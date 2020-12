Vivre à une époque de progrès technologiques constants, en particulier dans le domaine de l’informatique, présente de nombreux avantages. Les enfants et adolescents d’aujourd’hui mènent un mode de vie radicalement différent de leurs générations précédentes. Alors que nous avons vu la lente invasion de la technologie informatique dans toutes les sphères de la vie, la génération à venir mène un style de vie numérisé depuis le tout début de son existence. L’époque actuelle donne à juste titre le mérite aux ordinateurs de nous faciliter la vie. Pourtant, un inconvénient imprévu qui accompagne la coexistence avec la technologie est l’augmentation des cas de dépendance comportementale, en particulier chez les enfants et les adolescents.

La toxicomanie est un trouble biopsychosocial qui amène une personne à développer un besoin compulsif de se livrer à des substances ou de se livrer à des activités qui sont préjudiciables pour elle-même, ainsi que pour son entourage. La dépendance comportementale est une forme de dépendance caractérisée par le besoin compulsif d’une personne de s’engager dans un comportement gratifiant et non lié à la substance, appelé «récompense naturelle». La dernière édition de l’outil taxonomique et diagnostique publié par l’American Psychiatric Association (APA), le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), reconnaît également la dépendance comportementale comme une forme de dépendance. Alors que le DSM-5 ne reconnaît que la dépendance au jeu, de nombreux débats sont en cours sur l’inclusion d’autres formes répandues de dépendance comportementale, telles que la dépendance au shopping, les rapports sexuels, la pornographie, les jeux vidéo, le défilement des applications de médias sociaux, et surfer sur Internet.

Parmi celles-ci, la dépendance aux jeux vidéo et la dépendance aux médias sociaux, deux grandes branches de la dépendance à Internet, sont les formes de dépendance comportementale les plus largement observées chez les enfants et les adolescents.

La dépendance à Internet peut être définie comme une dépendance excessive à Internet en tant que moyen inadapté de faire face au stress de la vie. Bien qu’elle ne soit pas officiellement reconnue par le DSM-5, la dépendance à Internet est une source de préoccupation majeure chez les enfants et les jeunes en raison de ses répercussions physiques et mentales négatives.

En 2018, l’Organisation mondiale de la santé a mis à jour ses directives pour inclure la dépendance au jeu comme une forme de trouble de santé mentale. Il y a une prise de conscience croissante des terribles effets de la dépendance au jeu sur la santé physique et mentale d’une personne.

Avant l’interdiction du jeu multijoueur de bataille royale ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)’ en Inde, nous lisions fréquemment des articles de presse sur les décès liés aux joueurs du jeu. La dernière nouvelle qui a été mise en lumière avant l’interdiction du jeu était la mort d’un garçon de 16 ans de l’Andhra Pradesh en raison de la famine et d’une grave déshydratation après avoir joué au jeu en continu pendant plusieurs jours. La dépendance au jeu a été extrêmement répandue avec une vidéo diffusée en 2018 où un marié a été vu jouer au jeu lors de sa cérémonie de mariage. ‘Pokemon Go’ est un autre exemple de jeu qui a fait des ravages et a coûté la vie à beaucoup de ses joueurs en raison de sa nature addictive. Alors que les effets néfastes du jeu n’étaient pas aussi largement observables en Inde qu’ils l’étaient dans le reste du monde, il est apparu des reportages faisant état d’un jeune de 18 ans rencontrant un accident de la route en jouant au jeu.

Une étude réalisée en 2017 sur un groupe de 584 adolescents de Pondichéry a noté que 29% des adolescents participants présentaient au moins 8 des 14 signes de dépendance au jeu. Il a également été noté qu’une corrélation peut être établie entre la dépendance au jeu et les plaintes physiques, ainsi que les plaintes mentales telles que les problèmes liés à l’anxiété, au fonctionnement social, au sommeil et à la dépression. Une autre étude réalisée en 2020 au niveau national, a estimé que la dépendance au jeu chez les adolescents varie de 1,3% à 19,9%, les cas de dépendance au jeu étant observés plus fréquemment chez les garçons. L’année 2020 a également vu la formation du modèle appelé Michael, qui a été développé par des chercheurs comme une représentation visuelle des accros du jeu dans 20 ans. Le modèle avait des caractéristiques horribles, notamment des problèmes d’obésité, des yeux injectés de sang en raison d’un temps d’écran excessif et de l’eczéma induit par le stress, entre autres.

Une autre dépendance comportementale courante observée chez les jeunes Indiens est la dépendance aux médias sociaux. L’Internet and Mobile Association of India (IMAI) avait rapporté en 2016 que l’Inde comptait 143 millions d’utilisateurs de médias sociaux. Contrairement à la toxicomanie, qui est réservée aux jeunes des familles aisées de l’Inde, la dépendance aux médias sociaux est un trouble de santé mentale qui sévit chez les enfants et les adolescents de tous horizons. Il a été noté que les personnes souffrant de cette terrible dépendance passaient jusqu’à 10 heures par jour à surfer sur les applications de médias sociaux, à aimer et à ne pas aimer les publications. Des psychiatres de toute l’Inde rapportent qu’ils observent au moins 10 cas de dépendance aux médias sociaux chez les jeunes chaque semaine, les toxicomanes n’ayant que 12 ans.

Il a été noté que la dépendance aux médias sociaux avait des effets psychologiques terribles sur les personnes atteintes, les symptômes courants étant des exemples d’insomnie, de mauvais résultats scolaires, une diminution de la durée d’attention, des changements dans les processus de pensée et même des changements dans l’anatomie du cerveau.

La dépendance comportementale est une préoccupation croissante parmi les jeunes de l’Inde. Cependant, la doublure en argent est qu’il s’agit d’une maladie hautement traitable. Les psychiatres pointent principalement vers deux méthodes principales pour surmonter ce trouble, à savoir l’emploi de la psychothérapie qui repose sur des interactions personnelles avec un praticien certifié, et la psychopharmacothérapie, qui implique l’utilisation de médicaments pour lutter contre le problème. Il est essentiel que les parents s’informent sur les premiers signes de dépendance comportementale chez les enfants et les adolescents afin qu’ils puissent obtenir dans leurs pupilles le traitement requis.