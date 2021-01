La star de Love Island, Scott Thomas, a parlé d’une dépendance au jeu qui l’a vu souffler 20000 £ et voler le sac à main de sa grand-mère.

Scott a partagé sa honte d’avoir pincé des billets de 20 £ de son nan et a décrit comment il attendrait que les bookmakers ouvrent à 8 heures du matin pour pouvoir essayer de récupérer l’argent du prêt étudiant qu’il avait perdu dans les casinos la nuit précédente.

La star de télé-réalité, qui a maintenant changé ses habitudes, a parlé franchement de son ancienne habitude aux frères Adam et Ryan Thomas sur leur podcast commun Mancs on the Mic.

«Quand j’étais étudiant, j’avais un très gros problème de jeu», a avoué Scott.







«Cela m’a vraiment pris, et personne ne savait à quel point c’était mauvais. Je sortais après des soirées étudiantes et me retrouvais dans un casino, perdant des milliers de livres de mon prêt étudiant et tout le reste.

«Le lendemain, je me réveillais à huit heures du matin et j’attendais seul devant les bookmakers pour essayer de le reconquérir.

«C’était si mauvais. Je ne pouvais dire à personne à quel point c’était mauvais au début. Vous pensiez juste que c’était après les soirées.

« Je me souviens avoir attendu seul à l’extérieur des casinos. Cela ressemble à un chapitre si différent de ma vie », a-t-il déclaré.







La star a ensuite partagé son moment le plus bas: « C’est un secret. Je ne l’ai jamais dit à personne, mais je me souviens avoir été chez ma nan, et je me souviens avoir été si désespérée que je vérifiais ses vieux sacs à main pour 20 £ et des trucs comme cette.

« C’était tellement mauvais. J’avais environ 20 ans ou quelque chose comme ça. »

L’ancien acteur de Coronation Street, Ryan, a déclaré que Scott avait utilisé son héritage de 20000 £ de sa grand-mère pour rembourser ses dettes.

Quand Scott avait 32 ans, il s’est inscrit pour apparaître sur la deuxième série de Love Island en 2016.

Il s’est associé à Kady McDermott alors qu’il était dans la villa, le couple poursuivant leur romance à la maison.

Cependant, ce n’était malheureusement pas censé être et le couple s’est séparé un an plus tard.