La dépression et les états mentaux négatifs affectent la santé cardiaque

Résumé: De nouvelles recherches soulignent le lien profond entre la santé mentale et les maladies cardiaques, la dépression et l’anxiété accélérant l’apparition de facteurs de risque cardiovasculaire.

Les résultats de deux études préliminaires suggèrent que les conditions psychologiques perturbent non seulement l’esprit, mais ont également des effets tangibles sur la santé physique, pouvant conduire à des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux.

Ces études démontrent l’accélération des facteurs de risque comme l’hypertension artérielle et le diabète chez les personnes souffrant de dépression et d’anxiété et soulignent l’importance de dépistages cardiovasculaires précoces et fréquents pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Faits marquants:

L’anxiété et la dépression peuvent accélérer le développement des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, en avançant leur apparition de six mois en moyenne. Les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété ont un risque accru d’environ 35 % d’événements cardiovasculaires majeurs comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Un stress cumulatif plus élevé est lié à un risque accru de 22 % d’athérosclérose et à un risque accru de 20 % de maladie cardiovasculaire globale, quels que soient les facteurs de risque traditionnels.

Source: American Heart Association

Le cœur et l’esprit sont étroitement liés, la dépression, l’anxiété et le stress chronique augmentant tous le risque de complications cardiaques et cérébrales, selon deux études préliminaires qui seront présentées lors des sessions scientifiques 2023 de l’American Heart Association.

La réunion, qui se tiendra du 11 au 13 novembre à Philadelphie, est un échange mondial de premier plan sur les dernières avancées scientifiques, les recherches et les mises à jour des pratiques cliniques fondées sur des preuves dans le domaine de la science cardiovasculaire.

Les problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l’anxiété et le stress, sont connus pour augmenter les risques de mauvaise santé cardiaque, selon l’American Heart Association et dans deux nouvelles études, les chercheurs ont mesuré dans quelle mesure l’état mental d’une personne affecte la santé cardiaque.

« Il existe des associations claires entre la santé psychologique et le risque de maladies cardiovasculaires. Ces études s’ajoutent à un nombre croissant de données dont nous disposons sur la manière dont une santé psychologique négative peut augmenter le risque de maladies cardiaques et cérébrales », a déclaré Glenn N. Levine, MD, FAHA, président du comité de rédaction de l’édition 2021 de la santé psychologique de l’American Heart Associations, Déclaration scientifique sur le bien-être et la connexion esprit-cœur-corps.

La dépression et l’anxiété accélèrent le taux de gain des facteurs de risque cardiovasculaire : mécanisme conduisant à un risque accru d’événements cardiaques (MDP274)

La première étude a examiné le mécanisme par lequel l’état mental affecte la santé cardiaque. Les chercheurs ont découvert que l’anxiété et la dépression accéléraient le développement de nouveaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

“Bien qu’il soit connu que la dépression et l’anxiété augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, le mécanisme sous-jacent n’est pas complètement connu”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Giovanni Civieri, MD, chercheur au Cardiovascular Imaging Research. Centre du Massachusetts General Hospital et de la Harvard Medical School, tous deux à Boston.

« Dans notre étude, nous avons identifié un mécanisme qui semble expliquer en grande partie le lien entre ces facteurs psychologiques et les maladies cardiovasculaires. »

Civieri et ses collègues ont étudié les données d’adultes inscrits à la Mass General Brigham Biobank à Boston sans aucun événement cardiaque antérieur. Le temps nécessaire au développement de nouveaux facteurs de risque cardiovasculaire a été mesuré sur 10 ans de suivi.

Les chercheurs ont découvert :

38 % de tous les participants ont développé un nouveau facteur de risque cardiovasculaire, tel qu’une hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé ou un diabète de type 2, au cours du suivi.

Les participants ayant déjà reçu un diagnostic d’anxiété ou de dépression ont développé un nouveau facteur de risque en moyenne six mois plus tôt que ceux qui ne souffraient pas de dépression ou d’anxiété.

La dépression et l’anxiété augmentent d’environ 35 % le risque d’événement cardiovasculaire majeur, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Environ 40 % du lien entre la dépression et/ou l’anxiété et les événements cardiaques et accident vasculaires cérébraux majeurs s’expliquaient par le développement accéléré de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

Les personnes ayant une prédisposition génétique plus élevée au stress ont développé le premier facteur de risque cardiovasculaire à un plus jeune âge (en moyenne 1,5 an plus tôt que celles sans marqueur génétique).

“Développer des facteurs de risque cardiovasculaire plus de six mois plus tôt, sur une moyenne de cinq ans, c’est beaucoup”, a déclaré Civieri. “Le fait que l’analyse génétique ait corroboré les résultats cliniques était intrigant et a renforcé la confiance dans nos résultats.”

Les chercheurs suggèrent que la dépression et l’anxiété pourraient induire des changements cérébraux qui déclencheraient des effets en aval dans le corps, tels qu’une augmentation de l’inflammation et des dépôts de graisse.

Les résultats soulignent l’importance du dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire chez les personnes souffrant de dépression et d’anxiété.

« Cette étude montre que les professionnels de la santé doivent être conscients qu’une santé psychologique négative – des choses comme la dépression ou l’anxiété – affecte non seulement l’état mental du patient, mais peut également avoir un impact sur sa santé physique et le risque de maladie cardiaque.

