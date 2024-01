La dépression et la schizophrénie ont un impact sur l’apprentissage

Résumé: Une nouvelle étude révèle que les patients atteints de schizophrénie ou de dépression ont du mal à utiliser de manière optimale l’information dans les processus d’apprentissage.

Grâce à l’EEG et à une modélisation informatique avancée, les chercheurs ont découvert que ces patients accordaient davantage d’importance aux informations moins importantes, ce qui conduisait à une prise de décision sous-optimale. Cette flexibilité réduite dans le traitement des nouvelles informations était particulièrement prononcée dans la gestion du feedback sur les comportements futurs.

Les résultats suggèrent que les limitations cognitives liées à la schizophrénie et à la dépression pourraient être abordées grâce à des traitements ciblés axés sur ces déficits d’apprentissage spécifiques.

Faits marquants:

Les patients atteints de schizophrénie ou de dépression présentent des processus d’apprentissage altérés, surévaluent les informations moins importantes et ont du mal à prendre des décisions basées sur le feedback. L’étude a utilisé l’EEG et la modélisation informatique pour démontrer une représentation neuronale réduite de l’attente de récompense chez ces patients. Cette recherche ouvre la voie au développement de stratégies de traitement plus ciblées, améliorant potentiellement le fonctionnement quotidien des personnes atteintes de ces troubles de santé mentale.

Source: Université Otto von Guericke de Magdebourg

Lors de l’apprentissage, les patients atteints de schizophrénie ou de dépression ont des difficultés à utiliser de manière optimale les informations qui leur sont nouvelles. Dans le processus d’apprentissage, les deux groupes de patients accordent plus de poids aux informations moins importantes et, par conséquent, prennent des décisions loin d’être idéales.

C’est le résultat d’une étude de plusieurs mois menée par une équipe dirigée par le neuroscientifique professeur Dr. med. Markus Ullsperger de l’Institut de psychologie de l’Université Otto von Guericke de Magdebourg en collaboration avec des collègues de la Clinique universitaire de psychiatrie et de psychothérapie et du Centre allemand de santé mentale.

En utilisant l’électroencéphalographie (EEG) et une modélisation informatique mathématique complexe, l’équipe de chercheurs a découvert que les déficits d’apprentissage chez les patients dépressifs et schizophrènes sont causés par une flexibilité diminuée/réduite dans l’utilisation de nouvelles informations.

L’étude vient d’être publiée dans Cerveau et s’intitule « La dynamique d’apprentissage inflexible transdiagnostique explique les déficits dans la dépression et la schizophrénie ».

«Les personnes souffrant de dépression ou de schizophrénie souffrent souvent de limitations cognitives», explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Hans Kirschner. Par exemple, ils ont du mal à comprendre des informations complexes, à apprendre, à planifier ou à généraliser une situation.

« En particulier, le manque d’utilisation des retours d’information du passé pour gérer les comportements futurs pose un problème fondamental aux personnes concernées. »

Le Dr Tilmann Klein, neuropsychologue et psychothérapeute, ajoute que ces limitations cognitives sont très lourdes pour les groupes de patients concernés et ont une forte influence sur le résultat du traitement.

“Si nous comprenons mieux ces déficits et leurs causes, nous pourrons, à long terme, concevoir des formes de traitement telles que l’entraînement fonctionnel, plus spécifiques et plus ciblées.”

Pour savoir si les mécanismes psychologiques et neuronaux qui conduisent à des limitations cognitives sont les mêmes dans différents troubles mentaux, les scientifiques ont examiné des patients ayant reçu un diagnostic de trouble dépressif sévère et de schizophrénie ainsi qu’un groupe témoin composé de 33 personnes.

Les sujets du test se sont vu présenter à plusieurs reprises sur un écran des images d’animaux associées à une probabilité élevée ou faible de récompense ou de punition, c’est-à-dire une rétroaction positive ou négative.

Les sujets du test devaient décider s’ils voulaient ou non parier sur l’animal et ainsi gagner ou perdre 10 points. S’ils ne pariaient pas, ils ne gagneraient ni ne perdraient rien, mais verraient alors ce qui se serait passé s’ils avaient choisi de parier.

Le Dr Kirschner décrit ainsi la configuration du test : « Au cours de l’expérience, l’objectif pour les participants était de savoir s’il valait la peine de parier et donc de risquer la perte que cela pourrait entraîner, ou s’il valait mieux ne pas parier et ainsi éviter de perdre. .»

«Le processus s’apparente un peu à un jeu de roulette», explique le neuroscientifique. « Si vous placez votre pari, soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous ne pariez pas, vous pourrez néanmoins voir où finit la petite boule et déterminer ce qui se serait passé si vous aviez parié.

“La différence dans notre étude est que les participants ont pu apprendre car, au fil du temps, ils ont réalisé si un animal était plus susceptible, en moyenne, d’être récompensé ou puni et pouvaient alors soit toujours parier sur l’animal et ainsi maximiser leur gains ou minimiser leurs pertes.

Selon Kirschner, un apprentissage optimal dans cette tâche signifierait que les sujets du test prendraient davantage en compte le feedback (c’est-à-dire les victoires ou les pertes d’un animal) au début du processus d’apprentissage.

