MIAMI (AP) – Une dépression tropicale s’est formée dans l’océan Atlantique mercredi matin et les prévisionnistes du National Hurricane Center des États-Unis ont déclaré qu’elle pourrait se transformer en tempête tropicale.

La dépression tropicale Seven était située à environ 800 miles (1 287 kilomètres) à l’est des îles sous le vent, et des veilles de tempête tropicale pourraient être émises plus tard mercredi, ont annoncé les prévisionnistes.

“Les intérêts des îles sous le vent, des îles Vierges et de Porto Rico devraient surveiller les progrès de ce système”, a déclaré l’agence.

À 11 h HAE, la dépression se déplaçait à 14 mph (22 km/h) avec des vents maximums soutenus d’environ 35 mph (55 km/h), ont indiqué les prévisionnistes.

“Sur la trajectoire prévue, le centre du système devrait traverser les îles sous le vent vendredi ou vendredi soir et se trouver près des îles Vierges et de Porto Rico ce week-end”, a déclaré l’avis du centre des ouragans.

The Associated Press