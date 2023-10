La dépendance excessive d’Arsenal à l’égard de Bukayo Saka révélée lors de la défaite de Lens

Bukayo Saka d’Arsenal a été remplacé lors de la première mi-temps du match de Ligue des Champions contre le RC Lens le 3 octobre 2023. (Photo par Alex Pantling/Getty Images)

LENS, France – Lens a mis davantage l’accent sur la dépendance d’Arsenal à l’égard de Bukayo Saka mardi. Les Gunners ont été battus 2-1 au Stade Bollaert-Delelis et les lignes de fracture dans leur affichage peuvent largement être tracées par l’implication de Saka, créant le premier but de Gabriel Jesus avant d’être expulsé blessé à la 34e minute peu après l’égalisation de Lens.

Ils n’ont jamais semblé aussi menaçants et constants sans lui, c’est probablement pourquoi Mikel Arteta a pris le risque de titulariser le joueur de 22 ans en France, et après qu’Elye Wahi ait balayé le deuxième but de Lens à la 69e minute, Arsenal s’est rallié mais sans l’ingéniosité ou la qualité du L’international anglais tient si souvent ses promesses.

Saka est devenu l’un des meilleurs ailiers d’Europe. Ce fut une excellente affaire de la part d’Arsenal de le lier à un nouveau contrat de quatre ans en mai et il s’est amélioré depuis, devenant le premier joueur des cinq meilleures ligues européennes à enregistrer cinq buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Saka a accepté la responsabilité qui lui a été confiée. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il se sentait en forme et bien à l’entraînement avant ce choc du groupe B de la Ligue des champions, malgré une boiterie pour le deuxième match consécutif à Bournemouth samedi. Il avait également été expulsé contre Tottenham une semaine plus tôt après avoir reçu un coup de pied au pied et à Bournemouth, un tampon au pied a mis fin prématurément à sa participation.

Arteta ne peut pas être accusé de complaisance, mais des questions doivent être posées sur le départ de Saka ici compte tenu de ses récents problèmes de forme physique et du plus gros match de la saison à venir ce week-end lorsqu’Arsenal accueillera Manchester City, champion de Premier League.

Alors, avait-il des regrets de l’avoir joué ?

« Non, c’est un coup qu’il a reçu l’autre jour », a répondu Arteta. « Il allait parfaitement bien. C’était une action, une talonnade, qui peut produire ce type de blessure. Voyons quelle en est l’étendue. Il a essayé de talonner un ballon en première mi-temps et il a senti quelque chose. C’était quelque chose de musculaire. Il était mal à l’aise et nous avons dû l’enlever.

« Nous ne savons rien de plus que cela. Évidemment, c’était suffisamment important pour ne pas lui permettre de continuer à jouer et c’est évidemment une inquiétude pour nous. Je n’en ai aucune idée, [about the weekend]je ne sais pas », a ajouté Arteta.

Le seul match que Saka n’a pas encore commencé dans cette campagne a été la victoire au troisième tour de la Coupe EFL la semaine dernière contre Brentford. Avant mardi, lors de huit matchs de Premier League et de Ligue des champions, Saka avait joué 683 minutes sur 720 possibles. Il a débuté 87 matchs consécutifs de Premier League.

Arteta a affirmé la semaine dernière que Saka avait « maintenant suffisamment d’expérience pour comprendre quand il est prêt à aider l’équipe et quand il ne l’est pas », mais a également ajouté que « nous devons le protéger… et nous devons savoir quand c’est le bon moment ». pour lui donner ce repos.

Leur timing semble faux. Saka est le genre de personnage qui veut jouer à chaque match – et c’est clairement tout à son honneur – mais Arsenal a dépensé beaucoup cet été pour constituer une équipe capable de défier sur plusieurs fronts et pourtant, la baisse sans Saka dans l’équipe est toujours austère.

Cela n’a rien de nouveau et cela reste un contraste frappant avec City. Saka a joué 3 131 minutes en Premier League la saison dernière. Le joueur le plus utilisé par City dans la division était le milieu défensif Rodri (2 830 minutes) et dans les zones offensives, la rotation a été beaucoup plus importante avec Bernardo Silva enregistrant 2 119 minutes, Jack Grealish 2 063 et Riyad Mahrez 2 063. Et cela, bien sûr, avec une campagne réussie de Ligue des champions en tandem.

Arsenal est revenu à la première compétition de clubs d’Europe pour la première fois en six ans et doit mieux jongler avec les exigences des deux compétitions. Les coéquipiers de Saka doivent également intensifier leurs efforts.

Au cours de ses 34 minutes ici, Saka a touché le ballon 27 fois, complétant 16 passes. Leandro Trossard et Kai Havertz ont tous deux enregistré 33 touches malgré 70 minutes de jeu, rivalisant respectivement 18 et 17 passes. Les Gunners avaient besoin de plus.

Le débat sur la décision d’Arteta de remplacer Aaron Ramsdale par David Raya après l’égalisation de Lens a également alimenté le débat. Jesus avait fait preuve d’une touche clinique pour récupérer la passe de Saka et tirer Arsenal devant, mais ce moment a été annulé par une mauvaise passe qui sape l’argument selon lequel la distribution de Raya peut avoir un effet transformateur.

Sortant aux côtés de ses défenseurs centraux pour viser une passe à Takehiro Tomiyasu, le ballon ratissant l’avant de Raya a été coupé par Deiver Machado et tout à coup Lens a pu briser. Leur vitesse de transition a été impressionnante toute la soirée, mais c’était un problème de la part de Raya et lorsque Machado a trouvé Wahi, il a remis le ballon à Adrien Thomasson, qui a enroulé un superbe effort dans le coin le plus éloigné.

Arsenal n’a jamais vraiment repris le contrôle. Saka est sorti, Fabio Vieira est entré en jeu et bien qu’ils aient réussi quelques moments dangereux – Tomiyasu forçant un brillant arrêt de Brice Samba alors qu’il rencontrait le corner de Martin Odegaard à la 66e minute – Lens a pris confiance et Wahi a marqué à 21 minutes du terme. marquez le premier match de Ligue des Champions de l’équipe locale depuis 21 ans avec une victoire célèbre.

« Dans de nombreux moments, nous avons calmé la foule, mais après, nous leur avons donné la vie », a déclaré Arteta. « Dans ces deux situations où nous avons encaissé des buts. Les grandes équipes vous punissent. Nous ne les avons pas punis et c’est ce qui a fait la différence dans le match. Aujourd’hui, nous prenons une grande leçon. »

Ce n’est que la première défaite d’Arsenal de la saison et même si cela rend plus difficile la tête du groupe, cela reste un objectif toujours à leur portée après seulement deux journées.

Mais ils auront probablement besoin de la contribution de Saka pour y arriver. Comme c’est le cas dans presque tous les jeux de nos jours.