“Une fois qu’ils ont une idée des chances de gagner d’un animal, ils ignorent les commentaires trompeurs, par exemple, une image qui a généralement de fortes chances de perdre gagne aussi de temps en temps.”

Alors que les participants témoins en bonne santé faisaient exactement cela, les groupes de patients souffrant de dépression ou de schizophrénie étaient plus fortement influencés par des erreurs survenant au hasard.

«Imaginez un joueur de basket-ball lançant des balles sur un panier», poursuit le Dr Kirschner. « Un mauvais joueur marque rarement et n’est pas sélectionné pour l’équipe. Même s’il ne marque pas à chaque fois, un bon joueur marque souvent et est donc sélectionné pour l’équipe. Cependant, dans l’étude, les deux groupes de patients remplaceraient le bon joueur après un mauvais tir.

Dans l’EEG, on a pu constater que les deux groupes de patients ont une représentation neuronale diminuée de l’attente de récompense.

“Cela signifie que le taux de score d’un bon basketteur n’est pas aussi bien stocké dans le cerveau et est plus rapidement écrasé lorsque le joueur ne parvient pas à marquer de temps en temps.”

En résumé, le Dr Kirschner explique que l’étude a élargi les connaissances de l’équipe sur les limitations cognitives chez les patients ayant reçu un diagnostic de schizophrénie ou de dépression. «En particulier, nous avons également pu démontrer les avantages des modèles informatiques dans lesquels nous essayons de décrire mathématiquement des mécanismes d’apprentissage complexes et de les mettre en œuvre sous forme de simulations informatiques.»

Cela a permis de simuler un comportement d’apprentissage difficile à prévoir et de le comparer avec le comportement des participants à des tâches spécifiques.

« Avec cette approche en [the] À l’avenir, nous serons en mesure de quantifier et de caractériser les déficits d’apprentissage de manière plus nuancée. Et une meilleure compréhension de ces déficits nous aidera, à son tour, à développer de manière plus ciblée les traitements existants contre la dépression et la schizophrénie.

Nous espérons qu’à l’avenir nos recherches bénéficieront aux patients touchés par des troubles d’apprentissage et les aideront à mieux s’en sortir dans leur vie quotidienne.

À propos de cette actualité sur la recherche en santé mentale et en apprentissage

Auteur: Katharina Vorwerk

Source: Université Otto von Guericke de Magdebourg

Contact: Katharina Vorwerk – Université Otto von Guericke de Magdebourg

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“La dynamique d’apprentissage inflexible du transdiagnostic explique les déficits dans la dépression et la schizophrénie» de Hans Kirschner et al. Cerveau

Abstrait

La dynamique d’apprentissage inflexible du transdiagnostic explique les déficits dans la dépression et la schizophrénie

Les déficits d’apprentissage par récompense sont les principaux symptômes de nombreux troubles mentaux. Des travaux récents suggèrent que de tels troubles de l’apprentissage résultent d’une capacité réduite à utiliser l’historique des récompenses pour guider le comportement, mais les mécanismes neuro-informatiques par lesquels ces troubles apparaissent restent flous. De plus, des travaux limités ont adopté une approche transdiagnostique pour déterminer si les mécanismes psychologiques et neuronaux à l’origine des déficits d’apprentissage sont partagés entre les formes de psychopathologie.

Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons exploré l’apprentissage probabiliste par récompense chez des patients diagnostiqués avec un trouble dépressif majeur (n = 33) ou la schizophrénie (n = 24) et 33 contrôles sains appariés en combinant la modélisation informatique et la régression EEG à essai unique. Dans notre tâche, les participants devaient intégrer l’historique des récompenses d’un stimulus pour décider s’il valait la peine de parier dessus. L’apprentissage adaptatif dans cette tâche est obtenu grâce à des taux d’apprentissage dynamiques qui sont maximaux lors des premières rencontres avec un stimulus donné et décroissent avec l’augmentation des répétitions du stimulus. Ainsi, au cours de l’apprentissage, les préférences de choix devraient idéalement se stabiliser et être moins susceptibles d’être trompeuses.

Nous montrons des preuves d’une dynamique d’apprentissage réduite, dans laquelle les deux groupes de patients ont démontré un apprentissage hypersensible (c’est-à-dire des taux d’apprentissage moins décroissants), rendant leurs choix plus susceptibles de faire l’objet de commentaires trompeurs. De plus, il existait un biais d’approche spécifique à la schizophrénie et une sensibilité accrue spécifique à la dépression aux retours de non-confirmation (pertes factuelles et victoires contrefactuelles). L’apprentissage inflexible dans les deux groupes de patients s’est accompagné d’une altération du traitement neuronal, y compris l’absence de suivi des valeurs attendues dans l’un ou l’autre groupe de patients.

Pris ensemble, nos résultats fournissent ainsi la preuve que la réduction de la dynamique d’apprentissage essai par essai reflète un déficit convergent entre la dépression et la schizophrénie. De plus, nous avons identifié des troubles d’apprentissage distincts.