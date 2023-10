Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a encore fouillé le BJP aujourd’hui en manifestant son soutien à son rival Vasundhara Raje Scindia, déclarant aux médias qu’elle ne devrait pas être victimisée par son parti pour avoir refusé de renverser son gouvernement à un moment vulnérable. M. Gehlot avait également exprimé sa gratitude à Mme Raje sur cette question, apportant un commentaire caustique de la part du jeune dirigeant.

Interrogé sur la prétendue mise à l’écart de Mme Raje au sein du BJP, M. Gehlot a déclaré aujourd’hui aux journalistes qu’il s’agissait d’une question interne au BP et qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires à ce sujet.

« Mais je voudrais déclarer qu’elle ne devrait pas être punie à cause de moi… Ce serait une injustice envers elle », a-t-il déclaré, laissant entendre que l’ancienne ministre en chef du BJP est au-dessus des tactiques de son parti visant à déloger les gouvernements d’opposition.

En mai de cette année, M. Gehlot a affirmé que Vasundhara Raje et deux autres dirigeants du BJP avaient contribué à sauver son gouvernement lors de la révolte de Sachin Pilot et de ses loyalistes en 2020.

Cette plainte a suscité un commentaire acerbe de la part de Mme Raje, qui a déclaré que la remarque du leader vétéran n’était « pas un signe de bonne volonté mais de malveillance ».

« Ashok Gehlot n’a jamais obtenu de majorité depuis 2003. C’est pourquoi il me considère comme son plus grand ennemi et une épine sur son chemin. C’est pourquoi il n’y a aucune bonne volonté à mon égard dans ses éloges, il n’y a que de la malveillance », avait déclaré Mme Raje.

Le mois dernier, une photo recadrée des deux dirigeants assis ensemble a été largement diffusée en ligne, ravivant les allégations de leurs partisans selon lesquelles ils étaient indulgents l’un envers l’autre. Le bureau de Mme Raje a finalement publié la photo complète, qui montre deux autres dirigeants.

Le commentaire de M. Gehlot relançant cette question controversée est considéré par beaucoup comme un camouflet envers le BJP, soulignant ce que le Congrès qualifie de ses pratiques contraires à l’éthique.

Il s’agit également d’un stratagème visant à minimiser le factionnalisme au sein de son parti en attirant l’attention sur les divisions au sein du parti d’opposition, qui, selon la tradition des portes tournantes de l’État, est censé être dans une position avantageuse.