La dénonciatrice de Lucy Letby: « Les bébés auraient survécu si l’hôpital avait agi plus tôt »

Les bébés auraient survécu si les dirigeants de l’hôpital avaient agi plus tôt en raison des inquiétudes concernant l’infirmière Lucy Letby, a déclaré un médecin-chef qui a sonné l’alarme.

Dans une interview exclusive du Guardian, le Dr Stephen Brearey a accusé la fiducie hospitalière de la comtesse de Chester d’être « négligente » et de ne pas avoir correctement répondu aux préoccupations que lui et d’autres médecins ont soulevées à propos de Letby alors qu’elle commettait ses meurtres.

Brearey a été le premier à alerter un cadre hospitalier du fait que Letby était présent lors de décès inhabituels et d’effondrements de bébés en juin 2015.

Le pédiatre et ses collègues consultants ont fait part de leurs inquiétudes à plusieurs reprises au fil des mois avant que Letby, alors âgé de 26 ans, ne soit finalement retiré de l’unité néonatale en juillet 2016. La police a été contactée près d’un an plus tard, en mai 2017.

S’exprimant publiquement pour la première fois, Brearey a déclaré que les dirigeants du Guardian auraient dû contacter la police en février 2016 lorsqu’il a intensifié ses inquiétudes concernant Letby et a demandé une réunion urgente.

Au lieu de cela, a-t-il dit, rien n’a été fait d’autre que d’organiser une autre réunion trois mois plus tard. « Discuter avec la police à ce stade semblerait être une mesure sensée à prendre. Si cela s’était produit, il est raisonnable de conclure que [two] les triplés, Child O et Child P, seraient en vie aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Brearey était le clinicien principal de l’unité néonatale de l’hôpital de Chester, où Letby a assassiné sept bébés et tenté d’en assassiner six autres au cours de l’année jusqu’en juin 2016, a déclaré un tribunal.

Elle a été déclarée non coupable de deux chefs de tentative de meurtre. Le jury n’a pas pu se prononcer sur six autres chefs de tentative de meurtre, concernant cinq bébés.

Après avoir témoigné à plusieurs reprises lors du procès de Letby, Brearey est désormais libre de parler de l’affaire pour la première fois.

Brearey, qui travaille toujours à l’unité néonatale, a déclaré que les dirigeants avaient été trop prompts à blâmer les « échecs à l’extérieur de l’hôpital » pour la mort de bébés et auraient dû lancer un examen médico-légal d’ici février 2016 au plus tard. Ce mois-là, il a également demandé une réunion urgente avec les dirigeants, ce qui n’a eu lieu que trois mois plus tard.

À ce moment-là, cinq nourrissons étaient morts dans des circonstances inhabituelles et Letby était connu pour être le seul membre du personnel présent à chaque incident.

L’hôpital de la comtesse de Chester. Photographie : Christopher Furlong/Getty Images

Letby a été retirée de l’unité néonatale début juillet 2016 lorsque des médecins expérimentés ont exigé qu’elle soit redéployée après la mort soudaine et inexpliquée de deux frères triplés à 24 heures d’intervalle.

« Vous pourriez affirmer que tous les événements à partir de mai 2016 étaient évitables s’ils avaient agi de manière appropriée », a déclaré Brearey à propos des dirigeants de la fiducie. « S’ils avaient répondu de manière appropriée à la demande de réunion urgente en février 2016, il en serait de même à partir de février 2016. »

Brearey a déclaré que « les choses auraient été différentes d’octobre 2015 » si l’hôpital avait adopté une approche « proactive » face aux préoccupations.

Des consultants ont fait part de leurs inquiétudes en octobre 2015 après la mort d’une fillette de quatre semaines que Letby a assassinée lors de sa quatrième tentative.

L’enfant était le cinquième Letby tué en cinq mois. Elle continuerait à assassiner deux autres bébés – deux frères triplés – et tenterait d’en tuer trois autres avant d’être finalement retirée de l’unité début juillet 2016.

Brearey a accusé les cadres d’avoir « intimidé » et « intimidé » les médecins seniors qui ont soulevé des inquiétudes au sujet de l’infirmière et qu’ils avaient l’impression qu’ils « nous traitaient avec autant de suspicion que Lucy Letby ».

Brearey a affirmé qu’il y avait un «agenda anti-médecin» parmi les hauts dirigeants de la fiducie, dont la plupart avaient une formation en soins infirmiers.

Il a déclaré que cela avait en partie conduit les patrons à se ranger du côté de Letby au lieu des consultants lorsqu’ils avaient soulevé des inquiétudes à partir d’octobre 2015, car ils l’avaient traité comme « un cas de médecins s’en prenant à une infirmière ».