“Ce ne sont donc pas des conditions bénignes”, a déclaré Levine, maître clinicien et professeur de médecine au Baylor College of Medicine, chef de la section de cardiologie du Michael E. DeBakey VA Medical Center, tous deux à Houston.

« Ce sont des choses pour lesquelles nous voulons orienter de manière agressive les gens vers des professionnels de la santé mentale. »

Civieri a également encouragé les personnes souffrant de dépression ou d’anxiété à subir un dépistage plus fréquent de leurs facteurs de risque cardiovasculaire tels que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le diabète de type 2.

“Bien que nous n’ayons pas étudié cet aspect, il est raisonnable de supposer que le traitement de la dépression et de l’anxiété peut réduire le développement accéléré de facteurs de risque cardiovasculaire”, a-t-il déclaré.

Contexte d’études :

L’analyse a été réalisée à partir de données sur 71 262 adultes (âge moyen de 49 ans, 45 % d’hommes) et les données ont été collectées de décembre 2010 à décembre 2020.

16 % du groupe d’étude prenait des médicaments contre la dépression ou l’anxiété ; cependant, l’ajustement statistique pour ces médicaments n’a pas eu d’impact significatif sur les résultats, a expliqué Civieri.

Un marqueur génétique de sensibilité au stress (score de risque polygénique de névrosisme) a été évalué pour les sujets ayant fourni des données génétiques.

La conception de l’étude observationnelle et la possible classification erronée des codes de diagnostic de la dépression et de l’anxiété constituent des limites à l’étude.

Associations du stress perçu cumulatif avec les facteurs de risque et les résultats cardiovasculaires : résultats de la Dallas Heart Study (MDP100)

Dans une deuxième étude indépendante, les chercheurs ont exploré les effets du stress cumulatif sur la santé cardiaque et cérébrale en examinant les réponses aux questionnaires remplis par des adultes de la Dallas Heart Study qui ne souffraient pas de maladie cardiovasculaire.

“Cette étude unique a exploré la relation entre notre nouveau score de stress cumulatif et ses sous-composants sur les facteurs de risque cardiovasculaire dans le but de mieux comprendre cette relation”, a déclaré l’auteur principal Ijeoma Eleazu, MD, chercheur en cardiologie au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas à Dallas.

« À notre connaissance, il s’agit de la première étude à fournir une analyse aussi multidimensionnelle des relations entre le stress perçu et les maladies cardiovasculaires. »

Sur une période d’un mois, les chercheurs ont intégré le stress quotidien généralisé ; stress psychosocial (le stress entraîne des menaces pour le fonctionnement psychologique ou social) ; le stress financier et le stress perçu par le quartier dans un score appelé « score de stress cumulatif ».

Ce nouveau score est fortement et significativement associé au développement de maladies cardiovasculaires après ajustements pour tenir compte des facteurs de risque connus de maladies cardiovasculaires tels que l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, le tabagisme et l’hypercholestérolémie, ainsi que des ajustements en fonction du revenu et de l’éducation, a expliqué Eleazu.

Même après ajustement sur les facteurs de risque tels que l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le tabagisme et le diabète de type 2, ainsi que le revenu et l’éducation, les chercheurs ont constaté qu’un stress cumulatif plus élevé était :

associé à un risque accru de 22 % d’athérosclérose, dans lequel la plaque s’accumule dans les artères, réduisant ainsi le flux sanguin adéquat ;

associé à un risque accru de 20 % de maladie cardiovasculaire globale ; y compris la maladie coronarienne et l’insuffisance cardiaque ;

plus élevé chez les femmes, les personnes âgées de 18 à 45 ans et les personnes ayant des revenus et des niveaux d’éducation inférieurs, ainsi que chez les personnes qui s’identifient comme adultes noirs ou hispaniques.

En outre, les scores de stress cumulés étaient plus élevés chez ceux qui ont signalé une discrimination raciale/ethnique et un manque d’assurance maladie ; et des scores plus élevés étaient également associés à l’hypertension artérielle, au surpoids, à l’inactivité physique et au tabagisme.

« Il existe des facteurs individuels de stress perçu qui composent notre composante psychosociale du score, ainsi que des facteurs démographiques qui étaient représentés dans la composante du score de stress financier, et même des facteurs environnementaux qui étaient représentés dans la composante de notre score de stress de quartier.

“Ces facteurs individuels semblent être moins fortement corrélés aux résultats cardiovasculaires que le score de stress cumulatif multidimensionnel”, a déclaré Eleazu.

« Ces résultats suggèrent que nous ne saisissons peut-être pas correctement l’impact du stress lorsque nous examinons uniquement un facteur ou lorsque nous l’évaluons de manière large et/ou subjective. Ceci est particulièrement important parmi les personnes appartenant à des populations diverses ou minoritaires qui peuvent être confrontées simultanément à différents types et à plusieurs facteurs de stress.

L’analyse indique également que le stress continu augmente le risque de mauvaise santé cardiaque et cérébrale de deux manières : en influençant directement le bien-être physique et en augmentant les mauvais comportements liés au mode de vie, tels que le tabagisme et la sédentarité, qui, à leur tour, conduisent à une réduction de la santé. santé cardiovasculaire.

Des recherches antérieures ont montré que le stress chronique peut entraîner des niveaux élevés d’hormones de stress comme le cortisol, qui, à leur tour, peuvent affecter la glycémie, l’inflammation et d’autres facteurs biologiques…