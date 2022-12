La démolition de l’ancienne prison du comté d’Ogle commence – Shaw Local

OREGON – La démolition de l’ancienne prison du comté d’Ogle a commencé lundi matin.

Les habitants de l’Oregon ont pu entendre la construction commencer lorsqu’une excavatrice de Martin & Co., de l’Oregon, a commencé à marteler et à écraser les murs de ciment du bâtiment construit dans les années 1960.

Au milieu de la matinée, des portions de cellules pouvaient être vues alors que l’excavatrice se frayait un chemin à travers la structure.

Le conseil du comté d’Ogle a approuvé l’offre de Martin de 98 000 $ pour raser le bâtiment le 18 octobre après avoir reçu un total de huit offres pour le projet.

Le coût de la démolition sera payé en utilisant les fonds de l’American Rescue Plan Act ; cette dépense a également été approuvée par les membres du conseil le 18 octobre.

La prison, située au 107 South 5th St., se trouve juste au sud du palais de justice historique du comté d’Ogle construit en 1891. Cette structure abrite encore plusieurs bureaux du comté. Le nouveau centre correctionnel du comté d’Ogle, situé à l’ouest du centre judiciaire du comté d’Ogle, a ouvert ses portes en novembre 2020.

Le centre judiciaire, également situé dans le bloc 100 de South Fifth St. et à l’ouest de la prison, abrite des salles d’audience et des bureaux de comté affiliés au système judiciaire.

L’ingénieur du comté d’Ogle, Jeremy Ciesiel, qui a supervisé le processus d’appel d’offres pour la démolition de la prison, a déclaré en septembre que le sous-sol de l’ancienne prison serait rempli dans le cadre du projet de démolition, l’utilisation future de la propriété restant à déterminer.

