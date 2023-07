La dépénalisation de la drogue au Portugal fait face à une opposition alors que la dépendance se multiplie

Des touristes visitant Porto, au Portugal, croisent des personnes consommant de la drogue à la fontaine Mouzinho da Silveira en juin. Certaines zones du centre-ville où la consommation de drogue est visible sont proches d’une forte circulation touristique. (Demetrius Freeman/The Washington Post)

PORTO, Portugal – La toxicomanie hante les recoins de cette ancienne ville portuaire, alors que des personnes aux mains maigres et maladroites portent des pipes à crack aux lèvres, des seringues aux veines. Les autorités scellent les ruelles ressemblant à des dédales avec des barres de fer et des clôtures dans les parcs pour arrêter la propagation des campements. Une mentalité de siège prend racine dans les enclaves voisines de condos coûteux et de maisons de plusieurs millions d’euros.

Le Portugal a décriminalisé toute consommation de drogue, y compris la marijuana, la cocaïne et l’héroïne, dans une expérience qui a inspiré des efforts similaires ailleurs, mais maintenant la police accuse une augmentation du nombre de personnes qui consomment de la drogue d’augmenter la criminalité. Dans un quartier, des accessoires délivrés par l’État – des bouchons de seringues bleu poudre, des sachets d’acide citrique pour diluer l’héroïne – jonchent les trottoirs devant une école primaire.

La police de Porto a multiplié les patrouilles dans les quartiers en proie à la drogue. Mais compte tenu des lois existantes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Un après-midi récent, un homme émacié en pantalon rayé qui dormait devant un centre de consommation de drogue financé par l’État s’est réveillé devant une patrouille de quatre agents. Il s’assit, puis commença d’un air de défi à assembler sa pipe à crack. Les officiers marchaient en secouant la tête.

Le Portugal est devenu un modèle pour les juridictions progressistes du monde entier qui ont adopté la dépénalisation des drogues, comme l’État de l’Oregon, mais on parle maintenant de fatigue. La police est moins motivée pour enregistrer les personnes qui abusent de drogues et il y a des attentes d’un an pour un traitement de réadaptation financé par l’État, même si le nombre de personnes cherchant de l’aide a considérablement diminué. Le retour en force d’une consommation urbaine visible de drogues amène le maire et d’autres ici à poser une question explosive : est-il temps de reconsidérer le modèle de drogue mondialement salué de ce pays ?

« De nos jours au Portugal, il est interdit de fumer du tabac en dehors d’une école ou d’un hôpital. Il est interdit de faire de la publicité pour les glaces et les sucreries. Et pourtant, il est permis [people] être là, en train de s’injecter des drogues », a déclaré Rui Moreira, le maire de Porto. « Nous l’avons normalisé. »

Réexaminer les politiques en matière de drogues

La production de cocaïne atteint des sommets mondiaux. Les saisies d’amphétamine et de méthamphétamine ont explosé. La pandémie pluriannuelle a aggravé les charges personnelles et fomenté une augmentation de la consommation. Aux États-Unis seulement, les décès par surdose, alimentés par les opioïdes et le fentanyl synthétique mortel, ont dépassé les 100 000 en 2021 et 2022, soit le double de ce qu’ils étaient en 2015. Selon le Instituts nationaux de la santé85 % de la population carcérale américaine souffre d’un trouble lié à l’utilisation de substances actives ou a été emprisonnée pour un crime lié à la drogue ou à la consommation de drogue.

De l’autre côté de l’Atlantique en Europe, le petit Portugal semblait abriter une réponse. En 2001, il a rejeté des années de politiques punitives en faveur de la réduction des méfaits en dépénalisant la consommation de toutes les drogues à usage personnel, y compris l’achat et la possession de fournitures de 10 jours. La consommation reste techniquement contraire à la loi, mais au lieu d’être emprisonnées, les personnes qui abusent de drogues sont enregistrées par la police et renvoyées à des « commissions de dissuasion ». Pour les personnes les plus en difficulté, les autorités peuvent imposer des sanctions, y compris des amendes, et recommander un traitement. La décision d’y assister est volontaire.

D’autres pays ont également décidé de canaliser les délits liés à la drogue hors du système pénal. Mais personne en Europe n’a autant institutionnalisé cette route que le Portugal. En quelques années, les taux de transmission du VIH par les seringues – l’un des principaux arguments en faveur de la dépénalisation – avaient chuté. De 2000 à 2008, la population carcérale a chuté de 16,5 %. Les taux de surdose ont chuté à mesure que les fonds publics passaient des prisons à la réhabilitation. Il n’y avait aucune preuve d’une augmentation redoutée de l’utilisation.

« Aucune des horreurs prédites par les opposants à la dépénalisation au Portugal, et que les opposants à la dépénalisation du monde entier invoquent généralement, ne s’est produite », a déclaré un rapport historique du Cato Institute en 2009.

