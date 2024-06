La dépendance à Internet pourrait nuire au cerveau des adolescents, selon une étude IRM

Inscrivez-vous à la newsletter Stress, But Less de CNN. Notre guide de pleine conscience en six parties vous informera et vous inspirera pour réduire le stress tout en apprenant à l’exploiter..





Les adolescents qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux se plaignent du sentiment de ne pas pouvoir prêter attention à des choses plus importantes comme les devoirs ou le temps passé avec leurs proches.

Une nouvelle étude a peut-être capturé cela de manière objective, en révélant que chez les adolescents diagnostiqués avec une dépendance à Internet, la signalisation entre les régions du cerveau importantes pour le contrôle de l’attention, la mémoire de travail et bien plus encore était perturbée.

Les résultats proviennent d’une revuepublié mardi dans la revue PLOS Mental Health, de 12 études de neuroimagerie portant sur quelques centaines d’adolescents âgés de 10 à 19 ans entre 2013 et 2022.

« La dépendance comportementale provoquée par une utilisation excessive d’Internet est devenue une source de préoccupation croissante depuis la dernière décennie », écrivent les auteurs dans l’étude.

La bonne brigade/Vision numérique/Getty Images/Fichier Selon les experts, une utilisation excessive d’Internet peut détourner un adolescent de ses responsabilités et des autres activités qu’il aime.

Les critères de diagnostic clinique de la dépendance à Internet dans les études incluses étaient « une préoccupation persistante pour Internet, des symptômes de sevrage lorsqu’on s’éloigne d’Internet et le sacrifice de relations (pour) du temps à passer sur Internet sur une période prolongée (par exemple, 12 mois) », a déclaré par courrier électronique Max Chang, premier auteur de l’étude et gestionnaire de cas de sensibilisation au Peninsula Family Service à but non lucratif à San Francisco. « Le modèle de comportement entraîne une déficience ou une détresse significative dans la vie de l’individu. »

Compte tenu de l’évolution du cerveau des adolescents par rapport à celui des adultes, les auteurs ont estimé qu’il était essentiel de comprendre les impacts de la dépendance à Internet sur le cerveau des adolescents participants.

Lorsque des participants cliniquement diagnostiqués avec une dépendance à Internet se livraient à des activités régies par le réseau des fonctions exécutives du cerveau – des comportements nécessitant de l’attention, de la planification, une prise de décision et un contrôle de leurs impulsions – ces régions du cerveau présentaient une perturbation substantielle de leur capacité à travailler ensemble, par rapport à celles de leurs pairs sans addiction à Internet. Les auteurs pensent que de tels changements de signalisation pourraient suggérer que ces comportements peuvent devenir plus difficiles à mettre en œuvre, influençant potentiellement le développement et le bien-être.

« Bien que cet article présente une revue systématique simple suggérant qu’il existe des associations entre la connectivité fonctionnelle dans le cerveau et la « dépendance » à Internet, il existe un certain nombre de limitations fondamentales dont il faut être conscient et qui sont essentielles à toute interprétation », Dr David Ellis, un spécialiste du comportement à l’Institut pour la sécurité et le comportement numériques de l’Université de Bath, a déclaré dans un communiqué de presse.

« La cause et l’effet ne peuvent être tirés de ces études », a déclaré Ellis, qui n’a pas participé à l’étude. « Deuxièmement, l’accent mis sur la connectivité fonctionnelle se fait au détriment de toute critique concernant la mesure clé d’intérêt. Plus précisément, la « dépendance » à Internet, évoquée initialement par le (psychiatre) Ivan K. Goldberg en 1995 comme une plaisanterie.

« Aujourd’hui, la conceptualisation et la mesure de la « dépendance » à Internet ne sont ni universellement acceptées et certainement impossibles à diagnostiquer à l’aide des instruments d’enquête utilisés dans les études incluses dans le cadre de l’analyse », a ajouté Ellis. « De même, l’énormité des activités permises par Internet rend immédiatement cette définition quelque peu redondante. »

Aux États-Unis, la dépendance à Internet n’est pas incluse dans le DSM-V — le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la classification standard des troubles mentaux utilisée par les professionnels de la santé mentale aux États-Unis. Il énumère cependant trouble du jeu sur Internet. Toutes les études examinées par les auteurs ont toutes été menées en Asie et concernaient principalement des participants de sexe masculin. Chine fut le premier pays déclarer la dépendance à Internet une « crise de santé publique ».

