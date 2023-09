La dépendance des marchés pétroliers à l’égard de la Chine, qui dure depuis des décennies, pourrait prendre fin

La demande chinoise de pétrole pourrait culminer d’ici la fin de la décennie – et, avec une reprise économique encore incertaine, les marchés pétroliers mondiaux peuvent-ils continuer à dépendre de la Chine ?

« Depuis 20 ans, le marché pétrolier dépend du soutien de la Chine, de la Chine, de la Chine. L’histoire touche à sa fin », a déclaré Fereidun Fesharaki, président de Facts Global Energy, lors d’une récente conférence sur l’énergie.

Il a prédit que la demande chinoise de pétrole atteindra son maximum dans les trois à cinq prochaines années.

« Dans le monde [oil] marchés, nous devons nous tourner vers des pays comme l’Inde ou d’autres empires pour créer une résilience du côté de la demande », a ajouté Fesharaki.

De même, Wood Mackenzie s’attend à ce que la demande de pétrole de la Chine culmine d’ici 2027, après quoi une baisse prolongée de la demande de brut s’ensuivra.

« La demande de pétrole de la Chine culminera d’ici 2027 et au-delà [will turn] à un déclin à long terme alors que le pays poursuit activement sa transition énergétique… et que la croissance économique générale ralentit à long terme », a déclaré Shiqing Xia, consultant en pétrole et produits chimiques chez Wood Mackenzie, à CNBC.