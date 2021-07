La démolition commence au milieu de la tempête tropicale Elsa

SURFSIDE, Floride – Un nuage de poussière blanche s’est élevé sur les restes démolis vendredi soir de l’immeuble en copropriété partiellement effondré du sud de la Floride qui a fait 24 morts et 121 disparus.

La décision d’accélérer la démolition du reste des tours Champlain Sud est intervenue samedi alors que les responsables de la recherche et du sauvetage dans les décombres craignaient que la structure ne s’effondre alors que la tempête tropicale Elsa amène des vents forts dans le sud de la Floride.

Les équipes de démolition forant des trous pour les explosifs avaient terminé leur travail dimanche soir et la structure restante devait tomber entre 22 heures HE dimanche et 3 heures du matin lundi, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse dimanche soir.

Elle a annoncé une zone d’abri sur place pour les habitants environnants à partir de 19 heures dimanche jusqu’à « deux heures après la démolition ». Aucune évacuation de bâtiment n’a été recommandée, a-t-elle ajouté.

Il sera sûr de reprendre les activités de recherche et de sauvetage peu de temps après l’explosion, quelle que soit l’heure de la nuit, a-t-elle déclaré.

La démolition sera menée à l’aide d’une technique appelée « abattage énergétique », qui consiste en « de petites détonations stratégiquement placées et s’appuie sur la force de gravité pour faire tomber le bâtiment », a déclaré Levine Cava.

Les résidents des environs immédiats de l’immeuble en copropriété ont été avertis de rester à l’intérieur pendant la démolition et de fermer les ouvertures de leurs maisons en raison du risque de poussière. Une couverture a également été posée sur le champ de débris le plus proche du bâtiment endommagé, a-t-elle déclaré.

Levine Cava a déclaré samedi que la National Science Foundation était sur place à l’aide d’un lidar – un système laser capable de numériser des environnements et des bâtiments pour créer une carte numérique – et de drones pour créer un modèle 3D de la structure afin d’aider les ingénieurs dans la préparation de la démolition.

Controlled Demolition Inc. a été engagé pour effectuer la démolition, a déclaré Levine Cava.

La société basée dans le Maryland a plus de 70 ans, selon son site Web. La société a été impliquée dans plusieurs démolitions de grande envergure, notamment la Plaza Tower à Atlantic City, New Jersey ; le One James River Plaza à Richmond, en Virginie ; le stade Seattle Kingdome ; les vestiges du bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City ; et les vestiges du World Trade Center à New York.

Dimanche, Levine Cava a noté l’importance des travaux sur le site se poursuivant le jour férié du 4 juillet. « Ce n’est pas un jour de l’indépendance comme nous n’en avons jamais connu auparavant », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, un troisième immeuble en copropriété de la région de Miami a été évacué samedi soir après qu’un inspecteur a découvert des problèmes de revêtement de sol dans une unité vacante et des dommages aux murs extérieurs de l’unité de faible hauteur, a rapporté le Miami Herald. Un autre bâtiment avait été évacué vendredi soir en raison de problèmes structurels.

Officiel: l’arrivée de la tempête tropicale Elsa est une « bénédiction déguisée » pour la démolition

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a qualifié le voyage de la tempête tropicale Elsa vers la péninsule de Floride de « bénédiction déguisée » car il a accéléré le plan de démolition, qui devait initialement prendre des semaines.

« Cela a éliminé une menace imminente, une menace dangereuse pour nos secouristes », a-t-il déclaré dimanche soir.

Burkett a déclaré que la démolition du bâtiment ouvrirait potentiellement environ un tiers du tas de décombres à un nouvel accès par les équipes de recherche et de sauvetage à la recherche de survivants. Il a ajouté que les responsables des urgences peuvent contrôler la direction dans laquelle la structure tombe au sol, plutôt que les rafales d’Elsa.

« Je commence à voir cette tempête qui approche comme une situation chanceuse, car elle nous a obligés à une conversation qui a permis d’accomplir beaucoup de bonnes choses », a déclaré Burkett.

Elsa devrait s’approcher de la côte ouest de la Floride mardi et mercredi. Bien que Surfside se trouve sur la côte est de la Floride, la région « pourrait voir des rafales », a déclaré dimanche le gouverneur Ron DeSantis. Les impacts locaux de la tempête pourraient commencer dès lundi après-midi, a-t-il déclaré. « Nous sommes prêts à faire face aux impacts. »

Levine Cava a déclaré que les impacts d’Elsa pourraient ralentir les efforts de sauvetage dans les prochains jours en fonction des conditions à Surfside.

Un responsable de Surfside repousse les réparations retardées par la ville

Un responsable de Surfside a publié dimanche une déclaration repoussant l’idée que la ville avait ralenti les plans de la copropriété pour effectuer les réparations structurelles nécessaires.

Le directeur de la ville, Andrew Hyatt, a déclaré que les réparations discutées dans les e-mails signalés pour la première fois par le Miami Herald, qui détaillaient le retard de plus d’un mois de Surfside dans la réponse à l’association de copropriété, étaient des plans préliminaires sans rapport avec les travaux de structure et ne permettaient pas de commencer les réparations du bâtiment nécessaires pour passer. une recertification de 40 ans.

Le Herald a rapporté qu’un gestionnaire d’immeubles en copropriété s’impatientait dans des courriels à la ville autour d’un parking temporaire alors que l’immeuble cherchait à réparer une dalle de béton sous la piscine et des colonnes endommagées dans le garage de l’immeuble.

« Il semblerait que la Champlain Towers South Condominium Association ait cherché à résoudre un certain nombre de problèmes en dehors du cadre de tout projet de recertification proposé sur 40 ans », tels que de nouvelles conduites de gaz naturel et un parking supplémentaire, a déclaré le communiqué de Hyatt. « Il n’y avait aucune indication. lors de toute communication entre la Ville et l’association par téléphone ou par courrier électronique que cette soumission nécessitait une action d’urgence de la Ville de Surfside.

Dans un e-mail du 21 juin, plus d’un mois après la première demande adressée à la ville, le directeur de l’immeuble Scott Stewart a écrit : « Alors que nous sommes prêts à soumissionner pour notre projet (nous) devons obtenir des réponses à ces questions. … Cela nous empêche de tenir le coup et les coûts (sic) augmentent et (sic) 40 ans arrivent rapidement. «

La ville a répondu par des demandes d’informations supplémentaires le 23 juin, quelques heures avant l’effondrement partiel du bâtiment.

Même sans le retard de la ville, il n’est pas certain que cela aurait fait une différence. L’approbation des offres et des permis pour de tels travaux peut avoir pris plus d’un mois. Et tandis que les problèmes structurels qui devaient être réparés ont fait l’objet d’un examen minutieux, il n’a pas été déterminé de manière définitive qu’ils ont causé l’effondrement.

Deux autres corps tirés des décombres

La police de Miami-Dade a déclaré samedi soir que deux personnes supplémentaires avaient été retrouvées mortes dans la section effondrée du bâtiment, portant le nombre officiel de morts à 24. L’effondrement du bâtiment du 24 juin a laissé 121 personnes toujours portées disparues.

La police a dit Graciela Cattarossi, 48 ans, et Gonzalo Torre, 81 ans, ont été récupérés vendredi.

WPLG a rapporté que Cattarossi était une photographe indépendante et vivait dans l’immeuble avec sa fille de 7 ans, qui a également été tuée dans l’effondrement, selon la chaîne de télévision.

Contribution : Rick Neale, Florida Today ; The Associated Press