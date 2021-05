La démonstration de la puissance militaire de la Russie lors du défilé d’anniversaire de la Seconde Guerre mondiale alors que Poutine avertit l’Occident qu’il «  protégera les intérêts nationaux  »

VLADIMIR Poutine a promis aujourd’hui de défendre la Russie contre les menaces de l’Occident lors d’une célébration marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Sous un ciel gris, le dirigeant du Kremlin a salué les réalisations de l’Union soviétique pour vaincre le nazisme lors du vaste défilé militaire de la Place Rouge commémorant le 76e anniversaire de la fin de la guerre.

Les chars T-34 historiques se déplacent sur la Place Rouge pendant le défilé militaire du jour de la victoire Crédit: AFP

Les jeunes femmes soldats de l’armée, ‘YunArmia’ marquent la fin de la Seconde Guerre mondiale Crédits: YunArmia

Vladimir Poutine rencontre des vétérans après le défilé militaire du Jour de la Victoire à Moscou Crédit: AFP

La démonstration solennelle de la force militaire est le plus grand jour du calendrier russe.

Des événements similaires ont eu lieu dans des villes de tout le pays, rappelant à la fois le passé et soulignant la force militaire continue du Kremlin.

S’exprimant au milieu de tensions sans précédent avec l’Occident depuis la fin de la guerre froide, Poutine a déclaré aux derniers anciens combattants vivants qu’ils avaient remporté une victoire «d’importance historique» en «écrasant le nazisme».

Mais l’homme fort a souligné qu’à l’avenir «nous protégerons à jamais nos intérêts nationaux, protégerons notre nation et nos courageuses forces armées, successeurs de ces vainqueurs».

Il a promis lors de l’événement du Jour de la Victoire de faire «tout pour protéger et assurer la prospérité des vies, de nos familles.

«Les anciens combattants sont un excellent modèle pour nous, pour nos actes et pour nos pensées – et nos exploits futurs.»

Auparavant, le ministre de la Défense Sergueï Shoigu, qui avait supervisé le récent renforcement des forces aux frontières de l’Ukraine, a inspecté les rangs massifs des forces armées russes sur la Place Rouge.

Poutine avait ordonné que des nuages ​​de pluie soient augmentés avant la grande commémoration d’aujourd’hui – pour empêcher une averse de ruiner son défilé.

Une flotte d’avions Antonov-26 a été déployée pour « spike » les nuages ​​avec un cocktail chimique d’iodure d’argent changeant les conditions météorologiques, d’azote liquide et de neige carbonique, une technologie soviétique développée pendant la guerre froide qui arrose souvent les villages de la région de Moscou.

Un char T-34 roule sur la place du Palais pendant le défilé militaire du jour de la victoire Crédit: Alamy

Les avions à réaction Sukhoi Su-25BM laissent une trace aux couleurs nationales russes alors qu’ils survolent Moscou Crédit: Alamy

Le président Vladimir Poutine quitte la Place Rouge après le jour de la victoire Crédit: AFP

Poutine a été critiqué pour avoir transformé l’événement annuel – lancé par Staline en 1945 – en propagande pour un conflit futur plutôt qu’en commémoration de la victoire alliée sur les nazis il y a trois quarts de siècle.

Mais pour 69% des Russes, les événements du Jour de la Victoire du 9 mai sont la fête la plus importante du calendrier annuel, rappelant le bilan humain effroyable subi par sa population, selon un nouveau sondage.

Le défilé du jour de la victoire de cette année s’est déroulé au milieu de tensions aiguës avec l’Occident, en particulier à cause d’une vaste accumulation militaire russe près des frontières de l’Ukraine le mois dernier, et le traitement par Moscou du chef de l’opposition Alexei Navalny aurait été empoisonné au novichok avant d’être emprisonné.

Dans l’immense défilé, il y avait 12 018 soldats et 191 pièces de matériel militaire, y compris des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux.

Il y a eu un survol de 76 avions militaires.

Cela comprenait les chars T-34 du temps de guerre, mais aussi des armes de pointe symbolisant la force militaire croissante de la Russie.

Il s’agit notamment des véhicules Typhoon-PVO, des véhicules de combat d’infanterie BMP-3 et BMP-2 équipés du module de combat Berezhok et des véhicules de combat d’infanterie avancés Kurganets-25.

Les systèmes de missiles russes Buk-M3 roulent le long de la Place Rouge pendant le défilé militaire Crédit: Reuters

Les derniers chars T-14 Armata de la Russie défilaient devant Poutine.