« De telles définitions, bien qu’elles soient largement critiquées, ont également tendance à détourner l’attention des véritables dommages en ligne et à conclure que la suppression de la technologie de la vie des gens sera utile », a déclaré Ellis. « Il n’existe aucune preuve solide suggérant que la suppression d’Internet apporte des avantages tangibles. »

De plus, toutes les études ont été menées à un moment donné, a déclaré le Dr Eva Telzer, professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui n’a pas participé à l’étude.

« Étant donné qu’il n’existe pas de données longitudinales », a déclaré Telzer, « il est très possible que les adolescents qui présentent des différences sous-jacentes dans les modèles de connectivité cérébrale soient plus vulnérables au développement d’une dépendance à Internet ».

Si la dépendance à Internet est à l’origine de la perturbation de la signalisation cérébrale des participants, la raison pourrait être liée aux voies neuronales liées à la dépendance, a déclaré le Dr Smita Das, psychiatre de la toxicomanie et professeur agrégé clinique de psychiatrie et de sciences du comportement à Stanford Medicine. Californie. Das n’était pas impliqué dans l’étude.

Les modèles de connectivité fonctionnelle dans le cerveau des participants sont, en fait, conformes à ceux observés chez les personnes toxicomanes, a déclaré le Dr Caglar Yildirim, professeur agrégé d’informatique au Khoury College of Computer Sciences de la Northeastern University à Boston. Yildirim n’a pas participé à l’étude.

« Dans l’ensemble, les mécanismes sous-jacents à la dépendance à Internet ressemblent davantage à un modèle émergent qu’à une image finie », a déclaré Chang. « De nombreux liens de causalité entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se manifeste à travers le comportement restent encore à comprendre. À l’heure actuelle, l’observation utilisant des biomarqueurs tels que la connectivité fonctionnelle aide à combler cette lacune.

Si vous vous demandez si votre adolescent souffre d’une dépendance à Internet, des comportements tels que le retrait d’une relation sont un signe révélateur, a déclaré Chang.

« Semblable aux troubles de toxicomanie et de jeu, la dépendance à Internet recâble le cerveau, ce qui rend plus difficile la résistance aux stimuli liés à Internet », a-t-il ajouté. « Cependant, contrairement au jeu ou à la consommation de substances, Internet occupe une place importante dans nos vies. Équilibrer l’utilité et les dangers d’Internet est un domaine crucial pour le développement des adolescents.

Trouvez ce qui empêche votre adolescent d’accéder à Internet et aidez-le à en faire davantage, a suggéré Yildirim.

Vous pouvez également parler avec le médecin de votre enfant pour voir si les stratégies comportementales peuvent fonctionner, a suggéré Das. Des thérapies telles que thérapie cognitivo-comportementale, la pleine conscience et les entretiens motivationnels sont utiles. Cette dernière, issue du domaine du traitement des addictions, est une méthode de conseil qui vise à accroître la motivation et l’engagement d’un patient envers un changement de comportement en suscitant et en explorant les propres raisons du patient pour vouloir le changement.

Dans les cas graves, un psychiatre peut suggérer des médicaments pour traiter certains types de dépendance technologique, a-t-elle ajouté.

EN SAVOIR PLUS: Comment savoir si vous souffrez d’une dépendance au téléphone et 12 façons d’y remédier

« En plus du traitement de la dépendance à Internet, il peut y avoir d’autres problèmes de santé mentale sous-jacents auxquels il convient également de prêter attention », a déclaré Das. « Enfin, certaines des mesures préventives que nous avons recommandées consistent notamment à limiter le temps passé devant un écran, à prendre des pauses et à éviter le défilement catastrophique. »

Les dépendances technologiques sont devenues suffisamment répandues pour que l’American Psychiatric Association l’inclue comme sujet dans son initiative présidentielle pour 2023 à 2024, a déclaré Das, président sortant du conseil sur les dépendances de l’APA.

« Parce que nous savons que les familles ont désespérément besoin d’aide et sont confuses au sujet de la science », a déclaré Das, « nous avons développé plusieurs ressources, dont beaucoup sont sur le site de l’APA.»