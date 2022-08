La démolition d’une église aux volets commence après une longue bataille

PHILADELPHIE (AP) – La démolition d’une église fermée du XIXe siècle à Philadelphie a commencé après une bataille de plusieurs années menée par certains voisins pour sauver la structure en ruine.

La semaine dernière, des équipes ont encerclé l’église Saint-Laurent, vieille de 140 ans, dans le quartier de Fishtown, avec des échafaudages, des clôtures et des barricades. Les voisins se sont réunis mercredi pour avoir leur dernier regard, prenant des photos et pointant vers l’énorme croix, une fois fixée au bâtiment, qui se trouvait contre une clôture, a rapporté KYW.

“Je ne veux pas voir une église, quelle que soit sa dénomination, tomber”, a déclaré Margaret Ann Ramsey à KYW. “Cela a toujours fait partie de la région, donc c’est triste, surtout pour les gens qui appartiennent à cette paroisse.”

Michael Johnson de HC Site Construction a déclaré à WTXF-TV que le travail de démantèlement des flèches de 150 pieds est effectué à la main, avec des matériaux largués par des goulottes jusqu’au sous-sol pour éviter les vibrations de l’activité des camions.

Le service des licences et des inspections de la ville a délivré un permis de démolition il y a près d’un an, mais les responsables ont déclaré que le déplacement des poteaux électriques et des fils qui entourent la propriété a pris plus de temps que prévu. Les équipages ont également été invités à attendre l’été en raison des cours dans une école catholique voisine, a rapporté The Philadelphia Inquirer.

Saint-Laurent est inscrit au registre des lieux historiques de Philadelphie et la Commission historique de Philadelphie a ordonné au promoteur de préserver ou de reconstruire la façade de l’église dans tout nouveau développement. Un permis de zonage pour un projet d’immeuble résidentiel multifamilial de huit étages et de 49 logements fait l’objet d’un appel, a rapporté le journal.

L’église a été construite en 1882 grâce aux dons d’immigrants polonais. En 2014, l’archidiocèse de Philadelphie a annoncé sa fermeture, citant des “fissures verticales” et une façade “fortement détériorée” qui menaçait de s’effondrer en l’absence d’une restauration de 3,5 millions de dollars. Les partisans ont déclaré que leurs estimations ne totalisaient que 700 000 $. La commission historique a ajouté l’église au registre historique de la ville en 2015.

Des inquiétudes ont surgi en 2019, lorsque des morceaux de la façade se sont effondrés, dans un cas avec 6000 livres (2720 kilogrammes) de roche se détachant d’une flèche, perforant un échafaudage en acier et tombant dans une zone de sécurité clôturée autour de l’église, provoquant la fermeture de l’école voisine pour deux jours.

L’archidiocèse a dépensé 135 000 $ pour stabiliser le bâtiment, et les inspecteurs de la ville ont déclaré qu’il semblait être en meilleur état, mais plus tard, deux ingénieurs embauchés par le nouveau propriétaire ont conclu que Saint-Laurent s’était considérablement dégradé, l’un d’entre eux prédisant “un effondrement au moins partiel” dans un délai d’un an. décennie. Un ingénieur en structure engagé par la Preservation Alliance of Greater Philadelphia a déclaré que le bâtiment était resté debout malgré les évaluations désastreuses d’un certain nombre d’ingénieurs.

The Associated Press