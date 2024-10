La dépression hivernale est réelle ; Découvrez les moyens de lutter contre le trouble affectif saisonnier | Santé

À mesure que l’hiver approche et que les heures de clarté raccourcissent, les personnes sujettes à la dépression saisonnière peuvent la ressentir dans leur corps et leur cerveau. «C’est à la fois un sentiment de panique, de peur, d’anxiété et d’effroi», a déclaré Germaine Pataki, 63 ans, de Saskatoon, en Saskatchewan. Les personnes atteintes de TAS ont généralement des épisodes de dépression qui commencent à l’automne et s’atténuent au printemps ou en été.

Elle fait partie des millions de personnes souffrant de troubles affectifs saisonniers, ou TAS. Ses stratégies d’adaptation comprennent le yoga, la marche et un médicament antidépresseur. Elle fait également partie d’un groupe Facebook pour les personnes atteintes de TAS.

« J’essaie de me concentrer sur l’aide aux autres », a déclaré Pataki. « Cela me donne un but. »

Le retour à l'heure standard, ce qui se produit ce week-end, peut être un déclencheur du TAS.

En 1984, une équipe dirigée par le Dr Norman Rosenthal, alors chercheur aux National Institutes of Health, a décrit pour la première fois le TAS et a inventé le terme. « Je crois que parce qu’il est facile à retenir, l’acronyme est resté », a-t-il déclaré.



Quelles sont les causes du trouble affectif saisonnier ?

Les scientifiques apprennent comment les cellules spécialisées de nos yeux transforment la partie bleue du spectre lumineux en signaux neuronaux affectant l’humeur et la vigilance.

La lumière du soleil est chargée de lumière bleue, donc lorsque les cellules l’absorbent, les centres de vigilance de notre cerveau sont activés et nous nous sentons plus éveillés et peut-être même plus heureux.

La chercheuse Kathryn Roecklein de l’Université de Pittsburgh a testé des personnes atteintes ou non de TAS pour voir comment leurs yeux réagissaient à la lumière bleue. En tant que groupe, les personnes atteintes de TAS étaient moins sensibles à la lumière bleue que les autres, surtout pendant les mois d’hiver. Cela suggère une cause de dépression hivernale.

« En hiver, lorsque les niveaux de lumière baissent, cela, combiné à une sensibilité plus faible, peut être trop faible pour un fonctionnement sain, conduisant à la dépression », a déclaré Roecklein.

Miriam Cherry, 50 ans, de Larchmont, New York, a déclaré qu’elle avait passé l’été à planifier comment elle allait gérer sa dépression hivernale. « C’est comme sur des roulettes », a déclaré Cherry. « La lumière du soleil est faible. La journée se termine à 16h45, et tout d’un coup, mon humeur est horrible.

La luminothérapie est-elle utile ?

De nombreuses personnes atteintes de TAS réagissent à la luminothérapie, a déclaré le Dr Paul Desan de la Winter Depression Research Clinic de l’Université de Yale.

« La première chose à essayer est la lumière », a déclaré Desan. «Lorsque nous exposons les patients à une lumière vive pendant environ une demi-heure chaque matin, la majorité des patients s’améliorent considérablement. Nous n’avons même pas besoin de médicaments.

La thérapie implique des appareils qui émettent une lumière environ 20 fois plus brillante que la lumière intérieure ordinaire.

La recherche soutient l’utilisation d’une lumière d’environ 10 000 lux, une mesure de luminosité. Vous devez l’utiliser pendant 30 minutes chaque matin, selon la recherche. Desan a déclaré que cela peut aider non seulement les personnes atteintes de TAS, mais également celles souffrant de problèmes hivernaux moins sévères.

Les lumières spéciales coûtent entre 70 $ et 400 $. Certains produits commercialisés pour le TAS sont trop faibles pour faire beaucoup de bien, a déclaré Desan.

Yale a testé des produits et des offres une liste de recommandationset le Centre à but non lucratif pour la thérapeutique environnementale a un guide du consommateur à la sélection d’une lumière.

Si votre médecin vous a diagnostiqué un TAS, vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance si le coût d’une lumière pourrait être couvert, a suggéré Desan.

Qu’en est-il de la thérapie par la parole ou des médicaments ?

Les antidépresseurs constituent un traitement de première intention contre le TAS, avec la luminothérapie. Les médecins recommandent également de maintenir un horaire de sommeil régulier et de marcher dehors, même par temps nuageux.

Les bienfaits de la luminothérapie peuvent s’estomper lorsque les gens cessent de l’utiliser. Des études ont montré qu’un type de thérapie par la parole – la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC – avait des effets plus durables, a déclaré Kelly Rohan, chercheuse à l’Université du Vermont.

La TCC implique de travailler avec un thérapeute pour identifier et modifier les pensées inutiles.

« Une pensée très courante chez les gens est » Je déteste l’hiver « », a déclaré Rohan. « Recadrez cela en quelque chose d’aussi simple: » Je préfère l’été à l’hiver « », a-t-elle suggéré. « C’est une déclaration factuelle, mais elle a un effet neutre sur l’humeur. »

Travailler avec un thérapeute peut aider les gens à faire de petits pas pour s’amuser à nouveau, a déclaré Rohan. Essayez de planifier des activités peu exigeantes mais agréables pour sortir du mode hibernation, ce qui « pourrait être aussi simple que de rencontrer un ami pour prendre un café », a déclaré Rohan.

Qu’est-ce qui pourrait fonctionner d’autre ?

Les personnes atteintes de TAS ont six mois pour créer des stratégies d’adaptation, et certaines ont trouvé des astuces qui fonctionnent pour elles – même si le soutien scientifique peut être limité.

Elizabeth Wescott, 69 ans, de Folsom, en Californie, pense que les douches contrastées l’aident. Il s’agit d’une thérapie aquatique empruntée à la médecine du sport qui consiste à alterner eau chaude et eau froide pendant la douche. Elle utilise également une boîte à lumière et prend un antidépresseur.

«Je suis toujours à la recherche de nouveaux outils», a déclaré Wescott.

Cherry, à New York, consacre un coin de son jardin aux premières fleurs épanouies : perce-neige, aconit d’hiver et hellébores. Celles-ci fleurissent dès février.

« Cela va être un signe pour moi que cela ne va pas durer éternellement », a déclaré Cherry. « Ça ira mieux et le printemps arrive.