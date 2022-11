La démolition du pensionnat de Nain clôt le « chapitre sombre » de l’histoire des Inuits, selon le Nunatsiavut

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Des aînés, des survivants et des enfants se sont réunis à Nain lundi pour assister à la démolition du pensionnat abandonné de Nain, fermant un «chapitre sombre de l’histoire des Inuits du Labrador», selon un communiqué du gouvernement du Nunatsiavut.

La survivante du pensionnat Silpa Obed a déclaré avoir ressenti quelque chose de “vraiment fort” lorsque le bâtiment a été démoli.

“Je me sentais en paix. Et j’espère que bientôt je guérirai”, a-t-elle déclaré. “Enfin, l’ancien pensionnat est démoli. Je ne le verrai plus là-bas.”

L’école a été construite par la Compagnie de la Baie d’Hudson et donnée à l’Église morave en 1936. Elle a fonctionné comme l’un des cinq pensionnats de la province jusqu’en 1973.

Obed est né à Hébron en 1955 avant d’être contraint de déménager par le gouvernement provincial en 1959 à Makkovik. Au début des années 1960, son père est décédé et sa mère s’est remariée avec un homme à Nain. Obed et ses deux frères ont donc dû déménager à nouveau.

Un printemps avant la fonte des glaces, leur mère et leur beau-père décident d’aller chasser et piéger sur les terres. Cependant, les enfants ont été contraints par l’école de rester et ont été placés au pensionnat de Nain.

Des survivants et des membres de la communauté se sont rassemblés devant l’ancien pensionnat de Nain lundi pour assister à la démolition du bâtiment. (Soumis par Stéphanie Angnatok)

“Nous n’avions pas d’autre choix”, a déclaré Obed. “Nous ne savions pas dans quoi nous entrions et à vrai dire, moi et mes frères, nous ne connaissions personne de Nain.”

Une des premières nuits, Obed a dit qu’elle était dans son lit à l’étage et qu’il faisait très sombre. Elle avait huit ou neuf ans et a dit qu’elle devait aller aux toilettes mais ne savait pas où se trouvait et avait trop peur d’aller chercher seule dans le noir.

“Je n’avais pas d’autre choix que de faire pipi dans le lit”, a déclaré Obed.

Le lendemain matin, Obed en a parlé à son frère aîné Sam et Sam lui a suggéré d’en parler aux ouvriers, ce qu’elle a fait pendant le petit-déjeuner. Ils lui ont dit de descendre le matelas, a-t-elle dit.

“Avec tous les enfants qui prenaient le petit déjeuner là-bas et je devais leur montrer, descendre le matelas et leur montrer que j’avais fait pipi”, a déclaré Obed.

Obed a déclaré qu’elle avait bloqué le reste de son expérience à l’école et qu’elle avait eu des problèmes sociaux depuis qu’elle était allée à l’école.

“Puisque le bâtiment était en place depuis si longtemps jusqu’à aujourd’hui, j’ai dû y passer jour et nuit”, a déclaré Obed. “Et parfois, je ne voulais pas regarder le bâtiment ou passer devant le bâtiment, mais je n’avais pas d’autre choix.”

Le gouvernement a déclaré que le comité des survivants des pensionnats de Nain avait soumis une demande au groupe religieux de la communauté pour que le bâtiment soit démoli dans le cadre de la réconciliation entre l’Église morave et les Inuits du Labrador.

« Bien que ce soit une journée très émouvante pour de nombreuses personnes, c’est aussi une journée d’autonomisation », a déclaré la ministre de la Langue, de la Culture et du Tourisme du Nunatsiavut, Roxanne Barbour, dans un communiqué de presse.

« C’est l’occasion pour ceux qui sont des survivants des pensionnats indiens et leurs descendants de voir démolir un bâtiment qui garde tant de mauvais souvenirs. Aujourd’hui est une journée pour se lever et être fier d’être Inuit et d’être fier de nous sommes, notre culture, notre langue et notre histoire.”

Obed est allée assister à la démolition avec sa cousine, son amie et sa fille. Elle a dit qu’elle pensait à ses frères Sam et Willy pendant la démolition et a pu partager une partie de son expérience avec sa cousine et sa fille.

Elle a dit qu’elle espère que les générations à venir n’auront jamais à faire l’expérience des internats de sa génération.

“Je suis content qu’ils soient là, les enfants de l’école, aujourd’hui.”

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par des reportages dans les médias.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept par le biais de la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.