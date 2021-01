La conversation autour de la dépression est certainement devenue plus ouverte ces dernières années grâce aux médias sociaux et aux célébrités qui en parlent maintenant ouvertement. Cependant, la santé mentale est assez complexe et il faut des informations appropriées sur la maladie et les émotions dans notre esprit pour pouvoir les différencier. De nombreuses personnes utilisent très légèrement le terme dépression lorsqu’elles ressentent simplement un accès de tristesse de routine. Cependant, la tristesse et la dépression ne sont pas similaires.

Se sentir triste fait partie intégrante de la dépression, mais ce n’est pas seulement le sentiment de tristesse qui fait d’une personne un patient dépressif. Par conséquent, il est essentiel que nous connaissions et comprenions la différence entre les deux afin qu’une personne puisse reconnaître quand chercher un traitement médical pour son état mental.

Selon Actualités médicales aujourd’hui, la tristesse est une émotion humaine normale que nous ressentons tous à des moments stressants ou sombres. Il existe de nombreux événements qui peuvent amener une personne à se sentir triste, comme la perte ou l’absence d’un être cher, la perte d’emploi ou de revenu, des problèmes à la maison et tous peuvent affecter l’humeur de manière négative. Échouer à un examen, ne pas trouver de travail ou vivre d’autres événements décevants peuvent également déclencher un sentiment de tristesse.

Ceux qui éprouvent un sentiment de tristesse trouvent un soulagement en pleurant, en évacuant ou en parlant de leurs frustrations. Contrairement à la dépression, la tristesse est de courte durée et disparaît lorsque nous réagissons à l’émotion. Cependant, si une personne continue à se sentir triste pendant une longue période et qu’elle est limitée dans ses fonctions normales, cela devient un signe de dépression.

Selon Healthline, lorsqu’une personne déprimée est triste, elle peut parfois se sentir extrêmement accablante. Cependant, un patient dépressif aura également des moments où il pourra rire ou être réconforté. Les sentiments qu’une personne ressent pendant sa dépression semblent affecter tous les aspects de sa vie.

Il est difficile pour un patient souffrant de dépression de trouver du plaisir dans quoi que ce soit, y compris les activités et la compagnie des gens. Les autres symptômes de la dépression peuvent inclure une modification du rythme de sommeil, une perte d’appétit, des sentiments constants de tristesse, de fatigue, d’anxiété, de fatigue et d’agitation. On peut également éprouver des difficultés à se concentrer, de l’irritabilité, une perte d’intérêt et d’enthousiasme, des sentiments de culpabilité injustifiée et d’inutilité. Dans les cas extrêmes, on peut également développer des pensées suicidaires.