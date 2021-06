La démolition arrête le jeu: le match de football s’interrompt avant de se poursuivre tandis que d’énormes centrales électriques britanniques s’effondrent en arrière-plan (VIDEO)

Les tours de la centrale électrique de Rugeley, qui étaient en béton armé et qui servaient autrefois à refroidir jusqu’à six millions de gallons d’eau par heure, ont été démolies en quelques secondes dans la ville des Midlands d’où elles tirent leur nom dimanche – fondant une icône de la région pour toujours dans un démantèlement historique que les foules se sont rassemblées pour voir.

Alors que les symboles de 380 pieds de la Grande-Bretagne industrielle s’écrasaient sur terre, les footballeurs locaux étaient imperturbables alors qu’ils poursuivaient leur jeu malgré un énorme bang émanant de la distance derrière eux, où la vue des tours s’effondrant brusquement faisait une vue dramatique sur l’horizon.

Des nuages ​​de poussière ont rempli le ciel et certains des joueurs impliqués ont semblé être brièvement distraits après un corner, mais l’événement remarquable a par ailleurs semblé passer sans aucune note dans le schéma de l’affrontement entre deux équipes identifiées par un photographe comme Brereton Lion FC et Dormans FC , de la Stafford and District Sunday Football League.

Match de football interrompu par la démolition d’une centrale électrique. Un match de football se déroulant à Rugeley, dans le Staffordshire, a été interrompu par la démolition contrôlée de 4 cheminées d’une centrale électrique de la ville. Les tours de refroidissement ont été abattues à 11h15 aujourd’hui (6 juin). #rugeleypic.twitter.com/rl3NzEMK0C – Images urbaines (@Urban_Pictures) 6 juin 2021

La poursuite du match a contrasté avec certaines zones locales, notamment une route où une zone d’exclusion à la démolition a été mise en place pendant près de 10 heures, surveillée par la police.

Plus de 10 000 personnes auraient écouté une diffusion en direct de la démolition en fin de matinée, qui était la neuvième à avoir été organisée sur le site.

Alors que certains téléspectateurs des médias sociaux ont profité de l’occasion pour railler des stars de la Premier League telles que Jack Grealish en les comparant à des structures susceptibles de s’effondrer, d’autres se sont émerveillés à la vue d’un événement historique sismique alors que les footballeurs continuaient de se concentrer uniquement sur leurs objectifs sportifs. .

Parkland, une école, des milliers de foyers pour les familles et « espace emploi » devraient être construits sur le vaste terrain laissé par les tours.