La dengue menace les États-Unis en raison, entre autres, du changement climatique

Meg Norris était en voyage en Argentine en avril lorsque les premiers signes de la dengue l’ont frappée. Le temps à Salta, juste au sud de la frontière bolivienne, était chaud, mais Norris, une femme de 33 ans originaire de Boulder, dans le Colorado, a enfilé un sweat-shirt en polaire autour de son corps pour s’empêcher de frissonner.

«Je pensais que c’était un empoisonnement au soleil», a-t-elle déclaré.

Elle s’est réveillée cette nuit-là en sueur et a passé des heures alternativement à se brûler puis à se geler. Le matin, ses yeux étaient douloureux et ses ganglions lymphatiques étaient enflés. La semaine suivante, il n’y avait rien d’autre à faire que dormir, rester hydraté et attendre que les courbatures qui donnent à la maladie le surnom de « fièvre des fractures » disparaissent.

Meg Norris voyageait dans le nord de l’Argentine en avril lorsqu’elle a attrapé la dengue. Avec l’aimable autorisation de Meg Norris

L’Amérique latine est expérimenter sa pire épidémie de dengue jamais enregistrée. Le nombre de cas au cours des quatre premiers mois et demi de 2024 est déjà 238 % plus élevé qu’à la même époque l’année dernière, qui elle-même s’est terminée avec un record de 4,1 millions de cas, selon le Organisation panaméricaine de la santé. Les cas sont plus de 400 % supérieurs à la moyenne quinquennale.

Une saison estivale inhabituellement humide et chaude provoquée par le Conditions météorologiques liées à El Niño a créé des conditions idéales pour que les moustiques qui propagent la dengue éclosent en masse et transportent de plus grandes quantités de virus.

Les experts préviennent que cela pourrait être un aperçu de ce à quoi ressemblera la dengue à l’avenir. Le changement climatique crée des conditions inhabituellement douces, qui élargissent déjà l’éventail des maladies transmises par les moustiques.

« C’est préoccupant pour des endroits où la dengue n’est jamais apparue auparavant dans l’histoire récente : l’Amérique du Nord et l’Europe », a déclaré le Dr Albert Ko, professeur d’épidémiologie des maladies microbiennes à l’École de santé publique de Yale.

La dengue est une fièvre virale causée par quatre virus différents et transmise par les piqûres de moustiques. Il est courant dans de nombreuses régions tropicales du monde, mais a commencé à apparaître dans des climats plus tempérés. Les moustiques porteurs de la dengue, Aedes aegypti, sont désormais régulièrement trouvés dans le sud des États-Unis, mais récemment, les insectes ont été trouvés aussi loin au nord que dans la région de la Baie et à Washington, DC One 2019. étude prédit que 2 milliards de personnes supplémentaires seront exposées au risque de contracter la dengue d’ici 2080.

« Nous sommes vraiment inquiets », a déclaré Ko.

Pourquoi les cas de dengue augmentent-ils dans le monde ?

Des épidémies de dengue surviennent historiquement dans les Amériques tous les trois ou quatre ans, a déclaré le Dr Gabriela Paz-Bailey, chef de la branche dengue de la division des maladies à transmission vectorielle des Centers for Disease Control and Prevention. « Mais maintenant, nous les voyons chaque année », a-t-elle déclaré.

Cela s’explique en partie par le changement climatique.

Le réchauffement climatique élargit l’habitat des moustiques et leur permet de se reproduire toute l’année, plutôt que seulement pendant les mois les plus chauds. Les températures plus chaudes entraînent également une réplication plus rapide des virus, ce qui signifie que les moustiques finissent par transporter beaucoup plus de copies virales, ce qui augmente la probabilité qu’une personne soit infectée en cas de piqûre.

« Nous constatons également que la dengue provoque des épidémies à des moments où elles ne se produisent habituellement pas », a déclaré Ko.

Les cas de dengue en Amérique du Sud n’étaient pas seulement inhabituellement élevés cette année, mais ils sont également apparus inhabituellement tôt dans la saison. De même, Porto Rico, un endroit où des épidémies de dengue peuvent survenir en été et en automne, a déclaré l’état d’urgence de santé publique fin mars après que le territoire américain ait été dépassé par les cas de dengue et plus de 400 personnes ont été hospitalisées.

Ces dernières années, l’épidémie s’est propagée à certaines régions du sud du Brésil et du nord de l’Argentine, où la dengue ne constituait pas auparavant un gros problème, a déclaré Ko.

«Cela nous donne un aperçu de ce que nous pourrions voir ici en Amérique du Nord dans les décennies à venir», a déclaré Ko.

Comment la dengue pourrait-elle s’implanter aux États-Unis ?

Le fait que les moustiques Aedes aegypti se trouvent dans des endroits en dehors de leur aire de répartition normale ne signifie pas qu’ils sont porteurs du virus de la dengue, mais ces premiers insectes sont un avertissement de ce qui pourrait arriver, a ajouté Ko.

