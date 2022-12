La dénonciation publique de la famille royale par Harry et Meghan va trop loin, déclare Ulrika Jonsson

VOUS ne pouvez pas choisir votre famille.

J’ai certainement appris cela au fil des ans avec ma famille élargie quelque peu décousue et dysfonctionnelle, et à cette fin, j’ai choisi de faire de mes bons amis ma « famille » à la place.

Harry et Meghan sont allés trop loin avec leur documentaire Netflix qui rapporte de l’argent Crédit : AFP

Cela s’est avéré beaucoup plus gratifiant et certainement plus inconditionnel.

Je n’aime pas trop la perfection. Je suis toujours un peu perturbé par les familles qui sont toutes des meilleures amies, je n’ai jamais de remarques sarcastiques les unes sur les autres.

C’est peut-être parce que je suis terni par ma propre expérience où souvent la loyauté a disparu et l’honnêteté devient une munition.

L’honnêteté est ma devise – je n’aime pas être obligé de réprimer mes sentiments simplement parce qu’ils sont de la famille et qu’on me dise que parler n’est pas la «chose faite».

Les familles sont une combinaison variée de personnalités avec des défauts et des attributs qui, lorsqu’ils sont réunis, déclenchent souvent des feux d’artifice.

Je n’ai jamais rien connu de différent. Je n’aime peut-être pas tous les aspects de tout le monde dans mon voisinage familial, mais cela ajoute de la couleur, de l’ombre et parfois – si vous êtes très chanceux – un peu de lumière.

La dénonciation et la critique publiques de Harry et Meghan à l’égard (principalement) de la famille royale est un pas trop loin, même pour un expert de la famille pur et dur, objectif et dur comme moi.

Je suppose que c’est parce qu’ils ne transmettent pas leur honnêteté directement aux personnes concernées.

Ils ont plutôt choisi de prendre l’option beaucoup plus avantageuse financièrement de dire leur vérité à Netflix.

Si seulement c’était une option pour nous tous. Ne serait-ce pas grandiose ?