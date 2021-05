La dénonciatrice de l’armée, Chelsea Manning, compare les verrouillages à l’isolement cellulaire et dit que les gens «  mettront des années à se rétablir  » – RT USA News

Alors que le monde s’adapte à la vie après le verrouillage, la dénonciatrice de l’armée américaine, Chelsea Manning, a comparé l’année des restrictions à son séjour en isolement cellulaire, affirmant que les gens seront psychologiquement endommagés pendant «des années» à venir.

Partout dans le monde, les restrictions imposées l’année dernière pour ralentir la propagation du Covid-19 sont enfin levées, bien qu’à des vitesses variables. Aux États-Unis, certains États sont essentiellement ouverts, tandis que d’autres ne font qu’assouplir provisoirement leurs règles. Cependant, alors que ce processus se poursuit et que de plus en plus d’Américains se font vacciner, un sondage récent a révélé qu’un nombre important, même parmi ceux qui ont été vaccinés, hésitent à reprendre leur vie sociale normale.

Chelsea Manning comprend le sentiment. S’exprimant dans un épisode du podcast « Bad Faith » publié lundi, Manning a comparé l’émergence à l’échelle de la société du confinement à sa propre sortie de l’isolement cellulaire, une expérience qu’elle a traversée à plusieurs reprises au cours de ses sept années dans une prison militaire.

«Je me souviens tellement de regarder des gens qui ont passé beaucoup de temps, six ou huit mois, en sécurité maximale, revenir dans la population générale», elle a dit aux hôtes Briahna Joy Gray et Virgil Texas. «Et les gens qui sont dans ces conditions, il leur faut du temps pour redevenir social.»

« Les gens vont dire que c’est une comparaison sauvage, » Gray a répondu, «Juste à cause de la gravité de l’isolement cellulaire.»

«J’ai passé 11 mois en continu en isolement cellulaire», Répondit Manning. «Et la première fois que j’ai eu peur de quitter ma cellule.

Les effets à long terme de cet événement cataclysmique et des verrouillages vont durer des années. Par exemple, les gens mettront des années à s’en remettre.





Manning, qui n’était pas encore devenue une femme et était connue sous le nom de Bradley, a été arrêtée en 2010 pour avoir divulgué des documents classifiés – dont certains décrivaient des crimes de guerre américains potentiels en Irak et en Afghanistan – à WikiLeaks. Accusée d’espionnage, elle a été enfermée dans un brick du Corps des Marines en Virginie cette année-là. Manning a ensuite été transféré dans un établissement correctionnel militaire à Fort Leavenworth, au Kansas, et y a été condamné en 2013 à 35 ans.

La peine de Manning a été commuée en 2017 par le président sortant Barack Obama. Cependant, elle a purgé un autre passage en prison en Virginie entre 2019 et 2020 pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury contre le fondateur de WikiLeaks Julian Assange.

