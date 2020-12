La reine a participé à un service spécial le jour de Noël à l’intérieur du château de Windsor, peut révéler The Mail on Sunday.

En tant que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, la foi de la femme de 94 ans est extrêmement importante pour elle, mais elle n’a pas pu aller à l’église en raison de la pandémie de Covid-19.

Mais vendredi, un aumônier royal a prononcé un sermon et des lectures dans sa chapelle privée du château de Windsor où elle s’isolait avec le prince Philip.

Alors que le château de Berkshire est au niveau 4, le gouvernement a autorisé l’ouverture des lieux de culte tant que des précautions de distanciation sociale sont observées.

La chapelle occupe une place particulière dans l’histoire royale.

La reine elle-même, le prince Charles et la princesse Anne y ont été confirmés alors que le décor était utilisé pour les baptêmes du prince Edward, de Zara Phillips et du fils du prince Harry, Archie.

Une source royale a déclaré: « Le jour de Noël est évidemment l’un des jours les plus importants du calendrier chrétien, donc tout a été fait pour créer un service sécurisé Covid-19 pour elle. »

En raison du verrouillage et de la crainte d’attirer des foules, la reine n’est allée à l’église qu’une seule fois au cours des neuf derniers mois – pour assister au mariage de sa petite-fille la princesse Beatrice avec Edoardo Mapelli Mozzi à la chapelle royale de tous les saints à Windsor Great Park.

Elle a cependant trouvé de nouvelles façons de continuer son culte.

Pendant son séjour à Balmoral dans les Highlands écossais en août, des services ont été rendus à l’extérieur et, depuis septembre, elle a assisté à des services virtuels chaque dimanche diffusés en direct par le chanoine Martin Poll, aumônier du Windsor Great Park, pour la communauté de la chapelle royale de Tous les Saints. .

Un service de cantiques socialement éloigné, au cours duquel la princesse Béatrice a lu une leçon, a également eu lieu le week-end dernier et a été renvoyé à la reine au château de Windsor.

La reine a souligné sa foi lors de son discours à la nation le jour de Noël, qui a attiré une audience télévisée de 8,2 millions.

En plus de louer « l’esprit calme et indomptable » des personnes du monde entier confrontées au défi du coronavirus, elle a déclaré: « Les enseignements du Christ ont servi de lumière intérieure, tout comme le sens du but que nous trouvons en nous rassemblant dans le culte. ».

Son discours à la nation était l’émission télévisée la plus regardée du jour de Noël, battant Call The Midwife de la BBC à la deuxième place par près de trois millions de téléspectateurs.

La chapelle privée où la reine a passé la matinée du jour de Noël a un plafond voûté bleu distinctif avec des murs blancs.

Il a été reconstruit après l’incendie du château en 1992 et comporte six vitraux conçus par le duc d’Édimbourg.

La chapelle d’origine remonte à la reine Victoria, dont la fille, la princesse Helena, s’y est mariée tandis que plusieurs autres enfants du monarque ont été confirmés et baptisés dans le cadre historique.