Mais dans le premier substantiel Depuis que la dépénalisation est passée, certaines voix portugaises appellent maintenant à repenser une politique qui a longtemps été un fier point de consensus national. La visibilité urbaine du problème de la drogue, selon la police, est à son pire niveau depuis des décennies et les organisations non gouvernementales financées par l’État qui ont largement pris en charge la réponse aux personnes toxicomanes semblent moins préoccupées par le traitement que par l’affirmation que la consommation de drogue à vie devrait être considérée comme un droit humain.

« En fin de compte, la police a les mains liées », a déclaré António Leitão da Silva, chef de la police municipale de Porto, ajoutant que la situation est désormais comparable à celle des années précédant la mise en œuvre de la dépénalisation.

Une enquête nationale récemment publiée suggère que le pourcentage d’adultes ayant consommé des drogues illicites est passé à 12,8% en 2022, contre 7,8 en 2001, bien qu’il soit toujours inférieur aux moyennes européennes. La prévalence de la consommation d’opioïdes à haut risque au Portugal est supérieure à celle de l’Allemagne, mais inférieure à celle de la France et de l’Italie. Mais même les partisans de la dépénalisation ici admettent que quelque chose ne va pas.

Les taux de surdose ont atteint des sommets en 12 ans et ont presque doublé à Lisbonne de 2019 à 2023. Des échantillons d’eaux usées à Lisbonne montrent que la détection de cocaïne et de kétamine est désormais parmi les plus élevées d’Europe, avec des taux élevés le week-end suggérant une forte consommation de fêtes. À Porto, la collecte de débris liés à la drogue dans les rues de la ville a bondi de 24 % entre 2021 et 2022, cette année étant en passe de dépasser de loin la précédente. La criminalité – y compris les vols qualifiés dans les espaces publics – a augmenté de 14% de 2021 à 2022, une augmentation que la police attribue en partie à l’augmentation de la consommation de drogue.

« Que se passe-t-il lorsque la police part ?

Au sud de Porto, les bars à vin doux et les églises médiévales de la ville à flanc de coteau cèdent la place à des complexes de logements sociaux rudimentaires. À seulement un pâté de maisons du quartier général de la police se dresse un immeuble accroupi. Il s’agit d’un nouveau centre de consommation de drogue financé par l’État, ouvert dans l’espoir de donner aux rangs croissants des sans-abri toxicomanes à l’héroïne et à la cocaïne un lieu de consommation hors de la vue du public.

À l’intérieur, un homme de 47 ans a eu du mal à mélanger de l’héroïne cendrée avec des fragments de crack de cristal, écrasant les deux dans une boule de vitesse gonflée. Observé par une infirmière, il a pris l’aiguille et l’a enfoncée dans une veine de son cou. « Les veines de ses mains se sont toutes asséchées », a déclaré l’infirmière d’un ton neutre.

« Je ne peux pas utiliser à la maison », a déclaré une autre personne au centre. « Cela cause trop de problèmes. Je fais donc le trajet d’une heure et demie ici.

Dans le quartier touristique à l’ombre de la cathédrale de Porto aux allures de forteresse, un travailleur social d’une organisation à but non lucratif financée par le gouvernement, SAOM, a distribué des paquets de seringues propres aux personnes qui consomment de l’héroïne. Lorsque des pipes à crack sont disponibles, les travailleurs sociaux les distribuent. Il n’y a pas de jugement, peu de questions et aucune pression pour accepter le changement.

Résumant la philosophie, Luísa Neves, présidente de SAOM, a déclaré : « Vous devez respecter l’utilisateur. S’ils veulent utiliser, c’est leur droit.

Ailleurs dans le monde, les lieux qui mettent en œuvre la dépénalisation sont confrontés à des défis qui leur sont propres. Dans l’Oregon – où la politique est entrée en vigueur au début de 2021 en citant ouvertement le Portugal comme modèle – les tentatives visant à faire passer les personnes toxicomanes de la prison à la réadaptation ont connu un début difficile. La police a montré peu d’intérêt à distribuer des citations édentées pour consommation de drogueles subventions pour le traitement ont pris du retard et très peu de personnes demandent réadaptation volontaire. Pendant ce temps, les surdoses cette année à Portland, la capitale de l’État, ont bondi de 46 %.

Certains endroits qui ont été les premiers à adopter des politiques libérales en matière de drogue ont décidé de restreindre les lois permissives ou se sont éloignés d’un changement plus radical. Amsterdam – une ville longtemps célèbre pour ses cafés pot – a institué le mois dernier une nouvelle interdiction de fumer de la marijuana dans les lieux publics. En Norvège, un plan similaire au Portugal visant à dépénaliser les drogues s’est effondré en 2021, et le pays a plutôt opté pour une approche plus fragmentaire.