Les chars T-80BVM se dirigent vers la Place Rouge de Moscou Crédit: Alamy

Un char T-34 se déplace à travers la Place Rouge pendant le défilé militaire du jour de la victoire à Moscou Crédit: AFP

D’autres armes redoutables comprenaient le système de missiles tactiques Iskander-M à capacité nucléaire, le lance-roquettes multiple Tornado-S, les obusiers automoteurs Msta-S et Koalitsia-SV.

Les systèmes de missiles S-400, les véhicules de combat d’infanterie aéroportés BMD-4M et BTR-MDM Rakushka ainsi que les lance-flammes lourds TOS-1A étaient exposés.

Les systèmes de missiles antiaériens à moyenne et courte portée Buk-M3 et Tor-M2 et le lanceur de missiles antiaériens Pantsyr-S ont également été présentés.

Les lanceurs Yars ICBM, les APC BTR-82A et les véhicules de transport de troupes blindés à roues évolués basés sur la plate-forme Boomerang se faisaient entendre sur les pavés de la Place Rouge.

La démonstration aérienne comprenait des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-160 et Tu-95MS, des chasseurs Sukhoi Su-35S, ainsi que des bombardiers Su-34 et Su-24M.

Le défilé aérien a été conclu par les aéronefs et groupes d’avions Mikoyan MiG-31K et Sukhoi Su-57 de l’aile tactique de la base aérienne de Lipetsk et du Kubinka Diamond composé des groupes de pilotes des Chevaliers russes pilotant des avions Sukhoi Su-30SM.

Hélicoptères Mil Mi-26 et Mi-8, les hélicoptères de combat Mil Mi-35, Kamov Ka-52 et Mil Mi-28N.

Parmi les participants figuraient des membres de la Yunarmia – surnommée la jeunesse de Poutine – qui compte aujourd’hui plus de 800 000 membres et est considérée par les critiques comme un symbole de la militarisation de la Russie.

L’année dernière, il avait été prévu que Boris Johnson assiste au défilé de la Place Rouge, et il y avait même des négociations sur un senior royal qui l’accompagnait, pour le 75e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.

Les chars T-34 historiques se déplacent à travers la Place Rouge pendant le défilé militaire du jour de la victoire à Moscou Crédit: AFP

Plusieurs lance-roquettes russes TOS-1A traversent la Place Rouge pendant le défilé militaire du jour de la victoire Crédit: AFP

Des militaires sont vus sur un char T-80BVM avant un défilé militaire marquant le 76e anniversaire Crédit: Alamy

En fait, la crise du Covid-19 a empêché de nombreux dignitaires étrangers de participer.

Cette année – au milieu de fortes tensions avec l’Occident – pour la 76e commémoration, la Grande-Bretagne n’était même pas représentée au niveau des ambassadeurs.

Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont considérablement détériorées au cours des 12 derniers mois, les États-Unis accusant la Russie d’ingérence électorale, effectuant le cyber-piratage de SolarWinds et mettant des primes sur la tête des soldats américains au Moyen-Orient.

L’importante accumulation militaire de la Russie à sa frontière avec l’Ukraine et la santé fragile de l’activiste de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny sont encore plus tendues.

S’exprimant à la télévision d’État russe en avril, le conseiller en politique étrangère de Poutine, Youri Ouchakov, a confirmé que Poutine et Biden parlaient d’une réunion en juin.

Cela vient après que Biden a proposé à Poutine au début du mois de tenir un sommet dans un pays neutre pour aider à «normaliser» les relations entre Moscou et Washington.

L’ambassadrice britannique adjointe par intérim Julia Crouch a assisté au jour de la victoire pour l’ambassade britannique, à l’image des États-Unis qui ont envoyé Bart Gorman, le chef de mission adjoint.

Les trois États baltes – la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, tous les anciens pays soviétiques maintenant membres de l’UE et de l’OTAN – ont boycotté le défilé militaire.

De nombreux autres États de l’UE étaient représentés par leurs ambassadeurs.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, avait déclaré que les dignitaires n’avaient pas été invités cette année car ce n’était pas une occasion aussi importante que le 75e anniversaire.

Mais une source de l’UE a indiqué qu’il s’agissait d’un spin conçu pour minimiser un potentiel «snob».

« La présence au niveau d’un ambassadeur est toujours la représentation officielle la plus basse possible, c’est donc aussi un signe », a déclaré la source.

«C’est un camouflet pour les Russes.

«Bien qu’ils essaieront de le présenter à la participation des États membres de l’UE.»

Le président tadjik Emomali Rahmon a semblé être le seul dirigeant étranger présent.

Des défilés similaires ont eu lieu dans les grandes villes de Russie.