La dépression modifie les circuits cérébraux et renforce la perception négative

Résumé: Les scientifiques ont identifié comment la dépression modifie la réponse du cerveau aux stimuli positifs et négatifs, en particulier dans l’amygdale, un centre clé de traitement des émotions. L’étude a révélé que la dépression réduit l’activité neuronale liée aux perceptions positives tout en l’augmentant pour les perceptions négatives.

Ce changement alimente un « biais de négativité » courant dans la dépression, suggérant une nouvelle voie pour les thérapies ciblant ces circuits altérés. Cette découverte pourrait conduire à des traitements pour les personnes résistantes aux antidépresseurs conventionnels, offrant ainsi un nouvel espoir dans la gestion des symptômes dépressifs et des troubles de l’humeur.

Faits clés

La dépression affecte l’amygdale en atténuant les perceptions positives et en amplifiant les négatives.

Ce « biais de négativité » est observé à la fois chez les patients humains et chez les modèles animaux de dépression.

L’activation des neurones codants positifs a réduit les réponses émotionnelles négatives chez la souris, indiquant des voies de traitement potentielles.

Source: Institut Pasteur

L’une des caractéristiques de la dépression est une tendance à percevoir les stimuli sensoriels et les situations quotidiennes de manière excessivement négative. Mais les mécanismes qui sous-tendent ce « biais de négativité », qui peut alimenter le développement de symptômes dépressifs, restaient jusqu’alors largement inconnus.

Pour éclaircir la question, des scientifiques de l’Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec des psychiatres du GHU de Psychiatrie de Paris et Neurosciences, de l’Inserm et du CEA, ont décidé d’explorer l’amygdale et d’observer son fonctionnement lors des épisodes dépressifs.

Leurs résultats suggèrent qu’un état dépressif altère certains circuits neuronaux spécifiques, entraînant une réduction de l’activité des neurones impliqués dans la perception agréable des stimuli positifs et une suractivation de ceux responsables de la perception des stimuli négatifs.

Ces résultats, qui pourraient ouvrir la voie au développement de nouveaux médicaments destinés aux personnes résistantes aux thérapies conventionnelles, ont été publiés dans la revue Psychiatrie translationnelle en septembre 2024.

Entre 15 et 20 % des personnes connaissent un épisode dépressif – « un état de détresse profonde et durable » – à un moment de leur vie. Mais 30 % des patients souffrant de dépression résistent au traitement médical conventionnel par antidépresseurs.

Pour développer de nouvelles thérapies, nous devons améliorer notre compréhension des mécanismes sous-jacents à la dépression, en particulier ceux qui induisent un « biais de négativité ».

La dépression amène les patients à percevoir le monde et tous les stimuli sensoriels de manière excessivement négative – les stimuli agréables deviennent moins attrayants et les stimuli désagréables deviennent plus indésirables –, ce qui contribue au développement et au maintien de symptômes dépressifs.

« Nous savons désormais que l’amygdale n’est pas seulement impliquée dans notre réponse émotionnelle aux stimuli environnementaux, favorisant l’attraction ou la répulsion, mais qu’elle joue également un rôle dans la dépression », explique Mariana Alonso, co-dernière auteure de l’étude et responsable de l’étude. Groupe Circuits émotionnels du laboratoire Perception & Action de l’Institut Pasteur.

« Des recherches récentes ont démontré le rôle de certains circuits neuronaux spécifiques de l’amygdale dans la perception positive ou négative des stimuli environnementaux, mais l’altération de ces circuits lors d’un épisode dépressif n’avait pas été observée auparavant. »

Pour mettre en lumière l’implication de ces circuits dans le biais de négativité, des scientifiques de l’Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec des psychiatres du Groupe hospitalier universitaire (GHU) de psychiatrie et neurosciences de Paris, de l’Inserm et du CEA, ont décidé d’étudier l’activité de l’amygdale dans un modèle murin pour la dépression.

Comme les patients bipolaires déprimés, ces modèles de souris présentaient un comportement caractérisé par l’anxiété et le stress (elles arrêtaient de se toiletter, restaient près des murs et préféraient être dans le noir) et répondaient aux stimuli olfactifs avec un biais de valence négatif (elles étaient à peine attirées). par l’odeur de l’urine femelle, qui serait normalement attrayante pour les souris mâles et qui était fortement repoussée par les odeurs de prédateurs).

« Pour analyser le fonctionnement de l’amygdale lors de la dépression, nous avons mesuré l’activité de certains réseaux de neurones impliqués dans l’interprétation plus ou moins négative des stimuli olfactifs », explique Mariana Alonso.

