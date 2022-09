La dénonciatrice de Facebook Frances Haugen : “Ils n’ont pas vraiment appris la bonne leçon.”

Meta a apporté quelques changements au cours de l’année depuis les révélations du dénonciateur technologique Frances Haugen, mais Haugen ne pense pas qu’il en ait fait assez.

“Ils n’ont pas vraiment appris la bonne leçon”, a déclaré Haugen lors de la conférence Code de Vox Media mardi.

Haugen, une ancienne chef de produit chez Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook), a fait des vagues l’automne dernier lorsqu’elle a divulgué une mine de documents internes suggérant que l’entreprise en savait plus qu’elle n’en a laissé entendre sur les dommages que ses produits peuvent causer à la société.

L’un des documents les plus controversés de la fuite de Haugen était une recherche interne sur Instagram montrant que l’application avait un impact négatif sur la santé mentale de certains adolescents. Une étude a révélé qu’environ 13% des adolescents britanniques et 6% des adolescents américains interrogés associaient Instagram à des pensées suicidaires.

Depuis lors, une législation sur les médias sociaux et les enfants a été adoptée ou proposée, et Instagram a introduit le contrôle parental – un « changement significatif », a noté Haugen. Mais Meta a également “dissous davantage” ses efforts d’intégrité électorale et “investi de moins en moins” dans une IA responsable, a déclaré Haugen.

“Les gens avertissaient Facebook depuis des années : si vous cachez le linge sale, le linge sale finira par être diffusé, et ce sera pire que si vous l’avouez maintenant”, a-t-elle déclaré. Meta n’a pas reconnu son rôle dans le monde et sur Internet ni s’est engagé à être des intendants plus responsables, a déclaré Haugen, ajoutant: “Je ne pense pas qu’ils aient encore appris cette leçon.”

Haugen en a placé une grande partie de la responsabilité aux pieds de la personne qui a plus de contrôle sur Meta que quiconque : son PDG et co-fondateur, Mark Zuckerberg, et la « chambre d’écho » qui l’entoure.

“Ils n’ont pas encore admis que la façon dont ils faisaient des affaires est ce qui a causé leurs problèmes”, a déclaré Haugen. “Parce que Mark n’a pas de comptes à rendre, il peut s’entourer de gens qui racontent des histoires comme ça, qui disent : ‘Vous êtes la victime ici.’ Et la réalité n’a jamais à peser avec des conséquences.

Haugen a déclaré qu’elle aimerait voir Zuckerberg avoir beaucoup moins de contrôle sur son entreprise, et son “fantasme personnel” serait que la Securities and Exchange Commission utilise son autorité pour forcer Zuckerberg à vendre certaines de ses actions.

“Ensuite, nous pourrions faire en sorte que les processus normaux de surveillance de l’entreprise entrent en vigueur”, a-t-elle déclaré.

Haugen a cependant exprimé sa sympathie pour Zuckerberg, concluant son discours en disant qu’elle avait de la compassion pour lui en raison de la façon dont il est généralement détesté et sait qu’il l’est. Elle avait également une suggestion sur la façon dont il pourrait résoudre ce problème.

« Y a-t-il autre chose que vous puissiez faire de votre vie ? » elle a demandé.