La dénonciatrice du coronavirus, Rebekah Jones, a poursuivi la Floride, alléguant que la police d’État a violé ses droits constitutionnels à la liberté d’expression et à une procédure régulière lorsqu’elle a perquisitionné son domicile plus tôt ce mois-ci.

Le 7 décembre, des agents du Florida Department of Law Enforcement (FDLE) ont lancé un mandat de perquisition dans la maison de Jones à Tallahassee, 30 ans, alors qu’elle, son mari et leurs deux jeunes enfants se trouvaient à l’intérieur.

Deux semaines seulement après l’incident, Jones a déposé une plainte dimanche soir devant la cour de circuit du comté de Leon, selon le Tampa Bay Times.

Le dossier allègue que le fondement du mandat de perquisition était «un simulacre» utilisé pour la punir pour avoir dénoncé le gouverneur Ron DeSantis pour «avoir refusé de falsifier des statistiques sur un« tableau de bord »qu’elle avait créé pour (le ministère de la Santé)».

Le 7 décembre, des agents du Département de l’application de la loi de Floride (FDLE) ont exécuté un mandat de perquisition sur la maison de Jones, âgée de 30 ans (photographiée pendant le raid) à Tallahassee, alors qu’elle, son mari, leurs deux jeunes enfants étaient à l’intérieur.

Dimanche, Jones a déposé une plainte affirmant que la base du mandat de perquisition était « une imposture » utilisée pour la punir pour avoir dénoncé le gouverneur Ron DeSantis pour « avoir refusé de falsifier les statistiques » pour les cas de coronavirus de l’État.

Selon le Tampa Bay Times, la plainte demande au tribunal d’ordonner que ses ordinateurs et autres équipements électroniques saisis par l’État soient immédiatement restitués.

Sa poursuite vise également à obtenir des dommages-intérêts punitifs de plus de 30 000 $.

La plainte prétend que l’état de Floride a violé le droit de Jones à une procédure régulière du 14e amendement en émettant un mandat de perquisition «trop large» sans cause probable.

« FDLE, cherchant à se faire plaisir auprès de DeSantis, a cherché à faire taire le discours en ligne de la plaignante en confisquant son ordinateur et à découvrir ses sources confidentielles et d’autres informations en saisissant son téléphone portable », indique la plainte.

« C’était le motif pour obtenir le mandat de perquisition, pas l’idée ridicule que FDLE pensait que le demandeur avait envoyé le message en question et qu’il aurait été illégal de le faire. »

Jones était un scientifique des données du département de la santé de l’État, crédité d’avoir dirigé une équipe dans la création du tableau de bord COVID-19 de Floride au début de la pandémie, avant d’être renvoyée.

Elle prétend qu’on lui a demandé de partir en mai parce qu’elle a refusé de manipuler les numéros d’infection de l’État. Mais DeSantis a déclaré qu’elle avait été licenciée pour «insubordination».

Après son licenciement, Jones a déposé une plainte de dénonciateur et a créé son propre tableau de bord COVID-19, en utilisant les informations qu’elle reçoit de sources.

La semaine dernière, elle a déclaré au podcast The New Abnormal du Daily Beast: « J’ai pensé en mai ou juin, lorsque j’ai lancé le nouveau tableau de bord, que DeSantis enverrait des gens pour venir me chercher. »

Elle a dit qu’elle pensait que la raison pour laquelle DeSantis enverrait des gens pour « venir la chercher » était à cause de la plainte qu’elle a déposée, qui affirmait que l’État manipulait ses statistiques sur les coronavirus, enfreignait la loi et lui demandait également d’enfreindre la loi. .

La vidéo du raid du 7 décembre sur sa maison montre au moins un officier sortant son arme en entrant dans la maison de Jones après avoir ouvert la porte et leur avoir dit que ses enfants étaient à l’intérieur.

Jones a déclaré au Daily Beast qu’elle était « prête à être arrêtée » et qu’elle ne ressentait « rien » lorsqu’une arme à feu était près de son visage, bien qu’elle ait toujours supposé que ce serait une expérience terrifiante.

Jones (à gauche) a déposé une plainte pour dénonciateur après avoir affirmé avoir été licenciée pour avoir refusé de manipuler les données sur les coronavirus. DeSantis (à droite) a dit que c’était fini « l’insubordination »

Mais, plutôt que d’être arrêtés, les policiers ont confisqué son téléphone portable et son ordinateur portable dans le cadre de ce qu’ils ont dit être une enquête sur les crimes cybernétiques.

Jones fait l’objet d’une enquête depuis novembre, lorsque quelqu’un a piraté illégalement le système d’alerte sanitaire de Floride et lui a envoyé un message. Elle a nié toute implication dans l’incident.

Jones a déclaré qu’après avoir été laissée seule pendant près de six mois depuis son licenciement et le démarrage de son propre tableau de bord de coronavirus, elle pensait qu’elle était simplement ignorée.

À la suite du raid, cependant, elle pense qu’elle a été prise pour cible et elle soupçonne que les autorités ont pris son ordinateur et son téléphone dans le cadre des efforts visant à déterminer qui, au ministère de la Santé, lui a donné des informations.

«Ils purgent tous ceux qui sont déloyaux», dit-elle.

Le bureau de DeSantis a déclaré au démocrate de Tallahassee que le gouverneur n’était pas au courant du raid sur la maison de Jones avant qu’il ne se produise et qu’il n’avait pas été impliqué dans l’enquête sur elle.

Jones est sceptique à ce sujet, car elle note que le FDLE se présenterait au bureau de DeSantis et que le mandat de perquisition aurait été le premier mandat de perquisition que le juge Joshua Hawkes – qui a prêté serment en novembre – avait jamais signé.

‘Je ne connais pas personnellement l’homme, je ne suis pas une personne connectée, mais pour être le plus récent [Florida governor Ron] Un employé de Desantis affecté au tribunal de la famille, et pour que ce soit la première chose à signer, je pense que cela parle de lui-même », a déclaré Jones à CNN plus tôt ce mois-ci.

Elle a dit au Daily Beast qu’elle ne pensait pas être la « cible principale » du raid, mais que « me harceler et prendre tout mon équipement n’était qu’un avantage supplémentaire ».

Jones a affirmé dans l’interview que l’État continuait de sous-déclarer les hospitalisations et les décès liés aux coronavirus et qu’il allait jusqu’à supprimer certains décès de leur tracker.

Elle a déclaré: « Ils ont supprimé des personnes, [from the tracker], y compris les enfants.

« Quand j’ai attiré l’attention sur le fait qu’un enfant de 2 ans est décédé dans le comté d’Escambia, en Floride, moins de deux semaines après avoir été diagnostiqué et hospitalisé pour cela, ils l’ont signalé comme mort.

Et dès que j’ai tweeté à ce sujet, et qu’il y a eu une grande réaction de la presse, ils l’ont supprimé. Ils ont en fait changé son statut de mort de oui à non.

Depuis le raid, Jones s’est concentré sur le partage du message sur le nombre de nouveaux cas de coronavirus signalés parmi les élèves de la maternelle à la 12e année, les enseignants et autres travailleurs scolaires.

Les informations qu’elle utilise pour créer le tableau de bord des coronavirus liés à l’école proviennent de sources anonymes, qu’elle est déterminée à protéger. Les informations régulières du tableau de bord proviennent de sources publiques.

DeSantis a été en faveur du retour des étudiants aux cours en personne pendant la pandémie.