« C’était comme s’ils nous traitaient avec autant de suspicion que Lucy Letby », a déclaré Brearey. « Cela m’a juste étonné de cette attitude, qui, je pense, a été partagée avec certains [or] la plupart des cadres.

Lucy Letby a été retirée de l’unité néonatale début juillet 2016 après la mort subite et inexpliquée de deux frères triplés à 24 heures d’intervalle. Photographie : Facebook

Les dirigeants ont commandé deux examens de l’unité néonatale à la fin de 2016, l’un par le Collège royal de pédiatrie et de santé infantile et l’autre par un néonatologiste externe indépendant. Cependant, aucun des deux n’a été chargé d’examiner de manière médico-légale les causes potentielles de l’augmentation des décès ou l’association présumée avec Letby.

Les consultants ont été informés des résultats de ces examens lors d’une réunion du conseil d’administration « conflictuelle » en janvier 2017, lorsque les dirigeants ont présenté ce qui était considéré comme une preuve de l’innocence de Letby.

Une infirmière en chef a lu une déclaration de Letby dans laquelle elle décrivait à quel point les allégations avaient été pénibles. Brearey et ses collègues ont reçu l’ordre de s’excuser auprès de l’infirmière et d’entamer un processus de médiation avec elle – même s’ils estimaient que leurs préoccupations concernant ses bébés n’avaient pas été prises en compte.

Il a déclaré: «Nous étions tous stupéfaits. C’est encore gravé dans toutes les têtes. C’est juste la réunion la plus horrible à laquelle je suis susceptible d’assister vraiment.

« Nous n’avons pas entamé de discussion significative avec eux, car cela se serait probablement mal terminé de toute façon. Nous nous sommes tous sentis évidemment très intimidés et intimidés pour accepter leurs demandes.

Un deuxième pédiatre consultant de l’unité, le Dr John Gibbs, a déclaré au Guardian que l’hôpital aurait pu prendre « des mesures plus définitives » d’ici février 2016 au plus tard.

Gibbs, qui a maintenant pris sa retraite, a déclaré : « Je pense que les cadres supérieurs doivent expliquer ce qu’ils ont fait et pourquoi ils l’ont fait. Peut-être qu’ils peuvent le justifier. Je ne connais pas toutes les informations qu’ils recevaient et à quel point on leur disait que nous, les consultants, avions complètement tort.

« Mais au final, les consultants sont assez expérimentés. Nous sommes censés être des membres seniors en charge des soins aux patients. Nous avons la responsabilité ultime des soins aux patients, ainsi que de la gestion, donc si vous n’écoutez pas les consultants, vous avez de gros problèmes.

Gibbs, qui a témoigné 13 fois au cours du procès de Letby, a déclaré qu’il avait été « choqué » par la réunion de janvier 2017. « Savoir ce que les critiques montraient sans les avoir vus du tout était un peu surprenant, puis se faire dire que nous devions tirer un trait sur l’affaire et c’était tout, puis être chargé d’envoyer une lettre d’excuses à Lucy Letby était tout simplement sidérante.

Brearey a déclaré qu’il parlait publiquement pour la première fois par « devoir de franchise » envers les parents des victimes et le public.

Il a déclaré que certains des cadres impliqués devraient être dépouillés de leurs « gros salaires » et « grosses pensions » en raison de leur « incompétence » à gérer l’affaire. Les cadres supérieurs de l’hôpital gagnaient des salaires de plus de 200 000 £ en 2018, selon des documents publics.

Il a ajouté : « Je repenserai toujours à cela et penserai : aurais-je pu faire quelque chose plus tôt ? Aurais-je pu pousser plus fort avec les cadres ? Aurais-je pu aller frapper à leur porte pour parler de ce genre de choses plus tôt dans l’année ? Et je suppose que je dois vivre avec ces pensées.

« Mais en fin de compte, je faisais ce que je pensais être raisonnable à l’époque. Je pensais que certaines de leurs actions étaient un peu négligentes – en fait, en fait assez négligentes – au cours de cette période, certainement au cours des six mois à partir de février [2016] À partir de. »

La fiducie hospitalière de la comtesse de Chester a déclaré qu’elle s’engageait à faire en sorte que les leçons soient tirées. Son directeur médical exécutif, le Dr Nigel Scawn, a déclaré : « Depuis que Lucy Letby a travaillé dans notre hôpital, nous avons apporté des changements importants à nos services. Je veux rassurer que chaque patient qui accède à nos services peut avoir confiance dans les soins qu’il recevra.

« Et, plus important encore, nos pensées vont à toutes les familles et à tous les proches en cette période très difficile. »