La dépression prédit les futurs niveaux d’activité physique, mais pas l’inverse, selon une étude

Une étude récente publiée dans Santé mentale et activité physique fournit de nouvelles informations sur la façon dont la dépression et l’activité physique s’influencent mutuellement tout au long de l’âge adulte. L’étude a révélé que les personnes qui se sentent plus déprimées sont moins susceptibles d’être physiquement actives, et qu’être physiquement actif est lié à un meilleur sentiment mental. De plus, les résultats indiquent que les symptômes de la dépression peuvent avoir un impact négatif sur les futurs niveaux d’activité physique.

La dépression et le manque d’activité physique sont des problèmes de santé publique majeurs, contribuant à la maladie et à une qualité de vie réduite à l’échelle mondiale. Des recherches antérieures ont suggéré un lien entre les deux, mais de nombreuses études n’ont pas pu déterminer si la dépression entraîne une diminution de l’activité physique ou si l’inactivité physique exacerbe les symptômes de la dépression. L’étude visait à combler cette lacune en utilisant des méthodes statistiques avancées pour mieux comprendre comment ces facteurs s’influencent mutuellement au fil du temps.

« Les symptômes de la dépression et l’inactivité physique sont assez courants et façonnent fortement la façon dont les gens se perçoivent et interagissent avec le monde. J’ai été attiré par ce sujet une fois que j’ai appris que l’activité physique avait un effet similaire sur la dépression à celui de nombreux médicaments antidépresseurs, mais sans les effets secondaires », a déclaré l’auteur de l’étude. Soli Dubashdoctorant au département de sociologie de l’Université de Toronto.

L’étude a utilisé les données de l’enquête Americans’ Changing Lives (ACL), une étude par panel à long terme qui a suivi 3 499 adultes américains sur 25 ans, de 1986 à 2011. Les participants ont été interrogés cinq fois au cours de cette période. L’échantillon était diversifié, comprenant des individus de diverses origines raciales et des deux sexes, garantissant que les résultats étaient représentatifs de la population générale des États-Unis.

Les symptômes de la dépression ont été mesurés à l’aide d’une échelle de 11 éléments de l’échelle Dépression du Centre d’études épidémiologiques. Les participants ont évalué la fréquence à laquelle ils ont ressenti des symptômes tels qu’une sensation de dépression, un sommeil agité et un manque d’énergie au cours de la semaine écoulée. L’activité physique a été évaluée au moyen de questions sur la fréquence à laquelle les participants pratiquaient des activités telles que la marche, le jardinage et la pratique de sports.

L’étude a utilisé une méthode statistique connue sous le nom de modélisation d’équations structurelles avec estimation du maximum de vraisemblance. Cette approche a permis à Dubash de contrôler divers facteurs de confusion qui pourraient influencer à la fois la dépression et l’activité physique, tels que la biologie individuelle, l’histoire de vie et le contexte social.

Dubash a découvert une relation inverse entre les symptômes de la dépression et l’activité physique à chaque point de mesure. Cela signifie que les personnes qui ont déclaré des niveaux plus élevés de dépression étaient moins susceptibles de pratiquer une activité physique au cours de la même période, et celles qui étaient plus actives physiquement avaient tendance à signaler moins de symptômes de dépression.

Surtout, le chercheur a également découvert que des niveaux plus élevés de symptômes de dépression prédisaient des niveaux d’activité physique plus faibles lors des vagues d’enquête suivantes. Cette relation prospective indique que les personnes présentant des symptômes de dépression plus graves ont tendance à devenir moins actives avec le temps.

Il est intéressant de noter que l’inverse n’a pas été observé : les niveaux d’activité physique ne prédisaient pas de manière significative les changements futurs dans les symptômes de la dépression. Cela suggère que même si l’activité physique peut aider à maintenir la santé mentale, elle pourrait ne pas suffire à prévenir l’apparition ou l’aggravation de la dépression au fil du temps sans s’attaquer directement aux problèmes de santé mentale sous-jacents.

« Il était surprenant de constater que les symptômes actuels de la dépression peuvent avoir un impact négatif sur votre niveau d’activité physique deux à cinq ans plus tard, alors qu’être inactif aujourd’hui n’est pas lié à vos futurs symptômes de dépression », a déclaré Dubash.

Il a été constaté que les niveaux antérieurs d’activité physique et de symptômes de dépression prédisaient de manière significative les niveaux futurs de ces mêmes symptômes. Autrement dit, si une personne était physiquement active lors des vagues précédentes de l’enquête, elle était plus susceptible de rester active lors des vagues suivantes. De même, les personnes qui ont ressenti des niveaux plus élevés de symptômes de dépression au cours des vagues précédentes ont eu tendance à continuer à ressentir des niveaux élevés de ces symptômes au cours des vagues suivantes.

Cette découverte est importante car elle met en évidence la nature persistante des niveaux d’activité physique et des symptômes de dépression. Cela suggère que les comportements et les états de santé mentale établis plus tôt dans la vie peuvent avoir des effets à long terme.

« Il y a deux conclusions principales qu’une personne normale devrait retenir de mon étude », a déclaré Dubash à PsyPost. « Premièrement, les avantages de bouger plus (ou moins) peuvent être ressentis de semaine en semaine. Cela signifie que se sentir déprimé n’est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous personnellement, mais plutôt le signe que vous avez besoin de bouger davantage, peu importe à quoi cela ressemble, que ce soit en marchant, en jardinant ou en faisant de l’exercice.

« Deuxièmement, il n’y a pas de mauvais moment pour commencer à bouger davantage. En pensant à moyen terme, entre deux et cinq ans, l’activité physique et la dépression peuvent être persistantes. Ainsi, établir des routines pour promener son chien ou aller à la salle de sport avec un ami, puis s’y tenir peut avoir des effets bénéfiques durables sur votre santé mentale et physique.

Mais comme pour toute recherche, l’étude comporte certaines mises en garde. La mesure de l’activité physique était basée sur des auto-évaluations, qui peuvent être sujettes à des biais. De plus, l’étude n’a pas pris en compte l’intensité ou la dépense énergétique totale de l’activité physique, ce qui pourrait clarifier davantage la relation avec les symptômes de la dépression.

« Les résultats de la recherche ne sont pas le destin », a souligné Dubash. « Les relations dans cette étude ne sont pas déterministes, elles ne signifient donc pas que les effets de l’exercice sur la dépression, ou vice versa, se produiront exactement comme décrit pour vous personnellement. »

Des recherches futures pourraient examiner plus en détail les mécanismes sous-jacents à la relation entre la dépression et l’activité physique. «Je voudrais identifier les contributions des relations sociales pour influencer cette relation», a expliqué Dubash. « Est-ce que le fait d’avoir des amis avec qui vous marchez, avec qui vous allez danser ou aller à la salle de sport pourrait influencer cette relation de manière significative ?

L’étude, « L’interaction entre les symptômes de la dépression et l’activité physique : aperçus bidirectionnels de 25 années de panel d’Américains sur l’évolution des vies», a été publié en ligne le 27 avril 2024.