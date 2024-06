La dépendance à Internet perturbe les réseaux cérébraux des adolescents

Résumé: Une nouvelle étude a examiné les recherches en neuroimagerie sur la dépendance à Internet chez les adolescents, révélant une perturbation de la signalisation cérébrale dans les réseaux neuronaux critiques. Ces perturbations affectent l’attention, la mémoire, la coordination et le traitement émotionnel, ce qui a un impact sur la santé mentale.

L’analyse souligne la nécessité de mener des études plus diversifiées pour comprendre pleinement ces effets.

Faits marquants:

La dépendance à Internet perturbe les réseaux cérébraux responsables de l’attention et de la prise de décision. Les perturbations de la signalisation cérébrale ont un impact sur les comportements et le développement des adolescents. La plupart des études examinées ont été menées en Asie, ce qui indique la nécessité de recherches plus diversifiées.

Max Chang et Irene Lee de l’University College London examinent des études de neuroimagerie sur les effets de la dépendance à Internet sur le cerveau des adolescents. Publié le 4 juin dans PLOS Santé mentalel’étude indique que la dépendance à Internet est associée à une perturbation de la signalisation dans les régions du cerveau impliquées dans plusieurs réseaux neuronaux.

Ces réseaux jouent un rôle important dans le contrôle de notre attention, en association avec la capacité intellectuelle, la mémoire de travail, la coordination physique et le traitement émotionnel, qui ont tous un impact sur la santé mentale.

Lors de l’utilisation du réseau en mode par défaut, les résultats variaient davantage. Cependant, la connectivité fonctionnelle était souvent signalée comme étant perturbée lors de tâches nécessitant une auto-introspection et une attention particulière. Crédit : Actualités des neurosciences

L’utilisation d’Internet est en plein essor, les adolescents passant de plus en plus de temps éveillés en ligne. Cela s’est accompagné d’une augmentation de la dépendance des adolescents à Internet. Étant donné que le cerveau des adolescents est plus capable de changer que celui des adultes, comprendre les effets de la dépendance à Internet sur le cerveau et le comportement est vital pour la société dans son ensemble.

La revue de la littérature s’est concentrée sur 12 études de neuroimagerie menées auprès d’adolescents dépendants d’Internet, qui avaient examiné les changements dans la connectivité entre les réseaux cérébraux, qui travaillent de concert pour régir les comportements et le développement importants des adolescents.

Il est intéressant de noter que les études de neuroimagerie répondant aux critères des auteurs en termes de tranche d’âge et de diagnostic formel de dépendance à Internet ont toutes été menées en Asie, malgré de nombreux cas de dépendance à Internet en Occident.

Dans toutes les études examinées, lorsque des adolescents dépendants d’Internet se livraient à des activités régies par le réseau de contrôle exécutif du cerveau (par exemple, des comportements nécessitant de l’attention, de la planification, une prise de décision et surtout de l’impulsivité), ces régions du cerveau présentaient une perturbation significative de leur capacité à travailler ensemble par rapport à ceux des individus du même âge sans dépendance à Internet.

Lors de l’utilisation du réseau en mode par défaut, les résultats variaient davantage. Toutefois, la connectivité fonctionnelle était souvent signalée comme étant perturbée lors de tâches nécessitant une auto-introspection et une attention particulière. De tels changements de signalisation pourraient signifier que ces comportements pourraient devenir plus difficiles à mettre en œuvre, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur le développement et le bien-être.

Cependant, comme le déclarent les auteurs, « les réponses actuelles dressent simplement un tableau inachevé qui ne décrit pas nécessairement l’utilisation d’Internet comme étant extrêmement positive ou négative ».

D’autres études incluant davantage de personnes issues d’une population plus large sont nécessaires pour confirmer comment la dépendance à Internet modifie la manière dont le cerveau contrôle les comportements et donc notre bien-être général.

Les auteurs ajoutent : « Comprendre comment et où la dépendance à Internet affecte la connectivité fonctionnelle dans le cerveau des adolescents ainsi que reproduire des études IRMf auprès de plusieurs populations peuvent guider les futures interventions thérapeutiques et de santé publique mondiales ».

