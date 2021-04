Une crise de santé mentale chez les jeunes sévissait depuis des années. Les taux d’anxiété et de dépression étaient à la hausse. En 2017, le suicide est devenu la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 10 à 24 ans.

Puis vint COVID-19. Les Américains de tous âges affirment que la pandémie a eu des conséquences néfastes sur leur santé mentale, mais la tendance a été particulièrement prononcée chez les jeunes.

Le taux d’enfants âgés de 11 à 17 ans qui ont été dépistés l’an dernier pour l’anxiété et la dépression était 9% plus élevé qu’il ne l’était en 2019, selon un rapport de Mental Health America. Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que le nombre d’enfants envoyés aux urgences pour des problèmes de santé mentale a grimpé en flèche d’avril à octobre de l’année dernière.

Jen Vorse Wilka, présidente de YouthTruth Se sentir déprimé, stressé ou anxieux est maintenant le N ° 1 obstacle à l’apprentissage des élèves.

Bien que les statistiques fédérales de l’année dernière ne soient pas encore disponibles, des preuves anecdotiques suggèrent une augmentation du nombre d’adolescents traités pour idées suicidaires et tentatives dans les hôpitaux – un phénomène corroboré par diverses enquêtes.

«Je suis incroyablement bouleversé mais pas surpris», a déclaré Jen Vorse Wilka, présidente de YouthTruth, un groupe à but non lucratif qui interroge le pays les jeunes dans un effort pour aider les écoles à mieux répondre à leurs besoins.

Pour les lycéens, les plus grands facteurs de stress ont été sens de se déconnecter de ses amis et de ses proches et difficultés à se concentrer sur l’école ou le travail, selon données d’enquête par YouthTruth.

Mais les problèmes de santé mentale ne seront pas magiquement disparaissent une fois que les élèves retournent dans les bâtiments scolaires. Dans certains cas, les défis seront aggravés par de nouveaux – la pression à réaliser après un an de largement rapporté les pertes d’apprentissage, l’angoisse de revenir à des jours et des environnements structurés et la peur d’être à proximité des autres.

«Se sentir déprimé, stressé ou anxieux est désormais le principal obstacle à l’apprentissage des élèves», a déclaré Wilka.

Écoles commencent à le reconnaître, et de nombreux les districts ont augmenté le financement des services de santé mentale et offrent un perfectionnement professionnel aux éducateurs qui se demandent comment réagir au mieux à la crise.

« Vous ne pouvez pas ignorer que cette dernière année s’est produite », a déclaré Benjamin Heim, un étudiant à Lenox, Massachusetts. « Les effets du COVID sur les étudiants ne disparaîtront pas. »

Quelques mois après le début de la pandémie, a déclaré Heim, l’isolement l’a conduit à une anxiété paralysante. « J’avais l’impression d’être au fond d’une fosse que je ne pouvais pas sortir quoi que je fasse », a-t-il déclaré.

Il ne pouvait pas trouver de joie dans les plaisirs simples qui lui remontaient le moral – des vidéos YouTube amusantes ou de courtes promenades dans la nature. Autant il voulait parler des choses, autant il a eu du mal à trouver le courage – «d’avoir l’initiative» – pour tendre la main à des amis.