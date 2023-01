La dépouille du général confédéré a été transférée dans sa ville natale de Virginie

CULPEPER, Virginie (AP) – Les restes d’un général confédéré déterrés sous un monument au centre d’une intersection de Virginie ont été réinhumés dans un cimetière de sa ville natale.

Le mois dernier, Richmond, qui a servi de capitale de la Confédération pendant la majeure partie de la guerre civile, a enlevé la statue du général confédéré AP Hill et les restes du général enterrés après une bataille judiciaire. Samedi, des centaines de personnes, dont des reconstitueurs confédérés, se sont rassemblées pour rendre hommage au général lors d’une cérémonie au cimetière Fairview à Culpeper, la ville natale de Hill, a rapporté The Free Lance-Star.

Le cercueil drapé d’un vieux drapeau de Virginie a été amené au cimetière sur un chariot tiré par un mulet suivi d’un cheval sans cavalier. Après un éloge funèbre, des chants et des prières, il y a eu une salve de 21 coups de canon et trois coups de canon ont été tirés.

Richmond a supprimé d’autres monuments confédérés au milieu des manifestations de justice raciale qui ont suivi le meurtre de George Floyd en 2020. Mais les efforts pour retirer la statue de Hill, qui se trouvait au milieu d’une intersection très fréquentée, ont été plus compliqués car les restes du général ont été enterrés en dessous environ 25 ans. après sa mort à la fin de la guerre civile.

En octobre, un juge a décidé que les responsables de la ville – et non les descendants – décideraient de la prochaine destination de la statue de Hill. Les responsables de la ville ont déclaré que la statue retirée serait stockée dans un endroit non divulgué et donnée plus tard au Black History Museum and Cultural Center of Virginia. Les avocats des descendants indirects de Hill ont convenu que sa dépouille serait déplacée dans un cimetière de Culpeper, près du lieu de naissance de Hill.

De nombreuses statues confédérées en Virginie ont été érigées des décennies après la guerre civile, pendant l’ère Jim Crow, lorsque les États ont imposé de nouvelles lois sur la ségrégation, et pendant le mouvement “Cause perdue”, lorsque les historiens et d’autres ont tenté de dépeindre la rébellion du Sud comme un combat à défendre. les droits des États, pas l’esclavage. Certains hommages confédérés restent à Richmond, mais ils se trouvent sur des terres de l’État, y compris sur la place du Capitole entourant le bâtiment du Capitole de l’État de Virginie.

Ambrose Powell Hill est décédé quelques jours avant la fin de la guerre en 1865, selon un calendrier fourni dans des documents judiciaires lors d’une bataille juridique sur le retrait de la statue. Ses restes ont été enterrés dans un cimetière familial du comté de Chesterfield, selon une pétition de la ville pour déplacer les restes. Les restes ont été déplacés en 1867 au cimetière Hollywood à Richmond, où ils sont restés jusqu’en 1891, date à laquelle ils ont été déplacés à l’endroit où le monument a été dévoilé l’année suivante.

