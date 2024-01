La déposition de Hunter Biden est prévue pour le 28 février dans le cadre d’une enquête de destitution

Nouvelles



Hunter Biden a accepté de comparaître pour une déposition au Capitole avec les comités de la Chambre menant l’enquête de destitution du président Biden pour corruption présumée.

REUTERS

Asseyez-vous, Hunter. Parlons.

Le premier fils, Hunter Biden, a accepté jeudi de comparaître pour une déposition au Capitole avec les comités de la Chambre menant l’enquête de destitution du président Biden pour corruption présumée.

Hunter, 53 ans, a accepté de témoigner le 28 février – évitant probablement de nouvelles mesures visant à le condamner pour outrage au Congrès pour avoir bafoué une date de déposition antérieure au 13 décembre.

Hunter Biden a accepté de comparaître pour une déposition au Capitole avec les comités de la Chambre menant l’enquête de destitution du président Biden pour corruption présumée. REUTERS/Kevin Lamarque/photo d’archives

“Nous attendons avec impatience le témoignage de Hunter Biden”, ont déclaré le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio) et le président du comité de surveillance, James Comer (R-Ky.), dans une déclaration commune.

“Sa déposition interviendra après plusieurs entretiens avec des membres et associés de la famille Biden”, ont déclaré les présidents – bien qu’il soit actuellement difficile de savoir quels autres membres de la famille du président ont témoigné.

Les républicains de la Chambre enquêtent sur les liens de l’aîné Biden avec les transactions lucratives de ses proches à l’étranger pendant et immédiatement après sa vice-présidence, ainsi que sur une prétendue dissimulation du ministère de la Justice pour protéger Joe et Hunter Biden de tout examen minutieux.

Biden doit témoigner le 28 février. AP Photo/José Luis Magana

Le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, et le président du comité de surveillance, James Comer, ont déclaré qu’ils « attendaient avec impatience » le témoignage de Hunter Biden. AP Photo/José Luis Magana

Joe Biden a soutenu qu’il n’avait « jamais » discuté d’affaires avec Hunter ou avec son premier frère James Biden – insistant le mois dernier sur le fait qu’il n’avait « pas » non plus interagi avec leurs partenaires, malgré les preuves qu’il avait rencontrées avec leurs Chinois, Kazakhs, Mexicains, Russes et Ukrainiens. associés.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour plus de mises à jour.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo