La dépression comme marketing – influenceurs et santé mentale

Les influenceurs et les célébrités qui parlent de santé mentale en ligne sont importants, mais peuvent devenir problématiques lorsqu’ils sont utilisés comme outil de marketing.

Leurs logos ont également servi de toile de fond à un vidéo dans lequel, un par un, les voyageurs se tenaient devant la caméra, faisant des gestes comme se serrer dans ses bras, faire semblant de boire à la bouteille ou se couvrir la tête avec les mains. Selon la personne et le geste dans la vidéo, une écriture correspondante apparaît.

Ceux-ci comprenaient des marques de vêtements de nuit, de beauté et de coiffure, de thé et de bijoux ainsi qu’une chaîne de librairies, qui étaient fréquemment taguées dans le contenu publié pendant le voyage.,

Des postes avec des citations comme “Tourne ton visage vers le soleil et les ombres tombent derrière toi”, précédait le contenu du voyage, entrecoupé d’autres mettant en avant les partenaires publicitaires.

Le message était lié à un autre compte de Hummels appelé Events by CH – où la “Sun ‘n’ Soul Retreat” a été promue avec des vidéos montrant un groupe d’influenceurs faisant du yoga au lever du soleil, du pilates au bord de la piscine et de la peinture sur une plage grecque, tout en restant dans une villa de luxe et publier du contenu publicitaire partout.

“Un facteur qui peut aider est la lumière. Soleil. Allons briller. ‘Sun ‘n’ Soul Retreat’ par @eventsbych”, a déclaré Hummels dans le post, partagé plus tôt ce mois-ci.

“Lorsque vous êtes déprimé, tout peut souvent sembler noir et blanc. Pendant ce temps, la couleur est beaucoup plus agréable… Mais comment pouvez-vous ajouter de la couleur à vos pensées misérables ?” L’influenceuse allemande Cathy Hummels a sous-titré des photos désormais supprimées d’elle portant des lunettes de soleil étincelantes sur Instagram.

Parfois, cependant, la frontière entre la sensibilisation et le marketing peut s’estomper.

Les conversations ouvertes sur la santé mentale sont plus importantes que jamais – et les influenceurs des médias sociaux peuvent jouer un rôle clé dans leur démarrage.

Contenu de la retraite, y compris un vidéo clip de Hummels assis sur un rocher dans une robe de soirée qui comprend “#strongmindstrongbody” et “#strongbodystrongmind” dans la légende, est toujours visible sur son compte Instagram.

“Avec le recul, il est clair pour moi que je n’y suis pas toujours parvenu dans mes communications. Si les gens, en particulier ceux souffrant de dépression ou d’autres maladies mentales, n’avaient pas l’impression que je les prenais au sérieux ou que cela les blessait, je suis désolé et je m’excuse”, a-t-elle écrit.

Hummels a déclaré qu’elle avait souffert de dépression à l’adolescence et cherchait à sensibiliser et à montrer que les problèmes de santé mentale peuvent affecter n’importe qui, y compris les célébrités.

La direction de Hummels n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Elle a partagé un excuses via Instagram le 13 novembre.

“Cela devient très délicat lorsqu’il est clairement utilisé comme un outil publicitaire pour promouvoir [own] des produits. Dans ce cas, les soi-disant “influenceurs” évoluent sur une ligne fine et dangereuse”, a-t-il ajouté.

“Cela devient difficile lorsque certains comptes sur les réseaux sociaux et les apparitions de blogueurs donnent l’impression que la dépression n’est qu’un événement à court terme et peut être éliminée par magie grâce aux rayons du soleil par exemple”, a déclaré l’organisation caritative.

Le voyage a provoqué l’indignation des utilisateurs d’Instagram et au-delà. L’association caritative allemande pour la santé mentale Deutsche Depressionsliga, dirigée par et pour les personnes souffrant de dépression, a publié un déclaration intitulé “la dépression n’est pas un outil de marketing” en réponse.

Simon Gunning, PDG de l’organisation caritative britannique pour la santé mentale Campaign Against Living Miserably, a déclaré qu’agir de manière responsable est le plus important lorsqu’il s’agit de conversations en ligne sur la santé mentale.

“Internet est inondé de pseudo-science, et bien qu’il y ait une partie de la population dont les moyens de subsistance dépendent d’un ensemble de mesures impitoyables – abonnés et goûts, engagement et portée – nous devrions tous être liés par un devoir de diligence “, Gunning a déclaré à CNBC Make It.

L’Organisation mondiale de la santé, citer des données de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, a estimé l’année dernière qu’environ 280 millions de personnes dans le monde souffraient de dépression.

L’agence de santé des Nations Unies affirme que la dépression est différente des fluctuations d’humeur typiques et des réponses émotionnelles de courte durée aux défis de la vie quotidienne. En effet, elle peut évoluer vers un état de santé grave, “surtout lorsqu’elle est récurrente et d’intensité modérée ou sévère”, et les gens peuvent en souffrir énormément.

L’OMS affirme qu’au pire, la dépression peut conduire au suicide. On pense que plus de 700 000 personnes meurent par suicide chaque année, le suicide étant la quatrième cause de décès chez les 15 à 29 ans.