«Lorsque vous annulez l’application de la loi pour la première fois, il n’y a pas beaucoup de gens qui franchissent la ligne que vous avez supprimée. Et le public pense que cela fonctionne très bien », a déclaré Keith Humphreys, ancien conseiller principal en matière de politique sur les drogues dans l’administration Obama et professeur de psychiatrie à l’Université de Stanford. « Ensuite, on apprend qu’il y a un marché ouvert, des limites aux sanctions, et vous commencez à attirer plus d’usagers de drogue. Ensuite, vous avez une culture de la drogue plus stable et, franchement, ça n’a plus l’air aussi bien.

À huit minutes à pied en amont du centre de consommation de drogues sûr de Porto, dans un quartier d’élégantes maisons à deux étages avec des haies de roses et d’hibiscus, les voisins parlent d’une « invasion » de personnes qui consomment de la drogue depuis la pandémie. Certains gravitaient ici plus tôt, à partir d’un complexe de logements publics notoire condamné et démoli il y a près d’une décennie. D’autres sont arrivés plus récemment.

Au cours des 18 derniers mois, un camp de drogue a surgi sous une école. D’autres maisons ont été cambriolées. Une voisine a déclaré avoir trouvé une personne, nue de la taille aux pieds, en train de tirer devant la porte de sa maison. Une autre s’est fait voler son linge trois fois. Les résidents ont lancé des surveillances de quartier à l’américaine et embauché des agents de sécurité privés, ce qui est extrêmement rare en Europe. La police s’est déployée en force dans la région il y a trois mois pour sévir contre les revendeurs, qui peuvent être et sont arrêtés. Des voitures de patrouille sont désormais stationnées dans le quartier 24 heures sur 24, dispersant les personnes qui consomment de la drogue.

« Mais pour combien de temps ? a déclaré Rui Carrapa, l’un des fondateurs de l’association de résidents Jardim Fluvial Free of Drugs. « Nous devons faire quelque chose avec la loi. Nous savons qu’ils ne peuvent pas rester ici éternellement. Que se passe-t-il lorsque la police part ?

Le maire de Porto et d’autres critiques, y compris des groupes d’activistes de quartier, n’appellent pas à une abrogation totale de la dépénalisation – mais plutôt à une recriminalisation limitée dans les zones urbaines et à proximité des écoles et des hôpitaux pour lutter contre le nombre croissant de personnes qui abusent de la drogue. Dans un pays où la politique en matière de drogue est considérée comme sacrée, même cela a généré un recul – avec près de 200 experts signant une lettre d’opposition après que la commission municipale de Porto a adopté en janvier une résolution demandant des changements au niveau national.

Les experts affirment que la politique en matière de drogue axée sur les peines de prison est encore plus nocive pour la société que la dépénalisation. Bien que les résultats glissants ici suggèrent la fragilité des avantages de la dépénalisation, ils indiquent à quel point le financement et l’encouragement des programmes de réhabilitation ont diminué. Le nombre d’usagers orientés vers le traitement de la toxicomanie au Portugal, par exemple, a fortement chuté, passant d’un pic de 1 150 en 2015 à 352 en 2021, l’année la plus récente disponible.

João Goulão – directeur de l’institut national portugais sur la consommation de drogue et architecte de la dépénalisation – a admis dans la presse locale en décembre que « ce que nous avons aujourd’hui ne sert plus d’exemple à personne ». Plutôt que de blâmer la politique, cependant, il blâme un manque de financement.

Après des années de crise économique, le Portugal a décentralisé son opération de surveillance des médicaments en 2012. Une baisse du financement de 76 millions d’euros (82,7 millions de dollars) à 16 millions d’euros (17,4 millions de dollars) a contraint la principale institution du Portugal à sous-traiter le travail précédemment effectué par l’État à des groupes à but non lucratif, y compris les équipes de rue qui s’engagent auprès des personnes qui consomment de la drogue. Le pays s’apprête maintenant à créer un nouvel institut visant à redynamiser ses programmes de prévention de la toxicomanie.

Il y a vingt ans, « nous avons assez bien réussi à traiter le gros problème, l’épidémie de consommation d’héroïne et tous les effets qui y sont liés », a déclaré Goulão dans une interview au Washington Post. « Mais nous avons eu une sorte de désinvestissement, un gel de notre réponse… et nous avons perdu un peu d’efficacité. »

Sur deux douzaines de personnes de la rue qui consomment de la drogue et qui ont été interrogées par The Post, aucune n’a déclaré avoir déjà comparu devant l’une des commissions de dissuasion du Portugal, envisagées comme des canaux pour diriger les personnes toxicomanes vers une cure de désintoxication. Des policiers ont été observés en train de croiser des personnes consommant de la drogue, sans prendre la peine de les citer – une étape qui est censée conduire à l’enregistrement des comparutions devant ces commissions.

« Pourquoi? » a répondu un officier lorsqu’on lui a demandé pourquoi les gens n’étaient pas cités et renvoyés aux commissions. L’officier a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse. « Parce que nous connaissons la plupart d’entre eux. Nous les avons déjà enregistrés. Rien ne change si nous les accueillons.