement élevées dans le nord-ouest de la mer des Caraïbes. La température de l’eau doit être d’environ 80 degrés Fahrenheit pour soutenir le développement tropical, et certaines parties des Caraïbes et du Golfe sont bien au-dessus du seuil.

Un obstacle au développement : l’eau chaude n’est pas le seul facteur en jeu. Ce système tropical aurait également besoin de la coopération des vents d’altitude. Un fort cisaillement du vent – ​​le changement de direction ou de vitesse du vent avec l’altitude – peut déchirer une tempête en développement.

Le cisaillement du vent auquel ce système potentiel est confronté est un facteur critique dans sa formation et sa résistance finale. Un modèle de prévision montre davantage de cisaillement du vent, limitant son développement. Un autre montre moins de cisaillement du vent, permettant au système de se développer.

Quoi qu’il en soit, le cisaillement du vent pourrait diminuer pendant un certain temps au début de la semaine prochaine dans l’extrême nord des Caraïbes et l’est du golfe du Mexique, permettant à tout système qui se forme de tenir bon.

Franklin se renforce dans l’ouragan alors qu’il se dirige vers les Bermudes

Pendant ce temps, dans l’Atlantique central, la tempête tropicale Franklin s’est transformée en ouragan de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus de 90 milles par heure, selon une mise à jour dimanche du National Hurricane Center. Cela a été confirmé par reconnaissance aérienne par la NOAA et l’Air Force Hurricane Hunters.

L’ouragan Franklin est actuellement situé à 575 milles au sud des Bermudes et se déplace relativement lentement à 8 milles par heure vers le nord-nord-ouest.

« Un renforcement constant est prévu et Franklin pourrait devenir un ouragan majeur au début de la semaine prochaine », a indiqué le centre dans sa mise à jour. Un ouragan majeur est défini comme étant de catégorie 3 ou supérieure avec des vents supérieurs à 111 mph.

« Les houles générées par Franklin devraient commencer à affecter les Bermudes d’ici dimanche soir », a déclaré le centre des ouragans, notant que « ces houles sont également susceptibles de provoquer des vagues de vagues et des courants de déchirure potentiellement mortels à la fin de ce week-end et au début de la semaine prochaine le long de certaines parties de la région ». Côte Est des États-Unis.

De petites variations dans la trajectoire de Franklin au cours du week-end détermineront exactement à quelle distance il se rapprochera des Bermudes lorsqu’il effectuera son passage le plus proche lundi et lundi soir.

Les vents et les précipitations de Franklin s’étendront au-delà de son centre. Des rafales de vent de force tempête tropicale sont possibles à travers les Bermudes au début de la semaine prochaine alors que Franklin se rapproche le plus. Quelques averses et orages sont également possibles à travers les Bermudes au passage de Franklin.