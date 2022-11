La démondialisation n’est une option pour aucun d’entre nous, déclare le chancelier allemand Olaf Scholz

Mais la diversification, a déclaré Scholz, n’est pas le découplage et il est crucial de comprendre cela à un moment où des concepts tels que le “nearshoring”, la démondialisation et l’autosuffisance gagnent du terrain.

Scholz a utilisé l’exemple de l’Allemagne pour renforcer ses industries des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et des batteries. Dans ces domaines, la Chine est à la fois un concurrent et un fournisseur.

Lorsqu’on lui a demandé comment les entreprises allemandes devraient aborder à la fois la concurrence et la collaboration avec la Chine, Scholz a déclaré que l’Allemagne pouvait traiter avec la Chine si elle était capable de diversifier son économie et ses chaînes d’approvisionnement.

Près de 600 principaux dirigeants allemands et régionaux d’Asie-Pacifique étaient présents pour le discours d’ouverture de Scholz lors du premier événement commercial pour les entreprises allemandes de la région. C’était l’une des deux seules escales entre le voyage du chancelier à Pékin la semaine dernière et la réunion des dirigeants du G-20 à Bali, en Indonésie, cette semaine.

Scholz a également déclaré que des défis tels que le changement climatique et l’insécurité alimentaire ne peuvent être résolus que par l’innovation et la concurrence manifestées par le commerce.

Wong, de Singapour, a déclaré que les États-Unis et la Chine avaient tous deux de vastes intérêts à travers l’Asie et devaient trouver un moyen de coexister, de rivaliser et de coopérer pacifiquement.

“Donc, du point de vue de Singapour, nous encourageons une meilleure diversification. Nous sommes tous pour une plus grande résilience, mais nous mettrons en garde contre les règles qui nous conduiraient vers un monde plus fragmenté, car cela nous laissera tous dans une situation pire”, a déclaré Wong. après le discours de Scholz lundi.

Mais même si les États-Unis et la Chine sont « les plus importants », a déclaré Wong, de nombreuses économies, dont Singapour, ont l’agence pour façonner le développement dans leurs propres régions – et la plupart pencheront vers une plus grande mondialisation, pas moins.

“La réalité est que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire, caractérisé par une grande diversité d’intérêts qui se chevauchent”, a-t-il déclaré.

“L’Allemagne ne veut pas se dissocier de la Chine, qui reste un partenaire commercial et commercial important pour l’Allemagne et l’Europe. Et c’est aussi le point de vue de Singapour et celui de nombreux pays de l’ASEAN.”