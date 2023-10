Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

SALT LAKE CITY – Si le n°8 de l’Oregon voulait quitter le Football universitaire Le comité de sélection des séries éliminatoires ayant quelque chose à penser lorsqu’il déterminera qui seront les meilleures équipes du pays la semaine prochaine, l’équipe de Dan Lanning est certainement sortie et a déclaré par un samedi après-midi froid que ce devrait être le programme à une défaite le mieux classé à venir. Mardi soir.

Dans une démonstration tout à fait effrayante quelques jours avant Halloween au stade Rice-Eccles, les Ducks ont fait presque tout ce qu’ils voulaient des deux côtés du ballon pour s’enfuir avec une autre victoire convaincante contre une équipe classée alors qu’ils dominaient le numéro 13 de l’Utah, 35- 6.

La rencontre entre les deux équipes les plus gagnantes de la conférence qui se sont combinées pour remporter les quatre derniers titres Pac-12 n’était guère compétitive après le coup d’envoi – et s’est terminée bien avant la mi-temps – puisque les visiteurs ont gagné pour la première fois à Salt Lake City pour la première fois. depuis 2016.

Voici quelques points à retenir du match de samedi :

Faits saillants des Oregon Ducks n°8 contre les Utah Utes n°13

Joueur du jeu

Aussi bon que l’était le défenseur Bucky Irving (83 verges, un touché) pour l’Oregon, c’est encore une fois le déclencheur Bo Nix qui a ouvert la voie à une autre victoire avec une sortie presque sans faute. Le quart-arrière, réalisant son 55e départ en carrière dans le football universitaire, record FBS, a terminé 24 sur 31 pour 248 verges et trois touchés au total.

Compte tenu de la façon dont se sont déroulés bon nombre de ses départs depuis son déménagement d’Auburn vers le nord-ouest du Pacifique, cela a peut-être été son match le plus complet à ce jour alors qu’il a réaffirmé son chemin vers New York et la cérémonie du Trophée Heisman en décembre.

Bo Nix passe au bulldozer la défense de l’Utah sur un TD d’un mètre alors que l’Oregon prend une avance de 7-0

Jeu du jeu

Même si cela ne semblait pas grand-chose par temps nuageux, la passe de touché de Nix au deuxième quart a été l’une des meilleures démonstrations de ses qualités athlétiques et de son bras. Après avoir pris le snap, il a reculé mais a dû plonger sous un défenseur pour lancer un lancer à Troy Franklin dans une fenêtre extrêmement serrée.

L’interception de Tysheem Johnson alimente le TD acrobatique de trois verges de Bo Nix alors que l’Oregon prend une avance de 21-3 sur l’Utah

Tournant

Vous pourriez certainement citer deux revirements en première mi-temps – et la réponse des deux équipes – comme étant un bon indicateur de la manière dont celui-ci se déroulerait à la fin. Au milieu du premier quart-temps, le défenseur des Utes Junior Tafuna a frappé le ballon d’Irving juste à l’extérieur de la zone rouge et a récupéré le fumble pour placer l’équipe locale en première position pour rendre les choses intéressantes. Cependant, la défense des Ducks s’est inclinée et a forcé un panier tandis que l’offensive marchait sur le terrain dans un entraînement de neuf jeux et 75 verges qui comportait de nombreux superbes lancers de Nix pour clôturer le quart.

Si cela donnait l’impression que la marée tournait fermement en direction de l’Oregon, le premier jeu du deuxième quart l’a confirmé lorsque Tysheem Johnson a réussi un lancer bas de Bryson Barnes juste à l’extérieur de la zone rouge. Nix a lancé un autre score à Franklin pour remonter 21-3 au début du deuxième quart et ils sont partis de là.

Statistique clé

La défaite a mis fin à une séquence de 18 victoires consécutives à domicile pour les Utes qui remonte à 2020. Si vous tenez compte du manque de foule au cours de cette saison touchée par la pandémie, la dernière fois que l’Utah a perdu avec des fans dans les tribunes de Rice-Eccles était Le 16 septembre 2018 contre Washington. Ce n’est pas la façon dont le programme voulait célébrer sa section étudiante avec 53 586 personnes présentes.

Quelle est la prochaine étape pour l’Utah ?

Les Utes sont au cœur d’une moitié arrière difficile du calendrier du toujours compétitif Pac-12. Ils restent à la maison pour accueillir samedi prochain l’Arizona State, qui a remporté une victoire, mais ont ensuite deux matchs délicats sur la route contre Washington, numéro 5, et une équipe embêtante de l’Arizona, car ils ont besoin d’aide s’ils veulent retourner à Las Vegas pour le match pour le titre de la conférence.

Quelle est la prochaine étape pour l’Oregon ?

L’équipe de Lanning retourne à Eugene pour deux matchs à domicile, affrontant Cal samedi prochain avant d’accueillir le futur adversaire du Big Ten, l’USC, la semaine suivante dans ce qui pourrait être un match éliminatoire dans la course au titre Pac-12 qui a quelques ramifications dans la poursuite d’Heisman. aussi. Bien qu’à l’extérieur, ils ne l’indiquent peut-être pas, l’équipe accordera certainement une attention particulière au classement du comité de sélection des éliminatoires du football universitaire publié mardi pour voir comment ils se comparent également aux autres équipes à une défaite à travers le pays.

« Nous avons une équipe spéciale » – Dan Lanning parle de la victoire impressionnante de l’Oregon sur l’Utah

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

