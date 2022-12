La démonstration nucléaire soutenue par Bill Gates retardée d’au moins 2 ans

TerraPowerLa démonstration du réacteur avancé de sera retardée d’au moins deux ans parce que sa seule source de combustible était la Russie, et la guerre en Ukraine a fermé la porte à cette relation commerciale. La société soutenue par Bill Gates prévoit de construire son premier réacteur dans la ville charbonnière de l’ère frontalière de Kemmerer, Wyoming et espérait le terminer d’ici 2028.

« En février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait que la seule source commerciale de carburant HALEU n’était plus un élément viable de la chaîne d’approvisionnement pour TerraPower, ainsi que pour d’autres dans notre industrie », a déclaré Chris Levesque, PDG de TerraPower. dans un déclaration écrite envoyée aux destinataires de la newsletter de l’entreprise le mercredi.

“Compte tenu du manque de disponibilité de combustible actuellement et du fait qu’aucune construction n’a commencé sur de nouvelles installations d’enrichissement de combustible, TerraPower prévoit un délai minimum de deux ans pour pouvoir mettre en service le réacteur Natrium”, a déclaré Levesque.

La conception avancée de la centrale nucléaire de Terrapower, connue sous le nom de Natrium, sera plus petite que les réacteurs nucléaires conventionnels et devrait coûter 4 milliards de dollars, la moitié de cet argent provenant du Département américain de l’énergie. Il offrira une puissance de base de 345 mégawatts, avec le potentiel d’étendre sa capacité à 500 mégawatts – environ la moitié de ce qui est nécessaire pour alimenter une ville de taille moyenne, selon une règle empirique fournie par Gates dans son livre, “Comment éviter une catastrophe climatique.

Mais l’usine dépend de l’uranium faiblement enrichi à haut dosage, ou HALEU. Le parc actuel de réacteurs nucléaires aux États-Unis utilise du combustible à l’uranium 235 enrichi jusqu’à 5 %, selon le ministère de l’Énergie, tandis que HALEU est enrichi entre 5% et 20%.

Les États-Unis n’ont pas la capacité d’enrichissement nécessaire pour fournir des quantités commerciales de carburant HALEU et donc TerraPower avait “assumé l’utilisation de HALEU de Russie pour notre première charge de base”, a écrit Levesque.

Depuis que la guerre a éclaté en février et qu’il est devenu clair que la Russie ne pouvait plus être un partenaire commercial fiable, TerraPower, le ministère de l’Énergie et d’autres parties prenantes ont recherché des sources alternatives de carburant HALEU. Ils poussent également les législateurs à approuver 2,1 milliards de dollars pour soutenir la production de HALEU, selon Lévesque.

Le sénateur du Wyoming John Barrasso, un républicain, pense que c’est un signal d’alarme pour les États-Unis

“L’Amérique doit se rétablir en tant que leader mondial de l’énergie nucléaire”, a déclaré Barrasso dans un communiqué écrit. “Au lieu de compter sur nos adversaires comme la Russie pour l’uranium, les États-Unis doivent produire leur propre approvisionnement en combustible nucléaire avancé.”

Barrasso envoyé une lettre au président du comité sénatorial de l’énergie Joe Manchin, DW.Va., demandant une audience sur la disponibilité de HALEU. Barrasso aussi envoyé une lettre à la secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm pour exhorter les États-Unis à agir plus rapidement pour sécuriser une source de HALEU.

Le ministère de l’Énergie dispose de “stocks suffisants d’uranium excédentaire et précédemment utilisé pour répondre aux besoins de TerraPower”, mais il “n’a pas encore transformé des quantités suffisantes de cet uranium excédentaire en HALEU”, a déclaré Barrasso dans la lettre à Granholm. “À ce stade, aucune voie ne sera probablement suffisante pour respecter le calendrier de TerraPower.”

Actuellement, 800 ingénieurs travaillent pour achever la conception de l’usine, et TerraPower s’attend à ce que le projet emploie jusqu’à 2 000 travailleurs pour construire l’usine au milieu des années 2020.

TerraPower a levé plus de 830 millions de dollars de financement privé en 2022 et le Congrès a affecté 1,6 milliard de dollars à la construction de la centrale, a déclaré Levesque.