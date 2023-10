La dengue arrive aux États-Unis et en Europe – OMS

Les moustiques porteurs de la maladie tropicale migreront vers le nord à mesure que les températures mondiales augmenteront, a déclaré le scientifique en chef de l’organisation.

La dengue deviendra endémique dans certaines parties des États-Unis, d’Europe et d’Afrique au cours de la prochaine décennie en raison du changement climatique et de l’urbanisation, a déclaré vendredi à Reuters le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, Jeremy Farrar.

Farrar a affirmé que la maladie « décoller » dans ces régions au cours de la décennie à venir, à mesure que les moustiques qui la propagent migrent vers des zones auparavant inhospitalières du sud des États-Unis, de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne.

« Nous devons parler de la dengue de manière beaucoup plus proactive » a-t-il déclaré à Reuters. « Nous devons vraiment préparer les pays à la manière dont ils feront face à la pression supplémentaire qui surviendra… à l’avenir dans de très nombreuses grandes villes. »

La dengue est depuis longtemps endémique dans une grande partie de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Elle provoque généralement 20 000 décès par an, et Reuters a noté que les cas ont été multipliés par huit depuis 2000, à mesure que le changement climatique élargit l’habitat des moustiques porteurs de la dengue et que la croissance des villes offre aux insectes de nombreuses opportunités de se nourrir.

Le Bangladesh connaît actuellement la pire épidémie de dengue jamais enregistrée, avec plus de 208 000 cas et 1 000 décès enregistrés depuis janvier, selon la Direction générale des services de santé du Bengale.

L’année dernière, l’Europe a enregistré plus de cas de dengue contractés localement que la décennie précédente, tandis que des cas isolés ont été enregistrés en Floride et au Texas.

La dengue est propagée par les moustiques Aedes aegypti, une race différente des moustiques anophèles porteurs du paludisme. Les moustiques Aedes aegypti piquent de jour comme de nuit et peuvent être trouvés à l’intérieur et à l’extérieur.

Ceux qui contractent la dengue souffrent de fièvre, de spasmes musculaires, de nausées et – dans les cas extrêmes – de douleurs articulaires si intenses que la maladie est surnommée « fièvre des fractures osseuses ». La plupart des patients guérissent en moins de deux semaines et moins de 1 % des cas sont mortels. Deux vaccins sont disponibles : le Dengvaxia, plus largement approuvé, qui nécessite une exposition préalable à la maladie, et le Qdenga, approuvé l’année dernière au Royaume-Uni, dans l’UE et dans une poignée de pays d’Amérique du Sud et d’Asie.

L’OMS craint qu’une augmentation des cas de dengue ne submerge les hôpitaux des pays les plus pauvres. « Les soins cliniques sont vraiment intensifs. Cela nécessite un ratio élevé d’infirmières et de patients. Farrar a dit : « Je m’inquiète vraiment lorsque cela devient un problème majeur en Afrique subsaharienne. »

Les températures mondiales ont tendance à augmenter régulièrement depuis les années 1970, la surface de la Terre étant actuellement 0,86 ° Celsius plus chaude que la moyenne du 20e siècle, selon l’Administration nationale américaine des océans et de l’atmosphère. Les dix années les plus chaudes jamais enregistrées se sont toutes produites depuis 2010.