Les infections transmises localement par la dengue – ce qui signifie que la personne infectée n’est pas tombée malade à l’étranger – sont encore rares sur la zone continentale des États-Unis, mais ont récemment été observées pour la première fois dans certains États. En octobre dernier, les responsables de la santé californiens signalé le premier cas de dengue transmis localement dans l’État à Pasadena. La transmission locale a s’est également produit en Arizona, en Floride et sur la côte sud du Texas. L’été dernier, des vagues de chaleur record ont frappé l’Europe, où des cas de transmission locale de la dengue ont été observés en France, en Italie et en Espagne.

« Je pense que cela signifie que la dengue deviendra plus courante », a déclaré Paz-Bailey, ajoutant que la principale préoccupation reste l’augmentation significative des cas alors que le virus est déjà endémique.

Cet été, elle ne s’attend pas à voir d’importantes épidémies de dengue sur le continent américain, mais elle a déclaré que certaines personnes se rendraient probablement dans des régions où les cas sont plus élevés que d’habitude et ramèneraient le virus chez elles.

« Les cas associés aux voyages entraînent de petites chaînes d’épidémies », a déclaré Paz-Bailey.

Les humains sont des réservoirs de la dengue, donc pour avoir une transmission généralisée, suffisamment de personnes doivent être infectées pour que les moustiques puissent piquer de manière fiable une personne porteuse du virus afin qu’elle puisse le transmettre à une autre personne.

« C’est pourquoi nous assistons actuellement à une épidémie de dengue à Porto Rico », a déclaré Michael von Fricken, directeur du Centre d’excellence One Health à l’Université de Floride à Gainesville. « Ils ont atteint ce point critique où il y a suffisamment d’humains infectés pour infecter ensuite d’autres moustiques qui continuent de transmettre la maladie. »

La Floride a enregistré 176 cas de dengue jusqu’à présent cette année, la grande majorité concerne des personnes infectées dans d’autres pays, le plus souvent au Brésil ou à Cuba. Le Département de la Santé de Floride n’a enregistré que sept cas de transmission locale de la dengue dans l’État jusqu’à présent cette année. Sur toute l’année 2023, le département documenté 173 cas transmis localement, la plupart dans le comté de Miami-Dade.

Quels sont les symptômes de la dengue ?

La dengue est causée par quatre virus, une personne peut donc être infectée quatre fois au cours de sa vie. Juste à propos de 1 personne sur 4 est symptomatique la première fois qu’ils sont infectés, selon le CDC.

Ko a déclaré que les premiers symptômes d’une personne sont généralement de la fièvre et des maux de tête. De la fatigue, des nausées, des vomissements, une éruption cutanée qui ressemble à la rougeole, ainsi que des courbatures extrêmement douloureuses.

La plupart des gens guérissent en une semaine ou deux, mais environ 1 personne sur 20 développe une dengue grave, qui peut être mortelle. Plus une personne est infectée par la dengue, plus le risque de complications est élevé.

« Après votre première exposition, votre risque de souffrir de dengue hémorragique ou de symptômes graves augmente de façon exponentielle », a déclaré Von Fricken. La dengue devient également plus mortelle à chaque infection.

Bien que les États-Unis disposent d’un vaccin contre la dengue, il n’est approuvé que pour les enfants âgés de 9 à 16 ans qui vivent dans des endroits où la dengue est endémique, notamment à Porto Rico, aux Samoa américaines ou aux îles Vierges américaines.

De plus, les enfants ne peuvent recevoir le vaccin que s’ils ont déjà été infectés par la dengue. En effet, si une personne se fait vacciner puis contracte sa première infection par la dengue, elle court toujours le risque de tomber très malade, tout comme quelqu’un devient plus malade à la suite d’une deuxième infection. Puisque la plupart des Américains n’ont pas eu la dengue, « ce vaccin n’est pas très utile » pour la plupart, a déclaré Ko.

Il n’existe aucun médicament spécifique pour traiter la dengue. Au lieu de cela, les médecins visent simplement à traiter les symptômes et à assurer le confort du patient jusqu’à ce que le virus suive son cours. Cela signifie se reposer et boire beaucoup de liquides. Ko a déclaré que les gens devraient essayer de prendre de l’acétaminophène (Tylenol) contre la douleur et la fièvre s’ils le peuvent, car les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui comprennent l’ibuprofène et l’aspirine, peuvent aggraver les saignements si une personne développe une dengue hémorragique, dans laquelle ses vaisseaux sanguins sont endommagés et présentent des fuites.

Paz-Bailey a déclaré qu’il est important pour les personnes voyageant dans des régions touchées par la dengue de rester dans des endroits climatisés lorsque cela est possible, d’utiliser un insectifuge et de porter des manches longues et des pantalons pour éviter les piqûres de moustiques.

Les moustiquaires peuvent être utiles, mais les moustiques porteurs de la dengue piquent généralement pendant la journée, elles peuvent donc être moins utiles qu’elles ne le sont pour prévenir d’autres maladies transmises par les moustiques comme le paludisme, a déclaré Ko.

À la maison, les gens peuvent rendre leur jardin moins attrayant pour les moustiques en réduisant la quantité d’eau stagnante, surtout après une averse.

« Il est difficile de contrôler la population de moustiques, nous devons donc y faire face avec tout ce que nous pouvons et élaborer plusieurs stratégies », a déclaré Paz-Bailey. « Aucune stratégie ne suffira à elle seule. »