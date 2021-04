Dr Scott E. Hadland

Alors que la défense fait valoir ses arguments lors du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour la mort de George Floyd, ce qui me dérange le plus de la séquence vidéo choquante est la nonchalance apparente de Chauvin – son expression faciale calme, sa main dans sa poche, son irrévérence envers Floyd. les appels et les spectateurs lui crient d’arrêter. Pour moi et pour tant d’autres, la discordance entre le comportement désinvolte de Chauvin et son étranglement mortel reflète la déshumanisation des Noirs en Amérique.

Cette déshumanisation a pris une nouvelle forme au cours du procès – cette fois, sous la forme de dévalorisation des personnes qui consomment des substances. En tant que médecin spécialisé en toxicomanie, je veux mettre la consommation de drogue de George Floyd dans son contexte et être clair sur la façon dont cette partie de son histoire est exploitée de manière nuisible.

Le rapport d’autopsie de Floyd a révélé qu’il avait le fentanyl opioïde très puissant dans son système au moment de la mort. Les personnes cherchant à justifier Chauvin se sont rapidement emparées de cette information. La revendication explicite? Floyd est mort d’une overdose. Le message implicite? Les personnes qui consomment des drogues méritent ce qui leur arrive.

Je ne suis pas médecin légiste mais, comme les experts médicaux qui ont témoigné, je doute fort que George Floyd soit décédé d’une surdose. Le rasoir d’Occam – c’est-à-dire que l’explication la plus simple est la plus probable – suggère que le genou obstruant avec force le cou de Floyd était la cause proximale du décès.

Le fentanyl est éliminé du corps sur une période allant jusqu’à trois jours, ce qui rend difficile de déterminer le moment exact de sa dernière utilisation. Les surdoses se produisent rapidement (en quelques secondes) et silencieusement. L’asphyxie se produit en quelques minutes et correspond à la période de temps de la mort de Floyd et de ses appels à l’aide.

L’histoire de l’utilisation du fentanyl par Floyd est courante. Sa petite amie a témoigné qu’ils étaient tous les deux aux prises avec une dépendance aux opioïdes. Ils ont d’abord utilisé des pilules prescrites pour soulager la douleur et, lorsque leur stock s’est épuisé, ils ont commencé à utiliser d’autres opioïdes. Dans de nombreux endroits, l’héroïne et le fentanyl sont des alternatives bon marché, très puissantes et facilement disponibles aux opioïdes sur ordonnance. En effet, de nombreuses pilules vendues dans la rue (y compris à Minneapolis) sont des contrefaçons contenant du fentanyl.

Pourtant, il n’est pas surprenant que la consommation de substances de Floyd soit utilisée pour le diffamer. Notre société considère depuis longtemps la dépendance comme un échec moral. George Floyd était l’un des 2,4 millions d’Américains vivant avec une dépendance aux opioïdes chaque année, dont la majorité ne reçoivent pas de traitement. Nous, médecins toxicomanes, observons impuissants nos patients – en particulier les personnes de couleur – sont incarcérés pour possession et vente de drogue (ce que beaucoup font simplement pour survivre) alors qu’ils ont besoin d’un traitement. Une fois en prison, seule une personne sur 20 ayant une dépendance aux opioïdes reçoit un traitement et, à sa libération, le risque de décès est près de 13 fois supérieur à celui de la population générale.

Le fait que l’Amérique permette des résultats sanitaires aussi désastreux reflète nos valeurs. Dans une enquête de 2018, 55% des Américains soutiennent une «répression» des personnes qui consomment des substances.Moins d’une personne sur cinq était disposée à se lier d’amitié avec une personne toxicomane. Les dernières données montrent qu’au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2020, les surdoses mortelles de drogue ont grimpé de près de 27%, atteignant un nombre sans précédent de 85000 décès. Nous sommes tacitement à l’aise avec le fait que des personnes dépendantes soient emprisonnées et mourantes.

Floyd est digne de notre compassion

L’avocat de la défense de Chauvin a évoqué la dépendance de Floyd et suggéré la possibilité d’une surdose, signalant qu’il avait l’intention de capitaliser sur notre stigmatisation. Et en fait, la défense a commencé dès mardi avec un témoignage sur l’arrestation de Floyd liée à la drogue en 2019. La question de savoir si Chauvin a causé intentionnellement ou imprudemment la mort de George Floyd sera obscurcie par la discussion sur l’histoire de la toxicomanie de Floyd. Les messages non déclarés seront qu’il a consommé de la drogue, il s’est engagé dans un comportement amoral, il était moins qu’humain, sa mort ne mérite pas justice.

Comment devrions-nous plutôt interpréter la consommation de substances de Floyd? Comprenez que sa dépendance était une maladie chronique qui, comme le diabète ou la dépression, est marquée par des périodes de rechute et de rémission, mais que nous pouvons être optimistes car la guérison est non seulement possible mais courante. Comprenez que George Floyd et sa petite amie ont cherché à plusieurs reprises un traitement, mais la qualité du traitement de la toxicomanie dans notre pays reste extrêmement médiocre dans la plupart des contextes et notre système leur a échoué, et non l’inverse. Comprenez que les personnes de couleur sont dirigées de manière disproportionnée vers les prisons plutôt que sous traitement lorsqu’elles consomment des substances.

Plus important encore, rappelez-vous que George Floyd était, comme nous tous, digne de notre compassion – pas malgré sa consommation de substances, mais peut-être encore plus à cause de cela. L’un des plus grands cadeaux du mouvement #BlackLivesMatter est qu’il nous a rappelé que chaque Noir non armé tué par la police est le père, la sœur, le petit-fils, la tante de quelqu’un. Il en va de même pour les personnes à travers l’Amérique qui vivent avec une dépendance. Eux, et George Floyd dans la vie ou la mort, méritent d’être traités avec dignité.

Le Dr Scott E. Hadland est spécialiste de la toxicomanie au Boston Medical Center et professeur agrégé de pédiatrie à la Boston University School of Medicine. Suivez-le sur Twitter: @DrScottHadland