Les scientifiques ont révélé que dans un état dépressif, les neurones préférentiellement impliqués dans le codage des stimuli positifs sont moins actifs que la normale, tandis que les neurones préférentiellement impliqués dans le codage des stimuli négatifs sont beaucoup plus recrutés.

En d’autres termes, la dépression semble induire un dysfonctionnement des circuits amygdaliens impliqués dans le codage des stimuli environnementaux, ce qui, à son tour, favorise le biais de valence négative typique de la dépression.

Ces données sont extrêmement précieuses pour le développement de nouveaux traitements pour les personnes souffrant de dépression et également pour celles atteintes de trouble bipolaire, qui subissent des sautes d’humeur disproportionnellement longues et sévères.

« Nous avons pu inverser au moins en partie le biais émotionnel négatif induit chez la souris et le comportement dépressif associé, en suractivant les neurones impliqués dans l’encodage positif des stimuli environnementaux. Il s’agit d’une piste intéressante à explorer pour le développement de nouvelles thérapies », souligne Mariana Alonso.

« Nous explorons maintenant chez l’homme si le succès du traitement d’un épisode dépressif dépend de la réactivation de ces réseaux neuronaux », conclut Chantal Henry, professeur de psychiatrie à l’Université de Paris, psychiatre au Centre hospitalier Sainte-Anne et chercheuse au sein de l’Institut Pasteur Perception & Unité d’action.

À propos de cette actualité de la recherche sur la dépression et les neurosciences

Auteur: Rebeyrotte Myriam

Source: Institut Pasteur

Contact: Rebeyrotte Myriam – Institut Pasteur

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Les circuits amygdaliens basolatéraux perturbés soutiennent un biais de valence négatif dans les états dépressifs» de Mariana Alonso et al. Psychiatrie translationnelle

Abstrait

Les circuits amygdaliens basolatéraux perturbés soutiennent un biais de valence négatif dans les états dépressifs

Le biais négatif est une caractéristique essentielle des épisodes dépressifs, conduisant les patients à attribuer une valence plus négative aux signaux environnementaux. Ce biais négatif affecte tous les niveaux de traitement de l’information, y compris la réponse émotionnelle, l’attention et la mémoire, conduisant au développement et au maintien de symptômes dépressifs.

Dans ce contexte, les stimuli agréables deviennent moins attrayants et les stimuli désagréables plus aversifs, mais les circuits neuronaux associés à ce biais restent largement inconnus.

En étudiant un modèle de souris pour la dépression recevant chroniquement de la corticostérone (CORT), nous avons montré un biais négatif dans l’attribution de la valence aux stimuli olfactifs répondant aux antidépresseurs. Ce résultat est parallèle aux modifications de l’attribution des valeurs d’odeur que nous avons observées chez les patients déprimés bipolaires.

Compte tenu du rôle crucial de l’amygdale dans le codage de valence et de son lien étroit avec la dépression, nous avons émis l’hypothèse que les altérations des circuits de l’amygdale basolatérale (BLA) pourraient favoriser un changement négatif associé aux états dépressifs.

Contrairement aux humains, où les limites de la résolution spatiale des outils d’imagerie nuisent à la segmentation facile de l’amygdale, des circuits BLA spécifiques récemment découverts, impliqués dans l’attribution de valence négative et positive, pourraient être étudiés chez la souris.

En combinant le traçage CTB et basé sur la rage avec des mesures ex vivo de l’activité neuronale, nous avons démontré que le biais de valence négatif est soutenu par l’activité perturbée de circuits BLA spécifiques pendant les états dépressifs.

L’administration chronique de CORT a induit une diminution du recrutement des neurones BLA-à-NAc préférentiellement impliqués dans le codage de valence positive, tout en augmentant le recrutement de neurones BLA-à-CeA préférentiellement impliqués dans le codage de valence négative. Il est important de noter que ce dysfonctionnement a été atténué par l’hyperactivation chimiogénétique des neurones BLA-NAc.

De plus, une activité altérée de BLA était corrélée à des changements durables de connectivité présynaptique provenant du noyau paraventriculaire du thalamus, récemment démontrés comme orchestrant l’attribution de valence dans l’amygdale.

Ensemble, nos résultats suggèrent que des altérations spécifiques des circuits BLA pourraient soutenir un biais négatif dans les états dépressifs et ouvrir de nouvelles voies à la recherche translationnelle pour comprendre les mécanismes sous-jacents à la dépression et à l’efficacité du traitement.