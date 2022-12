La dentelle, le textile le plus convoité

Au cours des années 1600, la dentelle s’est rapidement propagée à travers l’Europe, de pays en pays et de ville en ville. Par chance, vous pouvez avoir une idée de son arrivée en Angleterre dans l’extravagante exposition du Metropolitan Museum of Art : « The Tudors : Art and Majesty in Renaissance England ». Les portraits d’Henri VIII de la première moitié du siècle ? Pas beaucoup de dentelle. Celles de sa fille, Elizabeth I ? Beaucoup. Les plus marquants sont les larges collerettes ondulantes ou en dentelle meulière qu’elle contribua à populariser, mais aussi les larges cols papillons s’étalant derrière elle comme un volant de lézard. Au fil de la première galerie, la dentelle s’affranchit des motifs géométriques faisant écho à la grille des textiles, et embrasse des motifs plus robustes, moins prévisibles, curvilignes inspirés de formes florales et végétales. Ces motifs sont devenus plus disponibles avec l’apparition de livres imprimés d’études botaniques, ou herbiers, dont trois – de 1556, 1598 et 1625 – sont exposés ici. Les deux calices – ou couvertures – d’environ 7 pouces carrés dont les motifs végétaux sont très audacieux sont particulièrement remarquables.

L’exposition suit ensuite la dentelle dans les domaines supérieurs de l’église, de l’État et de la mode, de la diversification et de l’excès. Un panneau de dentelle à l’aiguille dorée de 12 pieds de diamètre (peut-être un devant d’autel) présente de minuscules scènes religieuses empiétées par des motifs basés sur la nature, comme par la croissance de la jungle. La dentelle devient plus compliquée et raffinée comme en témoignent un gant, des rabats (cols d’hommes) et des mantelets (châles courts pour couvrir les épaules d’une femme). Un morceau d’une large frontière française de la fin du XVIIe siècle se tourne vers l’architecture pour s’inspirer, en particulier les niches en demi-dôme d’une salle somptueuse, qu’il convertit en un filigrane étonnant. Mais parfois aucun motif n’est évident, comme dans un collier où le motif de dentelle est minuscule, et va dans tous les sens, comme si le motif était basé sur les gribouillis d’un tout petit enfant adepte.